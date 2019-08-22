"Я должна держаться ради Тима. У него длинная жизнь впереди": психолог объяснил поведение ульяновского убийцы прочитав дневник его матери

Жуткая трагедия, произошедшая в небольшом селе Патрикеево Ульяновской области, потрясла всех. 16-летний подросток-отличник Тимерлан тихим летним вечером вдруг схватил топор и зарубил всех близких — маму, бабушку с дедушкой, младших сестру и брата. А после покончил жизнь самоубийством. Что же творилось за закрытыми дверями этой семьи?

Подробности частной жизни мама Тимерлана Марина Камалетдинова изложила в своих дневниках, которые вела в Сети. Помочь разобраться в прочитанном мы попросили психотерапевта Илью Резникова.

«НИ УСПЕХА, НИ ЖИЗНИ»

106 записей за год. И название блога «Моя история успеха и жизни». Тщательнейшим образом подобранные картинки (в основном не из реальной жизни) и стройный текст. Таким выглядит интернет-дневник убитой. При жизни его читали единицы, буквально два поста набрали какое-то запредельное для таких записей число просмотров, чем Марина очень гордилась. Последняя запись посвящена маме, которую женщина не очень-то любила, но без помощи которой жить не могла .

Уже после случившегося, когда в СМИ попали фотографии реальной жизни Марины и ее семьи — старенький дом в умирающем поселке, потертый ковер на стене, наполовину убитая мебель — стало понятно, что, включая компьютер, она уходила в другой, параллельный мир. Где она - пусть и не очень популярный, но блогер. Где есть друзья (а точнее френды) и иллюзия разбогатеть (пусть для этого сначала надо вложить свои кровные — сетевой маркетинг). Где есть успех и жизнь.

Марина гордилась своим старшим сыном Тимуром, отличником и победителем олимпиадФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

«ЖИТЬ В ДЕРЕВНЕ ХОРОШО, ЕСЛИ НЕДОЛГО. ЗАДЕРЖИШЬСЯ — ЗАВОЕШЬ И ЗАМЫЧИШЬ»

Родилась и выросла Марина в этой самой деревне, где и умерла. В том самом доме. И это, наверное, было одной из самых больших трагедий в ее жизни.

Каким она видела свое село?

«Жить в деревне хорошо, но если недолго! А задержишься, завоешь или замычишь. Природа и только природа. Никакой инфраструктуры не осталось. Если раньше был хотя бы клуб, то сейчас только школа, и та на грани закрытия. Село вымирает.

Я всегда мечтала жить в городе и планирую переехать в ближайшее время. Наш дом находится на отшибе. Живем в окружении леса. Для маленьких детей здесь уют и спокойствие. Бегай вволю, наслаждайся, играй. А вот старшему сыну здесь тоска. Собираются на улице, потусуются часа два и по домам...»

Про односельчан Марина отзывалась не очень лестно:

«Поселок наш тихий. Выйдешь ночью - ни души. Но зато утром на автобусной остановке рассказывают последние новости. "Машка с Лешкой пошла... А слышали, в 3 часа ночи музыка у Вовки орала, весь поселок на уши поставил..." И это рассказывает человек, который живет от Вовки на таком расстоянии, что просто физически не может услышать музыку. И я заметила, что от сельчан ничего не скрыть. Даже если ты вдруг решишь оторваться в райцентре, завтра все новости будут уже на остановке и в магазине».

В конце жизни Марина впала в самую настоящую депрессию, от которой конечно же не лечилась. А которую просто запивалаФото: Одноклассники

«МАМА — И СПАСЕНИЕ, И ПОГИБЕЛЬ»

Маме Марина посвятила гораздо больше места в своих постах, чем детям. Явно этот человек был самым значимым в ее жизни, по сути единственный, которому была не безразлична ее судьба. Марина обвиняла ее то в в равнодушии, то в излишнем контроле. На самом деле это была обычная, работящая и заботливая женщина. Которая любила свою дочь и помогала ей, как могла и как умела.

