"Я должна держаться ради Тима. У него длинная жизнь впереди": психолог объяснил поведение ульяновского убийцы прочитав дневник его матери
Жуткая трагедия, произошедшая в небольшом селе Патрикеево Ульяновской области, потрясла всех. 16-летний подросток-отличник Тимерлан тихим летним вечером вдруг схватил топор и зарубил всех близких — маму, бабушку с дедушкой, младших сестру и брата. А после покончил жизнь самоубийством. Что же творилось за закрытыми дверями этой семьи?
Подробности частной жизни мама Тимерлана Марина Камалетдинова изложила в своих дневниках, которые вела в Сети. Помочь разобраться в прочитанном мы попросили психотерапевта Илью Резникова.
«НИ УСПЕХА, НИ ЖИЗНИ»
106 записей за год. И название блога «Моя история успеха и жизни». Тщательнейшим образом подобранные картинки (в основном не из реальной жизни) и стройный текст. Таким выглядит интернет-дневник убитой. При жизни его читали единицы, буквально два поста набрали какое-то запредельное для таких записей число просмотров, чем Марина очень гордилась. Последняя запись посвящена маме, которую женщина не очень-то любила, но без помощи которой жить не могла .
Уже после случившегося, когда в СМИ попали фотографии реальной жизни Марины и ее семьи — старенький дом в умирающем поселке, потертый ковер на стене, наполовину убитая мебель — стало понятно, что, включая компьютер, она уходила в другой, параллельный мир. Где она - пусть и не очень популярный, но блогер. Где есть друзья (а точнее френды) и иллюзия разбогатеть (пусть для этого сначала надо вложить свои кровные — сетевой маркетинг). Где есть успех и жизнь.
Марина гордилась своим старшим сыном Тимуром, отличником и победителем олимпиадФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
«ЖИТЬ В ДЕРЕВНЕ ХОРОШО, ЕСЛИ НЕДОЛГО. ЗАДЕРЖИШЬСЯ — ЗАВОЕШЬ И ЗАМЫЧИШЬ»
Родилась и выросла Марина в этой самой деревне, где и умерла. В том самом доме. И это, наверное, было одной из самых больших трагедий в ее жизни.
Каким она видела свое село?
«Жить в деревне хорошо, но если недолго! А задержишься, завоешь или замычишь. Природа и только природа. Никакой инфраструктуры не осталось. Если раньше был хотя бы клуб, то сейчас только школа, и та на грани закрытия. Село вымирает.
Я всегда мечтала жить в городе и планирую переехать в ближайшее время. Наш дом находится на отшибе. Живем в окружении леса. Для маленьких детей здесь уют и спокойствие. Бегай вволю, наслаждайся, играй. А вот старшему сыну здесь тоска. Собираются на улице, потусуются часа два и по домам...»
Про односельчан Марина отзывалась не очень лестно:
«Поселок наш тихий. Выйдешь ночью - ни души. Но зато утром на автобусной остановке рассказывают последние новости. "Машка с Лешкой пошла... А слышали, в 3 часа ночи музыка у Вовки орала, весь поселок на уши поставил..." И это рассказывает человек, который живет от Вовки на таком расстоянии, что просто физически не может услышать музыку. И я заметила, что от сельчан ничего не скрыть. Даже если ты вдруг решишь оторваться в райцентре, завтра все новости будут уже на остановке и в магазине».
В конце жизни Марина впала в самую настоящую депрессию, от которой конечно же не лечилась. А которую просто запивалаФото: Одноклассники
«МАМА — И СПАСЕНИЕ, И ПОГИБЕЛЬ»
Маме Марина посвятила гораздо больше места в своих постах, чем детям. Явно этот человек был самым значимым в ее жизни, по сути единственный, которому была не безразлична ее судьба. Марина обвиняла ее то в в равнодушии, то в излишнем контроле. На самом деле это была обычная, работящая и заботливая женщина. Которая любила свою дочь и помогала ей, как могла и как умела.
«С мамой у меня не было доверительных отношений. Она сильно уставала, никогда не обнимала и не прижимала к себе. Жесткий контроль с ее стороны усиливался по мере моего взросления».
