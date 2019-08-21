Четыре дня пашем, три - руками машем: В России обсуждают идею сокращенной рабочей недели

Светлое будущее

Многие россияне живут по принципу из старого анекдота: «Я не хочу больше зарабатывать, я хочу больше получать». Это пока совсем из области фантастики. А вот получать столько же, но работать меньше - такую перспективу власти уже рисуют народу.

Разговоры о четырехдневной рабочей неделе в цивилизованном мире идут давно. Но пока дальше экспериментов дело не продвинулось. Надежду россиянам на дополнительный выходной вдруг подарил премьер-министр страны Дмитрий Медведев. Выступая на Международной конференции труда глава российского правительства заявил:

- Весьма вероятно, что будущее - за четырехдневной рабочей неделей как основой социально-трудового контракта. Нам нужны новые подходы к таким базовым понятиям, как «рабочий день» и «рабочее место», гибкие графики, дистанционные форматы, вызов сотрудников по необходимости.

Слова премьера так воодушевили народ, что Федерация независимых профсоюзов России направила в Министерство труда и соцзащиты свои соображения по этому поводу. По мнению представителей организации, пора объявлять пятницу выходным.

- Высокопроизводительный труд в отдельных странах и отраслях уже сделал 35-часовую рабочую неделю реальностью. Показательно, что все европейские страны, входящие в первую десятку по наименьшей продолжительности рабочего времени, находятся на высоком уровне социально-экономического развития, а в целом продолжительность рабочего времени в мире постепенно снижается, - комментирует заместитель руководителя Департамента социально-трудовых отношений и социального партнерства аппарата ФНПР Елена Косаковская.

Рассмотреть вопрос профсоюзы предлагают на уровне правительства.

Зарплата важнее отдыха

Плюсы четырехдневки очевидны. Кто откажется от еще одного выходного?

- Будущее за коротким периодом работы и большим количеством времени, которое будет отводиться для творческого развития человека, для отдыха, полезного времяпрепровождения, в частности, семейной жизни, - уверен председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.

Сенатор напомнил, что в последнее время появилось немало профессий со свободной организацией рабочего времени. Стало быть, трудовая четырехдневка - логическое продолжение этого тренда.

- Люди смогут провести этот день с семьей, поработать на даче, посвятить его хобби или самообразованию. В общем, возможностей множество, - рассуждает проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов.

Но почти половина россиян против лишнего выходного - таковы результаты соцопроса ВЦИОМ (см. «Конкретно»).

- Страхи связаны с вероятным сокращением получаемого дохода, что критично прежде всего для самых бедных и уязвимых слоев населения - пенсионеров и селян, - комментирует результаты исследования директор ВЦИОМа Валерий Федоров.

Профсоюзы подчеркивают, что будут настаивать на сохранении зарплат при переходе на четырехдневную рабочую неделю. В Госдуме также заявили, что вести разговоры о дополнительном выходном стоит, только если не придется урезать окладов. Обсуждать идею депутаты готовы уже осенью.

- Новая экономика требует от человека не столько определенного количества часов, сколько качества работы в эти часы. А человек, имеющий больше времени для отдыха и повышения своей квалификации, безусловно, будет работать производительнее, - считает член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Андрей Исаев.

Трудиться за людей будут роботы?

Впрочем, далеко не все верят в светлое будущее с тремя выходными в неделю.

- Предпосылок для того, чтобы мы больше отдыхали и меньше работали, я пока не вижу, - сказал «Комсомольской правде» депутат Госдумы, а в прошлом главный санитарный врач страны Геннадий Онищенко. - Каких-то суперсовременных технологий мы не внедрили. Может, в отдельных отраслях промышленности рабочую неделю и стоит сокращать, но всех разом переводить на четырехдневку никаких оснований не вижу.

Экономисты справедливо указывают, что такие новшества возможны, только если в оставшееся рабочее время мы будем лучше трудиться, - то есть нужен рост производительности труда.

- В России производительность труда в 2,9 раза меньше, чем в Евросоюзе. Или в полтора раза, если учесть разницу в курсах валют. Но все равно у нас не настолько высокая производительность, чтобы думать о лишнем выходном, - уверен директор Института стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев.

Пока люди отдыхают, работать за них могли бы роботы. Но автоматизация производства в России пока движется не такими высокими темпами. Заводам в случае необходимости дешевле нанять дополнительную рабочую силу, чем вкладываться в покупку умных машин и обучение персонала, как этими роботами управлять.

К тому же эксперты видят риски в том, что у людей станет больше свободного времени.

- У нас ведь как - чем меньше человек занят, тем сильнее тяга к вредным привычкам. Прежде всего - к неестественному стимулированию настроения путем повышения содержания этанола в крови. Это я про алкоголь, - говорит Геннадий Онищенко.

К тому же третий выходной легко представить для, скажем, офисных сотрудников. А как быть, например, с учителями? Ведь все программы рассчитаны на пять-шесть учебных дней. А уж о врачах, полицейских и пожарных и говорить нечего, у них всегда кто-то должен быть на посту.

Реакция Кремля

- Мы знаем, что есть такие инициативы, мы знаем, что они вводятся, предлагаются, но пока в администрации это никак не обсуждается, - заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

КОНКРЕТНО

Как россияне относятся к идее сокращенной недели?

- 48% - против

- 29% - за

- 17% - все равно

- 6% - затруднились ответить

По данным опроса ВЦИОМа.

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