«С мамой у меня не было доверительных отношений. Она сильно уставала, никогда не обнимала и не прижимала к себе. Жесткий контроль с ее стороны усиливался по мере моего взросления».

«Раз в три недели я уезжала домой за продуктами. Возвращалась с сумками наперевес. Денег мне давали мало, зато еду еле тащила».

«Будучи беременной, я пила много воды. Иногда фрукт перепадал. Мама, увидев меня, сказала: "Срочно едем к нам". Сами посудите, при весе в 65 кг, я на 5-м месяце беременности весила 50 кг (первая беременность, есть было нечего и Марина похудела до 50 килограммов — ред.). Обратно в деревню... На меня эта мысль тоску наводила. Ну другого варианта не было. Я выращу детей любой ценой! Прощай город! Я так переживала. Семь лет не была в селе. Но мне захотелось отдохнуть по-человечески. Эта вечная проблема, где взять денег, где поработать. Зачем я вообще училась? Но сейчас мне хотелось быстрее добраться до дома, лечь в постель и на время забыться…»

Включая компьютер, Марина уходила в другой, параллельный мирФото: Одноклассники

«Вокруг меня появлялись люди, тянувшие меня вниз. Они радовались, когда мне было плохо. И по голове погладят, и рюмку поднесут. Но только в моей жизни проявлялся проблеск надежды, как «друзья» тут же исчезали. И когда у меня были серьезные неприятности, рядом со мной никого не было, кроме родителей».

«Моя мама в молодости практически не уделяла внимания моему воспитанию. Я даже понимаю ее, время такое было. С утра до вечера на работе, иногда вызывали ночью. До нас руки не доходили. И вот теперь, когда я вновь оказалась на одной территории с ней, с тремя детьми на руках, начался контроль. Она контролировала, как я пеленала. Смотрела за тем, чтобы я вовремя их покормила. Но это еще не все! Она заходила в мою комнату, проверяла мой шкаф, мою сумку, перетряхивала детскую кроватку. Делала это она втихаря, чтобы я не заметила. Она говорила моему старшему сыну, чтобы тот смотрел за мной, подслушивал разговоры по телефону и скайпу. В общем, я оказалась в лапах "заботливой матери". Психологически это было сложно пережить!»

«Это наверное был один из самых сложных периодов в моей жизни. Мама "сошла с рельс" и постоянно упрекала меня. На седьмом десятке жизни она пыталась контролировать всех. Я не поддавалась ей - и тем самым подписывала себе приговор. Для всех в поселке она была святой женщиной - все были на ее стороне. А у меня здесь никого не было, для всех я была невыносимой и несносной особой».

«В один прекрасный день к нам наведались органы соцзащиты. Я не могла понять, откуда они появились. И тут мама начала рассказывать, какая я плохая, что жить со мной нельзя, что она готова при случае взять детей под опеку. Все были настроены против меня. Мама каждый день ходила и рассказывала всем, как ей плохо, что она устала... И все потому, что я не подчинялась ей, и не шла на контакт».

Откровения о нелегкой жизни женщины содержат рассказы о запоях, любовных неудачах и любви к будущему губителюФото: Личная страница героя публикации в соцсети

Комментарий психолога

- Отношения в семье, судя по всему, находились в затяжном кризисе. Судя по этим записям, мать Марины и бабушка сына-убийцы нормальная, любящая и заботливая женщина. Всю жизнь она трудилась на железной дороге простым рабочим, получала копейки, смогла вырастить и выучить двоих детей. Конечно, ей тяжело было на старости лет оказаться кормилицей большой семьи — взрослой дочери и троих детей.

Что касается Марины, от ее отношения с мамой были непростыми в первую очередь потому, что Марина так и не смогла оторваться от материнской юбки и жить самостоятельно, хотя очень этого хотела. И то, что она в достаточно зрелом возрасте снова оказалась в родительском доме, полностью зависимой, было для нее трагедией, окончательно сломившей. В поздних постах мы видим, что Марина от реальности уже полностью ушла в свои иллюзии. Она много пишет про «дизайн человека», про парапсихологию, про то, что наконец-то она стала зарабатывать нормально. Но в жизни все оставалось как и прежде — никому не нужная, ничего не нажившая...

