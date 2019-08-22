Им бы понедельники взять, да отменить: В правительстве обсуждают введение в России четырехдневной рабочей недели

Премьер Дмитрий Медведев дал поручение Минтруду оценить возможность введения в России четырехдневной рабочей недели. Поручение дано по итогам Международной конференции труда в Женеве в июне, но известно о нем стало только сейчас.

Именно в Женеве премьер и озвучил идею перехода на «четырехдневку». Медведев заявил, что люди эмоционально выгорают на работе, уровень стресса зашкаливает, а производительность труда от этого только падает. В доказательство Медведев привел в пример американского предпринимателя Генри Форда, который 100 лет назад сократил на своих предприятиях рабочую неделю с 48 до 40 часов, после чего производительность труда выросла. Глава кабмина также сослался на одну из новозеландских компаний, которая уже перешла на четырехдневную рабочую неделю. В итоге прирост производительности в перерасчете на один час увеличился в этой компании на 20 процентов.

Но как новозеландскую сказку сделать былью для России, Медведев не сказал. Именно эта задача и возложена на Минтруд. Ему предстоит оценить, какое влияние окажет сокращение рабочей недели на экономику страны и социальную сферу. К этой работе также привлекут Федерацию независимых профсоюзов России (ФНПР) и Российский союз промышленников и предпринимателей. Предложения должны быть представлены в правительство до 30 сентября.

Премьер-министр правительства России Дмитрий Медведев. Фото Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

Сейчас по Трудовому кодексу россияне не должны работать больше 40 часов в неделю. Меньше - пожалуйста. В Федерации независимых профсоюзов идею введения «четырехдневки» поддерживают двумя руками. Там считают, что один рабочий день (пока, правда не понятно какой) нужно просто взять, да сократить. Там напомнили, что Россия и так входит в тройку стран, где работают больше всего - в среднем 1,98 тысяч часов в год. Больше работают только в Южной Корее (2,02 тысяч часов) и Мексике — (2,26 тысяч часов в год). А вот зарплаты, считают, в Федерации, должны остаться на прежнем уровне. А еще лучше - вырасти. Одним словом: не жизнь, а малина!

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