2019-07-15T15:48:01+03:00
Политика

МИД РФ: Киев и Москва обсуждает вопрос обмена украинских моряков

Ранее Порошенко заявил, что задержанных российскими пограничниками моряков освободят до выборов в Раду [видео]
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Григорий КарасинГригорий КарасинФото: Михаил ФРОЛОВ
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Москва и Киев обсуждают вопрос обмена восьмерых украинских моряков, задержанных российскими пограничниками за незаконное пересечение границы РФ в Керченском проливе. Об этом сообщил замглавы российского МИД России Карасин, однако заявил, что комментировать этот вопрос он не может.

«Не могу комментировать. Конечно, обсуждаем», - прокомментировал он слова экс-президента Украины Петра Порошенко о том, что украинские моряки будут освобождены из-под стражи до внеочередных выборов в Верховную Раду, которые намечены на 21 июля.

Напомним, задержанные моряки находятся в России с 25 ноября прошлого года. В тот день пять кораблей незалежной, не обращая внимание на погранслужбы России, из Черного и Азовского морей пытались войти на территорию российского Керченскому проливу. По факту нарушения границы было возбуждено уголовное дело, максимальный срок наказания - до шести лет.

Цена верности: чего хотят украинские моряки от Порошенко.Полковники Виктор Баранец и Михаил Тимошенко обсуждают эту и другие интересные темы в эфире программы Военное ревю на Радио Комсомольская правда

ИСТОЧНИК KP.RU

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