«Я СНОВА И СНОВА ТОПИЛА СЕБЯ В ВИНЕ»

Вторая по популярности тема, к которой Марина возвращается снова и снова — выпивка. Она проходит красной нитью через все дневники Марины. Пили и все ее ухажеры, и хозяева квартир, где она жила в студенческие годы. Пила и она сама с самого раннего детства.

«Мы воспитывались под тяжелый рок. В 13 лет я впервые попробовала сигарету и выпивку. Как раз настали лихие 90-е годы. Сколько наших одногодок подсели на наркотики, участвовали в преступных группировках, садились в тюрьму. В нашей компании на улице были парни постарше нас. Они угощали нас сигаретами и водкой. Я пила, не зная меры. Тормоза в этом деле у меня полностью отсутствовали. Мама была не в восторге. Но я таким образом проявляла свою независимость....»

«Я сдала сессию хорошо, и тоже поехала домой в деревню. Хотя туда меня совсем не тянуло. Старые друзья постепенно спивались. Я не часто ходила на улицу, но если ходила, то напивалась до кондиции… Я задыхалась в этой деревне. Эти сплетни и склоки. Лицо вечно недовольной мамы. Сейчас я ее понимаю, она уставала. К тому же она «спасатель»… Она все время «спасала» мир и окружающих людей. Ненавидела пьяниц, и поэтому все вокруг нее спивались, и я в том числе…»

Из дневников ясно, что женщина хорошо осознавала свою проблему с зависимостью. И прекрасно понимала, откуда это — от неустроенной жизниФото: Личная страница героя публикации в соцсети

«Жизнь моя не то чтобы потеряла всякий смысл (после того, как бросил очередной мужчина — ред.). Я вообще не понимала своего существования здесь. Работа, ребенок, дом - одно и то же. Все чаще по вечерам я пила в одиночестве. Все сложнее по утрам было идти на работу. Целый день с головной болью я трудилась, а к вечеру все проходило, и снова пила. В момент, когда я хотела отдохнуть от водки, появлялась подруга. У нее обязательно что-то случалось, и мы пили вместе. Я ловила себя на мысли, что не могу отказаться, даже если завтра будет важный день. Я пыталась отпустить ситуацию, но чем дальше я отпускала ее, тем было хуже. Я начала врать всем - маме, коллегам, начальству. Казалось, что так проще. На меня исподтишка показывали пальцем, обсуждали».

«Пить я начала еще в 90-х годах. Тормозов у меня не было. Пила до тех пор, пока не закончится. Сначала это было, чтобы показать, что я взрослая. Потом я хотела доказать, что я независимая. А сейчас я попала в общество, где пили практически все. Я не знала, что творилось у них в голове, но о себе я точно знала, что это страх перед будущим...

Я страдала от своей зависимости. Алкоголь занял в моей жизни слишком много места. Я знала, что просто так я не брошу. Нужна была психологическая поддержка. Первая книга по психологии, которой я заинтересовалась, была "Возлюби болезнь свою" Синельникова.

В один момент я поняла, что я не выживу, если буду продолжать в таком духе. Я уже не могла вставать на работу после вечерней попойки. Ко мне во сне приходили кошмары. Я дергалась каждый раз, когда со мной пытались заговорить. Все хватит! Я пыталась самостоятельно вылезти из этого кошмара. Мне сделали последнее предупреждение на работе. Да, мне было все равно, но мысль о сыне меня приводила в чувства».

«Иногда я вспоминала о своих ментальных способностях (в своем блоге Марина уверяла всех, что обладает сверхинтуицией и сверхспособностями — ред.). Но об этом не с кем было поговорить. Меня просто бы не поняли. И я садилась вечерами, открывала бутылочку и выпивала... Одна, особенно когда сын засыпал. Я снова топила себя в вине… И только тихими вечерами я мечтала совсем о другой жизни. Меня не покидала надежда, что я уеду в город. Вот только ребенок подрастет.