«Раз в три недели я уезжала домой за продуктами. Возвращалась с сумками наперевес. Денег мне давали мало, зато еду еле тащила».
«Будучи беременной, я пила много воды. Иногда фрукт перепадал. Мама, увидев меня, сказала: "Срочно едем к нам". Сами посудите, при весе в 65 кг, я на 5-м месяце беременности весила 50 кг (первая беременность, есть было нечего и Марина похудела до 50 килограммов — ред.). Обратно в деревню... На меня эта мысль тоску наводила. Ну другого варианта не было. Я выращу детей любой ценой! Прощай город! Я так переживала. Семь лет не была в селе. Но мне захотелось отдохнуть по-человечески. Эта вечная проблема, где взять денег, где поработать. Зачем я вообще училась? Но сейчас мне хотелось быстрее добраться до дома, лечь в постель и на время забыться…»
Включая компьютер, Марина уходила в другой, параллельный мирФото: Одноклассники
«Вокруг меня появлялись люди, тянувшие меня вниз. Они радовались, когда мне было плохо. И по голове погладят, и рюмку поднесут. Но только в моей жизни проявлялся проблеск надежды, как «друзья» тут же исчезали. И когда у меня были серьезные неприятности, рядом со мной никого не было, кроме родителей».
«Моя мама в молодости практически не уделяла внимания моему воспитанию. Я даже понимаю ее, время такое было. С утра до вечера на работе, иногда вызывали ночью. До нас руки не доходили. И вот теперь, когда я вновь оказалась на одной территории с ней, с тремя детьми на руках, начался контроль. Она контролировала, как я пеленала. Смотрела за тем, чтобы я вовремя их покормила. Но это еще не все! Она заходила в мою комнату, проверяла мой шкаф, мою сумку, перетряхивала детскую кроватку. Делала это она втихаря, чтобы я не заметила. Она говорила моему старшему сыну, чтобы тот смотрел за мной, подслушивал разговоры по телефону и скайпу. В общем, я оказалась в лапах "заботливой матери". Психологически это было сложно пережить!»
«Это наверное был один из самых сложных периодов в моей жизни. Мама "сошла с рельс" и постоянно упрекала меня. На седьмом десятке жизни она пыталась контролировать всех. Я не поддавалась ей - и тем самым подписывала себе приговор. Для всех в поселке она была святой женщиной - все были на ее стороне. А у меня здесь никого не было, для всех я была невыносимой и несносной особой».
«В один прекрасный день к нам наведались органы соцзащиты. Я не могла понять, откуда они появились. И тут мама начала рассказывать, какая я плохая, что жить со мной нельзя, что она готова при случае взять детей под опеку. Все были настроены против меня. Мама каждый день ходила и рассказывала всем, как ей плохо, что она устала... И все потому, что я не подчинялась ей, и не шла на контакт».
Откровения о нелегкой жизни женщины содержат рассказы о запоях, любовных неудачах и любви к будущему губителюФото: Личная страница героя публикации в соцсети
Комментарий психолога
- Отношения в семье, судя по всему, находились в затяжном кризисе. Судя по этим записям, мать Марины и бабушка сына-убийцы нормальная, любящая и заботливая женщина. Всю жизнь она трудилась на железной дороге простым рабочим, получала копейки, смогла вырастить и выучить двоих детей. Конечно, ей тяжело было на старости лет оказаться кормилицей большой семьи — взрослой дочери и троих детей.
Что касается Марины, от ее отношения с мамой были непростыми в первую очередь потому, что Марина так и не смогла оторваться от материнской юбки и жить самостоятельно, хотя очень этого хотела. И то, что она в достаточно зрелом возрасте снова оказалась в родительском доме, полностью зависимой, было для нее трагедией, окончательно сломившей. В поздних постах мы видим, что Марина от реальности уже полностью ушла в свои иллюзии. Она много пишет про «дизайн человека», про парапсихологию, про то, что наконец-то она стала зарабатывать нормально. Но в жизни все оставалось как и прежде — никому не нужная, ничего не нажившая...
