54-летняя Моника Беллуччи бросила 36-летнего возлюбленного

Моника Беллуччи заявила о разрыве с молодым бойфрендом Николя Лефевром. Пара находилась в отношениях на протяжении почти двух лет. Актриса отметила, что ее с 36-летним художником-галеристом в настоящее время связывают лишь дружеские отношения.

"Мы очень подходили друг другу. Этот человек научил меня многому, но теперь наш полет продлится на другой высоте. Мы стали просто друзьями на всю жизнь", - отметила Моника Белуччи в интервью еженедельнику F!, обложку которого украсила.

Только недавно пара вместе позировала на Каннском кинофестивале, страстно целовалась в Венеции. Но теперь это в прошлом.

Напомним, о романе Моники Беллуччи и Николя Лефевра стало известно в конце 2018 года. Впрочем, по сообщениям осведомленных источников, встречаться актриса и художник начали гораздо раньше, но некоторое время им удавалось скрывать свои отношения. Впервые вместе в свет они вышли в марте, а последний их совместный выход состоялся в конце мая. Влюбленные появились на гала-вечере в Мадриде.

54-летняя актриса украсила обложку еженедельника F!Фото: СОЦСЕТИ

По признанию актрисы, их с Николя сблизила страсть к путешествиям. "Я уже долгое время встречаюсь с одним мужчиной, и у нас все хорошо. У него совсем другая работа, но из-за нее ему тоже приходится много ездить по миру. Именно поэтому он отлично меня понимает и разделяет мой образ жизни. Я очень счастлива", - рассказывала бывшая супруга Венсана Касселя.

Николя - выпускник Европейского института наук и искусств и Школы Лувра. Он занимается подбором антикварных редкостей для европейских галерей, а также создает авторские инсталляции. У мужчины есть шестилетняя дочь от прошлого союза.