Родилась и выросла Марина в этой самой деревне, где и умерла. В том самом доме. И это, наверное, было одной из самых больших трагедий в ее жизниФото: Личная страница героя публикации в соцсети

По рассказам односельчан после рождения близнецов Марина пила уже не переставая. Тихо, у себя дома, часто за компьютером. Мама била тревогу и как могла пыталась вразумить взрослую дочь. Вызывала ей наркологов, клала в больницу. Проверяла ее сумки (там она прятала выпивку). Она даже написала на нее заявление в органы опеки и попечительства, думая что это испугает Марину и она завяжет со спиртным. Но ничего не помогало. Рано выпивать начал и ее сын Тимка. Накануне убийства он гулял с друзьями, они пили (по показаниям свидетелей).

Комментарий психолога:

- Из дневников ясно, что женщина хорошо осознавала свою проблему с зависимостью. И прекрасно понимала, откуда это — от неустроенной жизни. Она даже лечилась в наркологии, там ее определили к психологу, и эти занятия очень помогли. Был явный прогресс. Но новые проблемы валились и валились на нее. Надо бороться за существование, и тут не до психолога (за которого тем более платить надо). И единственное решение, которое приходило на ум, все то же — выпить. Я уверен, что при более благоприятном раскладе — нормальная работа, надежный мужчина рядом, поддержка — эта женщина не прикасалась бы к бутылке и была бы отличной матерью и женой. Постепенно в дневниках эта тема ушла, значит она приняла зависимость и перестала обращать на нее внимание.

МУЖЧИНЫ МАРИНЫ: «НИКОГДА НИ НА КОГО НЕЛЬЗЯ ПОЛОЖИТЬСЯ»

С личной жизнью у нашей героини была полная беда. Первый брак, романтические мечты о взрослой светлой жизни рухнули сразу же. Муж не зарабатывал, жили на деньги, подаренные на свадьбу, а когда их проели, беременная Марина откровенно голодала. И хоть сама себе в этом боялась признаться, но дети погибли именно из-за этого (речь о смерти близнецов, ее старших детей, которые умерли в младенчестве). Потом родился Тимерлан. Но с появлением сына муж не поменял свой образ жизни и в конце-концов брак рухнул после измены. Наиль закрутил роман с двоюродной (любимой) сестрой Марины.

Потом несколько лет свободной жизни в отдельной, служебной квартире, которую Марине выделил начальник военной части — она трудилась в бухгалтерии. Несколько романов и интрижек. И вот новая любовь - друг бывшего мужа Ренат. Но, прожив с ней несколько лет гражданским браком, он начал пить и бить. На этом все закончилось.

По рассказам односельчан после рождения близнецов Марина пила уже не переставаяФото: Личная страница героя публикации в соцсети

Второй официальный муж — простой деревенский мужчина, который без всяких ухаживаний просто подошел в обеденный перерыв и предложил пожениться, потому что «вместе проще». Марина так и назвала в своем дневнике этот поступок - «замуж за первого встречного».

Но проще не вышло. Михаил (так звали мужа) тяжело работал, пил где-то с друзьями. Марина делала то же самое. В итоге он повесился прямо в квартире.

«Понятно, что в войсковой части такой случай - это пятно на командира. Решили обвинить меня. На построении говорили нелицеприятные вещи. От меня практически все отвернулись. Перешептывались, мол, довела мужика. Только один военный, от которого я вообще не ожидала, пришел ко мне и поддержал. Чтобы не уйти вслед за Мишкой, я все время пила. Уговаривала себя, что надо жить и работать ради сына. И я каждый день просыпалась с мыслью: "Встать и пойти, встать и пойти..." И я вставала и шла назло всем, и меня постепенно отпускало...

Потом был солдат-срочник, младше на 7 лет. «Но он говорил, что любит. Не стеснялся, приходит даже ко мне на работу». А потом, когда служба кончилась, он просто откровенно обокрал свою «любимую».