«Я СНОВА И СНОВА ТОПИЛА СЕБЯ В ВИНЕ»
Вторая по популярности тема, к которой Марина возвращается снова и снова — выпивка. Она проходит красной нитью через все дневники Марины. Пили и все ее ухажеры, и хозяева квартир, где она жила в студенческие годы. Пила и она сама с самого раннего детства.
«Мы воспитывались под тяжелый рок. В 13 лет я впервые попробовала сигарету и выпивку. Как раз настали лихие 90-е годы. Сколько наших одногодок подсели на наркотики, участвовали в преступных группировках, садились в тюрьму. В нашей компании на улице были парни постарше нас. Они угощали нас сигаретами и водкой. Я пила, не зная меры. Тормоза в этом деле у меня полностью отсутствовали. Мама была не в восторге. Но я таким образом проявляла свою независимость....»
«Я сдала сессию хорошо, и тоже поехала домой в деревню. Хотя туда меня совсем не тянуло. Старые друзья постепенно спивались. Я не часто ходила на улицу, но если ходила, то напивалась до кондиции… Я задыхалась в этой деревне. Эти сплетни и склоки. Лицо вечно недовольной мамы. Сейчас я ее понимаю, она уставала. К тому же она «спасатель»… Она все время «спасала» мир и окружающих людей. Ненавидела пьяниц, и поэтому все вокруг нее спивались, и я в том числе…»
Из дневников ясно, что женщина хорошо осознавала свою проблему с зависимостью. И прекрасно понимала, откуда это — от неустроенной жизниФото: Личная страница героя публикации в соцсети
«Жизнь моя не то чтобы потеряла всякий смысл (после того, как бросил очередной мужчина — ред.). Я вообще не понимала своего существования здесь. Работа, ребенок, дом - одно и то же. Все чаще по вечерам я пила в одиночестве. Все сложнее по утрам было идти на работу. Целый день с головной болью я трудилась, а к вечеру все проходило, и снова пила. В момент, когда я хотела отдохнуть от водки, появлялась подруга. У нее обязательно что-то случалось, и мы пили вместе. Я ловила себя на мысли, что не могу отказаться, даже если завтра будет важный день. Я пыталась отпустить ситуацию, но чем дальше я отпускала ее, тем было хуже. Я начала врать всем - маме, коллегам, начальству. Казалось, что так проще. На меня исподтишка показывали пальцем, обсуждали».
«Пить я начала еще в 90-х годах. Тормозов у меня не было. Пила до тех пор, пока не закончится. Сначала это было, чтобы показать, что я взрослая. Потом я хотела доказать, что я независимая. А сейчас я попала в общество, где пили практически все. Я не знала, что творилось у них в голове, но о себе я точно знала, что это страх перед будущим...
Я страдала от своей зависимости. Алкоголь занял в моей жизни слишком много места. Я знала, что просто так я не брошу. Нужна была психологическая поддержка. Первая книга по психологии, которой я заинтересовалась, была "Возлюби болезнь свою" Синельникова.
В один момент я поняла, что я не выживу, если буду продолжать в таком духе. Я уже не могла вставать на работу после вечерней попойки. Ко мне во сне приходили кошмары. Я дергалась каждый раз, когда со мной пытались заговорить. Все хватит! Я пыталась самостоятельно вылезти из этого кошмара. Мне сделали последнее предупреждение на работе. Да, мне было все равно, но мысль о сыне меня приводила в чувства».
«Иногда я вспоминала о своих ментальных способностях (в своем блоге Марина уверяла всех, что обладает сверхинтуицией и сверхспособностями — ред.). Но об этом не с кем было поговорить. Меня просто бы не поняли. И я садилась вечерами, открывала бутылочку и выпивала... Одна, особенно когда сын засыпал. Я снова топила себя в вине… И только тихими вечерами я мечтала совсем о другой жизни. Меня не покидала надежда, что я уеду в город. Вот только ребенок подрастет.
