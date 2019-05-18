2019-05-18T23:45:57+03:00
Звезды

Моника Белуччи красотой затмила моделей на красной дорожке в Каннах

Актриса выбрала для выхода платье ручной работы от Dior и уникальное изумрудное колье
Ольга ЛИБГАРДТ
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Моника Белуччи на премьере фильма "Лучшие годы жизни" Клода ЛелушаМоника Белуччи на премьере фильма "Лучшие годы жизни" Клода ЛелушаФото: REUTERS
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Моника Белуччи на премьеру фильма "Лучшие годы жизни" классика французского кинематографа Клода Лелуша пришла в своем любимом образе. Актрисе пришлось позировать под проливным дождем, но ни один мускул не дрогнул на ее идеальном лице. Премьеру также посетили самые красивые модели Канн, однако все внимание публики и репортеров было обращено к бывшей жене Венсана Касселя.

Для выхода по красной дорожке на 72-м Каннском кинофестивале Моника Белуччи выбрала пышное готическое темно-синее платье Dior с глубоким декольте. Волосы она оставила распущенными. Изюминкой стало уникальное колье на шее звезды.

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Моника Белуччи появилась на премьере фильма "Лучшие годы жизни" под руку с режиссером Клодом Лелушем
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Ювелирное украшение в форме крокодила из белого золота с изумрудами уникальной огранки и бриллиантами было сделано мастером специально для Каннского кинофестиваля. Настоящее произведение искусства оттеняло красоту Моники Белуччи. Многочисленные репортеры и гости Канн не могли отвести глаз от лица и глубокого декольте актрисы, которая продефилировала по набережной Круазет.

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Моника Белуччи появилась в Каннах в пышном готическом темно-синем платье Dior с глубоким декольте
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Символично, что свой эталонный образ Моника воссоздала для премьеры нового фильма Клода Лелуша - продолжения культового "Мужчина и женщина", завоевавшего Золотую пальмовую ветвь более 50 лет назад. Главные роли в фильме "Лучшие годы", который будет показан вне конкурса, хотя и является частью обязательной программы фестиваля, исполнили Жан-Луи Трентиньян и Анук Эме. Актеры когда-то сыграли в классической ленте. Кроме того, в картине одну из ролей исполнила Моника Беллуччи.

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Американская модель Марта Хан выбрала золотое асимметричное платье-мини из парчи
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Следом за Белуччи по красной дорожке прошли знаменитые модели, облачившись в многослойные платья из шелка, органзы и тюля. Американская модель Марта Хан выбрала золотое асимметричное платье-мини из парчи, которое блестит, словно мокрый асфальт, и облегает тело, как вторая кожа. Образ золотой нимфы завершали крупные бриллиантовые серьги.

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Немецкая топ-модель Тони Гаррн
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Немецкая топ-модель Тони Гаррн выбрала корсетное платье бренда Rаlрh & Russо из атласа винного цвета с длинным разрезом и бело-лиловым шлейфом. Завершали образ темно-синие открытые босоножки.

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Бразильянка и "ангел" Viсtоriа s Secret Изабели Фонтана в парчовом золотисто-лиловом платье
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Бразильянка и "ангел" Viсtоriа’s Secret Изабели Фонтана в парчовом золотисто-лиловом платье Ali Younes с длинным шлейфом была похожа на молнию, которая то и дело сверкала в небе. Идеальным дополнением к образу стало массивное бриллиантовое колье с золотыми вставками.

ИСТОЧНИК KP.RU

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