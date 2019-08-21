54-летнюю Монику Беллуччи подвел купальник не по размеру

Моника Беллуччи по праву считается одной из самых эффектных актрис. Даже в свои 54 года она продолжает восхищать поклонников красотой и легко даст фору юным моделям. Она часто украшает обложки глянцевых изданий, позируя в откровенных и, порой, провокационных образах. Ее пышные формы привлекают к себе внимание и добавляют пикантности.

Недавно Моника Беллуччи снялась для итальянского Vanity Fair. Актриса решилась на откровенную фотосессию в воде. На снимке знаменитость, одетая в белый корсетный купальник, позирует с распущенными мокрыми волосами.

При этом приковывает к себе внимание грудь Беллуччи. То ли для звезды подобрали купальник не по размеру, то ли все дело в позе - Моника подняла руки, но грудь актрисы буквально выпрыгнула из тесных чашечек.

vanityfairitalia Моника Беллуччи решилась на откровенную фотосессию в воде

"В молодости мы видим мир черным и белым, мы становимся конформистами и жертвами всех прочитанных нам лекций, пока сами не поймем, что для нас по-настоящему важно. У кого нет ностальгии по прошлому, нет страха и перед будущем. Красавица Беллуччи любит менять в жизни все, даже мужчин", - гласит подпись к фотографии.

Большинство комментаторов высказались о внешнем виде актрисы и отметили слишком тесный купальник: "Красота, которую нельзя ни с чем сравнить", Моника всегда красивая, горячая штучка", "Почему на нее надели маленький купальник?", "Из-за мелких чашечек ее грудь не поместилась внутри".

Особо пытливые возмутились тем, что издание в очередной раз затронуло тему личной жизни актрисы. При этом досталось и самой Беллуччи: "Вам не надоело задавать одни и те же вопросы? О возрасте, красоте, мужчинах - вечно одно и то же. Могли расспросить Монику о чем-то другом", "Тоже мне, пример для подражания, - менять мужиков, как перчатки".

Кстати, после расставания с молодым бойфрендом Николя Лефевром о личной жизни актрисы нет никаких новостей. Пара находилась в отношениях на протяжении почти двух лет. Моника Беллуччи отмечала, что ее с 36-летним художником-галеристом теперь связывают лишь дружеские отношения.