Родилась и выросла Марина в этой самой деревне, где и умерла. В том самом доме. И это, наверное, было одной из самых больших трагедий в ее жизниФото: Личная страница героя публикации в соцсети
По рассказам односельчан после рождения близнецов Марина пила уже не переставая. Тихо, у себя дома, часто за компьютером. Мама била тревогу и как могла пыталась вразумить взрослую дочь. Вызывала ей наркологов, клала в больницу. Проверяла ее сумки (там она прятала выпивку). Она даже написала на нее заявление в органы опеки и попечительства, думая что это испугает Марину и она завяжет со спиртным. Но ничего не помогало. Рано выпивать начал и ее сын Тимка. Накануне убийства он гулял с друзьями, они пили (по показаниям свидетелей).
Комментарий психолога:
- Из дневников ясно, что женщина хорошо осознавала свою проблему с зависимостью. И прекрасно понимала, откуда это — от неустроенной жизни. Она даже лечилась в наркологии, там ее определили к психологу, и эти занятия очень помогли. Был явный прогресс. Но новые проблемы валились и валились на нее. Надо бороться за существование, и тут не до психолога (за которого тем более платить надо). И единственное решение, которое приходило на ум, все то же — выпить. Я уверен, что при более благоприятном раскладе — нормальная работа, надежный мужчина рядом, поддержка — эта женщина не прикасалась бы к бутылке и была бы отличной матерью и женой. Постепенно в дневниках эта тема ушла, значит она приняла зависимость и перестала обращать на нее внимание.
МУЖЧИНЫ МАРИНЫ: «НИКОГДА НИ НА КОГО НЕЛЬЗЯ ПОЛОЖИТЬСЯ»
С личной жизнью у нашей героини была полная беда. Первый брак, романтические мечты о взрослой светлой жизни рухнули сразу же. Муж не зарабатывал, жили на деньги, подаренные на свадьбу, а когда их проели, беременная Марина откровенно голодала. И хоть сама себе в этом боялась признаться, но дети погибли именно из-за этого (речь о смерти близнецов, ее старших детей, которые умерли в младенчестве). Потом родился Тимерлан. Но с появлением сына муж не поменял свой образ жизни и в конце-концов брак рухнул после измены. Наиль закрутил роман с двоюродной (любимой) сестрой Марины.
Потом несколько лет свободной жизни в отдельной, служебной квартире, которую Марине выделил начальник военной части — она трудилась в бухгалтерии. Несколько романов и интрижек. И вот новая любовь - друг бывшего мужа Ренат. Но, прожив с ней несколько лет гражданским браком, он начал пить и бить. На этом все закончилось.
По рассказам односельчан после рождения близнецов Марина пила уже не переставаяФото: Личная страница героя публикации в соцсети
Второй официальный муж — простой деревенский мужчина, который без всяких ухаживаний просто подошел в обеденный перерыв и предложил пожениться, потому что «вместе проще». Марина так и назвала в своем дневнике этот поступок - «замуж за первого встречного».
Но проще не вышло. Михаил (так звали мужа) тяжело работал, пил где-то с друзьями. Марина делала то же самое. В итоге он повесился прямо в квартире.
«Понятно, что в войсковой части такой случай - это пятно на командира. Решили обвинить меня. На построении говорили нелицеприятные вещи. От меня практически все отвернулись. Перешептывались, мол, довела мужика. Только один военный, от которого я вообще не ожидала, пришел ко мне и поддержал. Чтобы не уйти вслед за Мишкой, я все время пила. Уговаривала себя, что надо жить и работать ради сына. И я каждый день просыпалась с мыслью: "Встать и пойти, встать и пойти..." И я вставала и шла назло всем, и меня постепенно отпускало...
Потом был солдат-срочник, младше на 7 лет. «Но он говорил, что любит. Не стеснялся, приходит даже ко мне на работу». А потом, когда служба кончилась, он просто откровенно обокрал свою «любимую».