«Накануне отъезда он зашел ко мне, принес гражданскую одежду, подготовленную для отъезда. Попросил у меня сотовый телефон, чтобы пофотографироваться на прощание, мне оставил свой - простенький. Сказал, что завтра останется у меня, задержится на пару дней. Все равно дома его особо не ждут. И ушел… Это был последний раз, когда я его видела. Я предполагала, что он уедет навсегда, но таким образом!? Телефон на тот момент много для меня значил. Я собирала на него деньги, взяла в кредит, совсем новый. Но дело даже не в телефоне, а в том, как виртуозно он обманул меня. Я посмотрела, а в пакете лежала старая спортивная форма и кроссовки. Впервые я плакала так, что меня успокаивали всем подъездом. Было жалко себя, обидно, паршиво! В тот момент я снова стала пить... Казалось, что водка все загладит. Отпускало, но временно...»

Ну и последний мужчина, некто Андрей, отец ее близнецов. Он прошел в ее жизни мимоходом, а узнав, что Марина беременна сначала вроде собрался жениться и даже познакомил с мамой. Но уже на следующее утро передумал (мама ему мозг вправила: жить негде, работы нет).

«Он написал мне через интернет: "Ты знаешь, у меня не может быть детей. Если ты настаиваешь, то придется делать анализ ДНК. На что я ответила: "Я готова на ДНК!". Через определенное время он ответил мне, что детей у него просто быть не может, прости, прощай! У меня был истерический смех! Кому рассказать, не поверят. Сорокалетний мужик так себя ведет... Даже позвонить не может, переписываемся, как дети! Мне было обидно, досадно, видно я сама какими-то поступками в жизни этого заслужила...»

И снова Марина уехала к маме в деревню. Беременность была очень тяжелая, дети родились недоношенными и после этих родов Марина «ушла» в себя окончательно. Потом случился инсульт. Вслед за ним нашли аневризму головного мозга…

Комментарий психолога:

- А что тут скажешь… Марина относилась к мужчинам серьезно, они к ней, очевидно ,нет. После каждых отношений она находила в себе силы восстановиться и жить дальше. Но потом силы кончились. И все.

Про младших детей Марина не писала практически ничего. Как они родились - и все! Даже имена в ее дневниках не фигурируютФото: Личная страница героя публикации в соцсети

«ПУСТЬ ЖИЗНЬ СЫНА НЕ БУДЕТ ТАКОЙ, КАК МОЯ»

Про младших детей Марина не писала практически ничего. Как они родились - и все! Даже имена в ее дневниках не фигурируют. Очевидно, что в голове и сердце ее они занимали мало места. Тем более в последние два года она и пила и сильно болела - сначала инсульт, потом аневризма головного мозга.

Зато про старшего Тимерлана было написано довольно много.

«Тимке тогда было около 2-х лет. Он не давал мне расслабиться. Его постоянные истерики выводили меня из себя. Пытался что-то доказать. Уже потом, спустя 12 лет, я увижу другого человека: самодостаточного, интеллектуально развитого, красивого мужчину»!

«Моя жизнь резко изменилась, когда я получила развод. С глаз долой - из сердца вон! Я не ходила, я летала! Только вот ребенок не давал мне спокойной жизни. Если мы заходили к кому-то в гости, я только слышала: "Мам, пошли домой... пошли домой...."

«Однажды он закатил скандал в магазине: "Мам, купи, хочу это, купи-и-и-и..." Лег на пол, стучал ногами, требовал свое. И таких случаев было много. Любого мужчину, с которым я останавливалась на дороге, он воспринимал за потенциального папу. Говорил: "Он что, папой что ли нашим будет?». Люди говорили: "Вот, избаловала она его. Сидит у матери на шее. Напороть бы ему как следует!" Только я знала о ранимой душе ребенка. У него в год началась астма. Я читала, что это из-за несостоявшихся взаимоотношений супругов. Сейчас я понимаю, что так и есть. Со дня свадьбы я ни дня не ощущала себя в расслабленном состоянии. Теперь я пыталась наладить пошатнувшуюся психику ребенка. Тимка как будто не замечал, что отца нет. Для него ничего не изменилось. Было странно, ведь три года, с момента рождения, он жил с нами. Но это уже не важно. Важно было то, что мы вдвоем. Люди вокруг, возможно, жалели меня, что я одинока. Но я не чувствовала в этом никакой неполноценности».

