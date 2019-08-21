"Комочек счастья и нежности": Татьяна Навка показала новорожденную дочь

Татьяна Навка поделилась уникальной фотографией. Олимпийская чемпионка по фигурному катанию опубликовала снимок счастливого момента в своей жизни.

Младшая дочь Татьяны Навки празднует день рождения. Наде Песковой исполнилось пять лет. В честь радостного события фигуристка посвятила наследнице трогательные слова, разместив их под фото, сделанными практически сразу после появления малышки на свет.

"Мое счастливое утро пять лет назад! Наш маленький комочек счастья, нежности и чистоты, который перевернул нашу жизнь и дал новые силы, эмоции, энергию, любовь! С каждым годом наш ангел растет, даря все новые ощущения от каждого своего шага! Это вечная любовь, вмещающая в себя бесконечное число граней эмоций и силы чувств!", - написала Навка.

tatiana_navka Наш маленький комочек счастья, нежности и чистоты

Не секрет, что фигуристка обожает наследницу. Она регулярно делится совместными снимками с дочерью.

Супруг Навки Дмитрий Песков относится к младшей дочери с особым трепетом и любовь. "Надя для него принцесса. Каждое утро он целует ей руки. Я ему говорю: «Что же ты делаешь? Где она себе такого мужа найдет?»", - говорила Татьяна в интервью своей подруге Жасмин.

К поздравлениям тут же присоединились подружки спортсменки. "Дорогая, поздравляю! Наде здоровья и счастья!", - написала Анна Семенович. "Звезда моя! Все как вчера - поздравляю родителей и нашу Надежду!", - прокомментировала Алика Смехова.

Дочь Татьяны Навки и Дмитрия Пескова растет очень спортивным ребенком. В возрасте двух лет девочку впервые поставили на коньки. Сейчас Надя принимает участие в соревнованиях по фигурному катанию, а также участвует в шоу своей мамы. Девочка катается на горных лыжах и сноуборде, занимается гимнастикой, плаванием и балетом.