«Накануне отъезда он зашел ко мне, принес гражданскую одежду, подготовленную для отъезда. Попросил у меня сотовый телефон, чтобы пофотографироваться на прощание, мне оставил свой - простенький. Сказал, что завтра останется у меня, задержится на пару дней. Все равно дома его особо не ждут. И ушел… Это был последний раз, когда я его видела. Я предполагала, что он уедет навсегда, но таким образом!? Телефон на тот момент много для меня значил. Я собирала на него деньги, взяла в кредит, совсем новый. Но дело даже не в телефоне, а в том, как виртуозно он обманул меня. Я посмотрела, а в пакете лежала старая спортивная форма и кроссовки. Впервые я плакала так, что меня успокаивали всем подъездом. Было жалко себя, обидно, паршиво! В тот момент я снова стала пить... Казалось, что водка все загладит. Отпускало, но временно...»
Ну и последний мужчина, некто Андрей, отец ее близнецов. Он прошел в ее жизни мимоходом, а узнав, что Марина беременна сначала вроде собрался жениться и даже познакомил с мамой. Но уже на следующее утро передумал (мама ему мозг вправила: жить негде, работы нет).
«Он написал мне через интернет: "Ты знаешь, у меня не может быть детей. Если ты настаиваешь, то придется делать анализ ДНК. На что я ответила: "Я готова на ДНК!". Через определенное время он ответил мне, что детей у него просто быть не может, прости, прощай! У меня был истерический смех! Кому рассказать, не поверят. Сорокалетний мужик так себя ведет... Даже позвонить не может, переписываемся, как дети! Мне было обидно, досадно, видно я сама какими-то поступками в жизни этого заслужила...»
И снова Марина уехала к маме в деревню. Беременность была очень тяжелая, дети родились недоношенными и после этих родов Марина «ушла» в себя окончательно. Потом случился инсульт. Вслед за ним нашли аневризму головного мозга…
Комментарий психолога:
- А что тут скажешь… Марина относилась к мужчинам серьезно, они к ней, очевидно ,нет. После каждых отношений она находила в себе силы восстановиться и жить дальше. Но потом силы кончились. И все.
Про младших детей Марина не писала практически ничего. Как они родились - и все! Даже имена в ее дневниках не фигурируютФото: Личная страница героя публикации в соцсети
«ПУСТЬ ЖИЗНЬ СЫНА НЕ БУДЕТ ТАКОЙ, КАК МОЯ»
Про младших детей Марина не писала практически ничего. Как они родились - и все! Даже имена в ее дневниках не фигурируют. Очевидно, что в голове и сердце ее они занимали мало места. Тем более в последние два года она и пила и сильно болела - сначала инсульт, потом аневризма головного мозга.
Зато про старшего Тимерлана было написано довольно много.
«Тимке тогда было около 2-х лет. Он не давал мне расслабиться. Его постоянные истерики выводили меня из себя. Пытался что-то доказать. Уже потом, спустя 12 лет, я увижу другого человека: самодостаточного, интеллектуально развитого, красивого мужчину»!
«Моя жизнь резко изменилась, когда я получила развод. С глаз долой - из сердца вон! Я не ходила, я летала! Только вот ребенок не давал мне спокойной жизни. Если мы заходили к кому-то в гости, я только слышала: "Мам, пошли домой... пошли домой...."
«Однажды он закатил скандал в магазине: "Мам, купи, хочу это, купи-и-и-и..." Лег на пол, стучал ногами, требовал свое. И таких случаев было много. Любого мужчину, с которым я останавливалась на дороге, он воспринимал за потенциального папу. Говорил: "Он что, папой что ли нашим будет?». Люди говорили: "Вот, избаловала она его. Сидит у матери на шее. Напороть бы ему как следует!" Только я знала о ранимой душе ребенка. У него в год началась астма. Я читала, что это из-за несостоявшихся взаимоотношений супругов. Сейчас я понимаю, что так и есть. Со дня свадьбы я ни дня не ощущала себя в расслабленном состоянии. Теперь я пыталась наладить пошатнувшуюся психику ребенка. Тимка как будто не замечал, что отца нет. Для него ничего не изменилось. Было странно, ведь три года, с момента рождения, он жил с нами. Но это уже не важно. Важно было то, что мы вдвоем. Люди вокруг, возможно, жалели меня, что я одинока. Но я не чувствовала в этом никакой неполноценности».