«Мой ребенок заканчивал 9-й класс, и я практически упустила его из вида. Около года я серьезно болела, а он был предоставлен сам себе. Я за него никогда не переживала, так как он запросто сходится с людьми и обладает хорошей памятью. И каково было мое удивление, когда ему вручили «Красный аттестат». Это означало, что на девятом году обучения он вышел круглым отличником. Я была в легком недоумении! Меня начали поздравлять. Говорить, какая молодец, что вырастила такого сына, воспитала отличного парня. А я открою вам секрет, я просто наблюдала, но практически не вмешивалась в его жизнь. Конечно, еще рано говорить о том, что он состоялся. Но в данный момент я была довольна».

«В совсем трудные минуты я думала о Тимке. Я должна держаться ради него. У него еще длинная жизнь впереди. И пусть она не будет такой, как моя...»

Комментарий психолога

- Последняя реплика очень показательна. Так думает каждая женщина, тянущая лямку тяжелой и беспросветной жизни. Потому и живут до последнего с мужьями пьяницами и насильникам, потому и плюют на свою личную жизнь и карьеру. А потом случается трагедия — убийство, самоубийство. И часто случается так, что у детей, выращенных в такой обстановке, никакой нормальной жизни и нет. А ей неоткуда взяться, потому что не было примера.

Что касается отношения Марины к старшему сыну — очевидно, что она его и любила, и тяготилась одновременно. И чувство вины перед ним за свою неправильную жизнь ее съедало изнутри. Со всем этим она не могла справиться, хотя и очень старалась. Тимка — главный мужчина в ее жизни. На него она возлагала надежды, им гордилась. Это очень прослеживается в последних постах.

«И ПОТОМ НАСТАЛО БЕЗРАЗЛИЧИЕ»

В конце жизни Марина впала в самую настоящую депрессию, от которой конечно же не лечилась. А которую просто запивала.

«Безразличием я страдала на протяжение года после операции (убирала аневризму — ред.). Я с равнодушием относилась ко всему происходящему. На самом деле это очень страшное чувство, когда не ощущаешь ничего. Кто-то умирает, кто-то радуется, а тебе все равно. Злость, агрессия, ярость, обиды - это все накапливается, и в конце концов наступает предел - безразличие, равнодушие, аннигиляция (уничтожение). Мне было безразлично, что происходит в доме. Дети, как бесплатное приложение, играли и иногда приводили меня в чувства. У меня было одно развлечение - телевизор, ничего другого я делать не могла. При этом я смотрела фильмы, где убивают, насилуют, издеваются».

«Одна проблема накрывала другой. Черная полоса продолжалась. Я настолько привыкла к такому состоянию, что уже не обращала внимания на неприятности в моей жизни».

«История моей жизни и успеха» - на самом деле история трагедии. Обычной такой трагедии одинокой неглупой женщины, застрявшей в безнадежности и нищете русской глубинки. Институт (самое лучшее и беззаботное время). Вечные поиски работы и счастья в личной жизни, безденежье и трудности, которые Марина топила в в вине. Один обманет, другой предаст… И так по кругу. Так живут миллионы женщин в нашей стране. И никому эта ее история была по сути не интересна, если бы не случилось то, что случилось.

Комментарий психолога:

- Сложно сказать, что думал и чувствовал сын Тимур и почему пошел на такой отчаянный и страшный поступок. Скорее всего, он осознавал всю безнадежность ситуации. Мальчик в маму - умный, хорошо учился, у него наверняка были амбиции. А вот как их реализовать, будучи в глухой деревне, без отца и с пьющей матерью. А еще он понимал, что надежды в семье только на него. Без него мама, бабушка с дедушкой, брат и сестра не справятся и все равно умрут. Что стало последней каплей, приведшей к трагедии, сказать теперь сложно. Но абсолютно очевидно, что семья жила в глубоком материальном и психологическом кризисе, с которым им никто не помогал справляться. Они жили на отшибе во всех смыслах слова….

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