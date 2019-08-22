Квентин Таратино в 56 лет впервые станет отцом

В полку голливудских папаш прибыло: Квентин Тарантино, только год назад расставшийся со статусом убежденного холостяка, скоро станет отцом. Первенца 56-летнему режиссеру подарит его жена Даниэлла. Супруги поделились счастливой новостью с поклонниками, сделав заявление для СМИ.

- Квентин и Даниэлла счастливы сообщить, что они ждут ребенка, - написал американский портал People.com.

На каком сроке сейчас 35-летняя Даниэлла, не сообщается. Режиссер «Криминального чтива» и дочь известного израильского композитора Цвика Пика поженились в ноябре 2018 года. А познакомились они гораздо раньше, еще в 2009 году, когда Тарантино приехал в Израиль на премьеру своего фильма «Бесславные ублюдки». На одном из светских приемов он положил глаз на эффектную брюнетку. Между ними сразу пробежала искра, и Даниэлла, не колеблясь, переехала к любимому в Лос-Анджелес.

На недавней премьере фильма "Однажды в Голливуде" Даниэлла появилась в свободном платье.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пара долгое время жила без штампа в паспорте – и Тарантино это вполне устраивало. Пока с инсультом не слег папа Даниэллы. Видимо, опасаясь, что родитель покинет этот свет, так и не погуляв на свадьбе дочки, подруга режиссера настояла на том, чтобы они пошли к алтарю. И Квентин согласился – тем более, что он сам не раз заявлял, что собирается к 60 годам остепениться – обзавестись женой и кучей ребятишек. Свадьба стала первым шагом на пути к реализации этого плана. А теперь и первенец на подходе.

К слову, на недавних премьерах фильма «Однажды в Голливуде» в Лондоне и в Риме многие заметили, что Даниэлла появилась на красной дорожке в свободных платьях. В Москву Тарантино и вовсе прилетел без своей спутницы жизни. Видимо, скрывать «интересное положение» супруге режиссера становилось все труднее, и будущие родители решили сообщить миру о грядущем пополнении в семействе.

У Тарантино внушительный дон-жуанский список: до встречи с Даниэллой у него были романы со многими известными красавицами – актрисами Мирой Сорвино, Джулией Дрейфус, Кэти Грифиин, режиссером Софией Копполой. Приписывали Квентину и роман с его главной музой – звездой «Убить Билла» Умой Турман. Но Тарантино всегда решительно опровергал эти слухи, утверждая, что с Умой его связывает исключительно платоническая дружба.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/724770" frameborder="0"></iframe> Квентин Тарантино в России представляет новый блокбастер «Однажды … в Голливуде..Культовый режиссер дал эксклюзивное интервью кинообозревателю «КП» Стасу ТыркинуСтас ТЫРКИН

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