«Мой ребенок заканчивал 9-й класс, и я практически упустила его из вида. Около года я серьезно болела, а он был предоставлен сам себе. Я за него никогда не переживала, так как он запросто сходится с людьми и обладает хорошей памятью. И каково было мое удивление, когда ему вручили «Красный аттестат». Это означало, что на девятом году обучения он вышел круглым отличником. Я была в легком недоумении! Меня начали поздравлять. Говорить, какая молодец, что вырастила такого сына, воспитала отличного парня. А я открою вам секрет, я просто наблюдала, но практически не вмешивалась в его жизнь. Конечно, еще рано говорить о том, что он состоялся. Но в данный момент я была довольна».
«В совсем трудные минуты я думала о Тимке. Я должна держаться ради него. У него еще длинная жизнь впереди. И пусть она не будет такой, как моя...»
Комментарий психолога
- Последняя реплика очень показательна. Так думает каждая женщина, тянущая лямку тяжелой и беспросветной жизни. Потому и живут до последнего с мужьями пьяницами и насильникам, потому и плюют на свою личную жизнь и карьеру. А потом случается трагедия — убийство, самоубийство. И часто случается так, что у детей, выращенных в такой обстановке, никакой нормальной жизни и нет. А ей неоткуда взяться, потому что не было примера.
Что касается отношения Марины к старшему сыну — очевидно, что она его и любила, и тяготилась одновременно. И чувство вины перед ним за свою неправильную жизнь ее съедало изнутри. Со всем этим она не могла справиться, хотя и очень старалась. Тимка — главный мужчина в ее жизни. На него она возлагала надежды, им гордилась. Это очень прослеживается в последних постах.
«И ПОТОМ НАСТАЛО БЕЗРАЗЛИЧИЕ»
В конце жизни Марина впала в самую настоящую депрессию, от которой конечно же не лечилась. А которую просто запивала.
«Безразличием я страдала на протяжение года после операции (убирала аневризму — ред.). Я с равнодушием относилась ко всему происходящему. На самом деле это очень страшное чувство, когда не ощущаешь ничего. Кто-то умирает, кто-то радуется, а тебе все равно. Злость, агрессия, ярость, обиды - это все накапливается, и в конце концов наступает предел - безразличие, равнодушие, аннигиляция (уничтожение). Мне было безразлично, что происходит в доме. Дети, как бесплатное приложение, играли и иногда приводили меня в чувства. У меня было одно развлечение - телевизор, ничего другого я делать не могла. При этом я смотрела фильмы, где убивают, насилуют, издеваются».
«Одна проблема накрывала другой. Черная полоса продолжалась. Я настолько привыкла к такому состоянию, что уже не обращала внимания на неприятности в моей жизни».
«История моей жизни и успеха» - на самом деле история трагедии. Обычной такой трагедии одинокой неглупой женщины, застрявшей в безнадежности и нищете русской глубинки. Институт (самое лучшее и беззаботное время). Вечные поиски работы и счастья в личной жизни, безденежье и трудности, которые Марина топила в в вине. Один обманет, другой предаст… И так по кругу. Так живут миллионы женщин в нашей стране. И никому эта ее история была по сути не интересна, если бы не случилось то, что случилось.
Комментарий психолога:
- Сложно сказать, что думал и чувствовал сын Тимур и почему пошел на такой отчаянный и страшный поступок. Скорее всего, он осознавал всю безнадежность ситуации. Мальчик в маму - умный, хорошо учился, у него наверняка были амбиции. А вот как их реализовать, будучи в глухой деревне, без отца и с пьющей матерью. А еще он понимал, что надежды в семье только на него. Без него мама, бабушка с дедушкой, брат и сестра не справятся и все равно умрут. Что стало последней каплей, приведшей к трагедии, сказать теперь сложно. Но абсолютно очевидно, что семья жила в глубоком материальном и психологическом кризисе, с которым им никто не помогал справляться. Они жили на отшибе во всех смыслах слова….
Устал быть хорошим? Почему под Ульяновском школьник зарубил всю семью.Круглый отличник, гордость школы, мамина радость… Кто мог представить, что подросток-тихоня зарубит топором всю свою семью?
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