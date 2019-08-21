Генпрокуратура просит суд обратить в доход государства 6,3 миллиарда полковника ФСБ

Генпрокуратура России не даст членам семьи бывшего начальника 2 отдела Управления "К" Службы экономической безопасности ФСБ России Кирилла Черкалина попасть в списки журнала "Форбс". А шансы были...

- Сотрудники ведомства проверили соответствие доходов и расходов Кирилла Черкалина, который привлечен в качестве обвиняемого по уголовному делу о мошенничестве и взяточничестве. Выяснилось, что общий легальный доход Черкалина, его родственников и близких с 2005 года 2019 год составил не более 55 миллионов рублей. В соответствии с Федеральным законом "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам" в Головинский районный суд г. Москвы подано исковое заявление об обращении арестованного имущества на 6,3 миллиарда рублей в доход государства, - сообщили "Комсомолке" в надзорном ведомстве.

Список арестованного имущества поражает:

- 5 квартир;

- 2 загородных домов;

- 6 земельных участков, общей площадью 7 116 кв.м.;

- 14 нежилых помещений;

- 2 автомобилей;

- 800 миллионов рублей, 72 миллиона долларов США и 8 миллиона евро.

Деньги находили буквально везде: в жилищах, автомашинах и служебном кабинете Черкалина.

- Так как в период прохождения государственной службы в ФСБ России Черкалин в нарушение Федерального закона "О противодействии коррупции" предоставлял не полные сведения о своих доходах, а стоимость выявленного у него имущества значительно превосходит официальный доход, - отметили в Генпрокуратуре.

Следователи установили, что на часть денежных средств, полученных из непредусмотренных законом источников, Черкалин приобретал имущество, которое регистрировал на своих родственников и близких.

Напомним, в конце апреля сотрудники Управления собственной безопасности ФСБ задержали Черкалина и двух его бывших коллег — Дмитрия Фролова (предшественник Черкалина на посту главы банковского отдела управления «К» ФСБ) и Андрея Васильева (подчиненный Фролова). Во время обысков у арестованных офицеров нашли 12 миллиардов рублей в виде наличных денег и драгоценностей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/709637" frameborder="0"></iframe> 12 миллиардов рублей начальника банковского отдела управления.

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