2019-02-24T21:21:38+03:00
Звезды

Навка без купальника нырнула в ледяную купель после бани

Фигуристка обнажилась, сбросив полотенце [видео]
Ольга ЛИБГАРДТ
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Навка признается, что когда несколько дней не тренируется, начинает чувствовать себя дискомфортноНавка признается, что когда несколько дней не тренируется, начинает чувствовать себя дискомфортноФото: Instagram.com
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Татьяна Навка поддерживает себя в форме не только с помощью тренировок на льду. Фигуристка оказалась любительницей бани, после которой не прочь окунуться в ледяную купель.

Олимпийская чемпионка поделилась серией фото и видео во время похода в баню. Спортсменка решила на собственном примере доказать справедливость поговорки "в здоровом теле - здоровый дух" и окунулась в прорубь.

На видео Татьяна Навка подходит к краю проруби, сбрасывает полотенце, под которым нет купальника, и ныряет в ледяную купель. Об этом свидетельствуют снимки спортсменки.

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Обнаженная Навка нырнула в ледяную воду
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"Лучший день в неделе тот, в который ты счастлив! Баня - это жизнь", - подписала фото фигуристка.

По опубликованным кадрам можно заметить, что Навка находится в прекрасной физической форме. Подписчики расхвалили ее за заботу о своем здоровье, за смелость и правильный пример.

Татьяна Навка искупалась в проруби.

Татьяна поддерживает себя в форме круглый год, даже в период праздников и выходных. Навка признается, что когда несколько дней не тренируется, начинает чувствовать себя дискомфортно.

Отметим, в соцсетях спортсменка довольно часто делится своими достижениями. То она делает стойку на руках, то показывает мастерство катания на горных лыжах.

tatiana_navkatatiana_navka
Фигуристка катается на лыжах с 16 лет
25108 отметок «Нравится»619 комментариевInstagram

За спорт мама двух прекрасных дочек радеет, даже когда оказывается в теплых странах. Так, например, во время зимних каникул, которые фигуристка вместе с младшей дочерью Надей провела на Мальдивах, Татьяна опубликовала забавное фото с теннисного корта. "Несмотря на то, что совершенно нет сил на какие-либо спортивные мероприятия, Надюше не могу отказать", - написала фигуристка.

tatiana_navkatatiana_navka
Мама двух дочек находится в прекрасной форме
42577 отметок «Нравится»918 комментариевInstagram

ИСТОЧНИК KP.RU

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