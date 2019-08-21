Алексей Чеснаков: В ближайшие недели Россия и Украина обменяют удерживаемых лиц. В том числе моряков

- Не удивлюсь, если в ближайшие недели состоится обмен удерживаемых лиц, - сказал директор Центра политической коньюктуры Алексей Чеснаков в эфире Радио «Комсомольская правда". - И моряков (задержанных прошлой осенью за нарушение госграницы России у Керченского пролива, - ред.) тоже. Этот вопрос находится в повестке обсуждения на разного уровня треках между странами. В первую очередь, между Россией и Украиной. И, конечно же, можно ждать, что в обозримой перспективе этот процесс будет продолжен.

- Речь идет только об украинских моряках?

- Не только. Речь и о Вышинском (журналисте, арестованном на Украине по обвинению в госизмене, - ред.) и о моряках, и о прочих людях, задержанных, о которых говорят представители ДНР и ЛНР. Это большой комплекс вопросов, которые, конечно же, не ограничиваются только моряками. Но моряки тоже важны.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/727167" frameborder="0"></iframe> Директор центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

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