Стоит ли спасать маленькие магазинчики, пока их не сожрали супермаркеты

УГОДИЛИ В СЕТИ

Сетевая торговля в России занимает больше половины (51,6%) рынка еды - это десяток крупнейших федеральных гигантов ретейла и множество региональных торговых сетей. По данным Росстата, за период с 2011 года число супермаркетов в стране более чем удвоилось (см. «Только цифры»). Так же бурно прогрессирует онлайн-доставка пищи. А вот другие форматы торговли - рынки, специализированные продуктовые магазины, киоски и ларьки - либо растут более медленными темпами, либо вовсе потихоньку вымирают.

По словам опрошенных «КП» экспертов, в ближайшие годы эта тенденция будет сохраняться и малого бизнеса в торговле станет еще меньше. Особенно если увеличится максимально возможная в регионе доля рынка для одной торговой сети - сейчас этот порог составляет 25%, но Минпромторг уже заявил о возможном его пересмотре в сторону повышения.

ПИЩЕВАЯ ЦЕПОЧКА ПОРУШИТСЯ

Но так ли плохо, что разношерстные маленькие магазинчики заменяют крупные игроки? До эпохи супермаркетов нужно было обойти 3 - 4 точки, прежде чем купишь полный список необходимых продуктов, а теперь все - от батонов до ватных дисков - удобно собрано в одном месте.

Однако проблема в том, что крах маленьких магазинов неминуемо повлечет гибель множества посредников и производителей (и тоже из сферы малого бизнеса). Это можно сравнить с нарушением пищевой цепочки в природе, когда исчезновение, например, комаров приведет к вымиранию насекомоядных и далее по эффекту домино еще многих звеньев, вплоть до хищных зверей.

Первое, что страдает от исчезновения обычных магазинов «Продукты», это ассортимент на полках торговых сетей. Зайдите, например, в кондитерский или бакалейный отдел в любом магазине - и независимо от вывески вы увидите одни и те же бренды. Меняться будут только скидки.

- Ассортимент продуктов в продаже - это зеркало экономики любой страны, - говорит Николай Власенко, экс-владелец сети супермаркетов «Виктория». - На Кубе, например, до сих пор во многих магазинах продается только 20 видов товаров, которые приобрести к тому же можно только по карточкам. Яркая иллюстрация плановой регулируемой экономики. У нас, конечно, такого нет, но за последний десяток лет выбор все больше выхолащивается, становится примитивным.

ПОКУПАТЕЛЬ ОБРЕЧЕН НА «ПЛАСТМАССОВЫЕ» ОГУРЦЫ

Торговые сети просто не видят небольшие предприятия, фермеров, говорит зампред Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике Сергей Лисовский:

- Средние и мелкие производители чисто физически не могут работать с гигантами. Качественные продукты, как правило, имеют меньший срок хранения, требуют большего внимания, что увеличивает издержки. Чем более органическая продукция, тем меньше она лежит на прилавке. А сетям нужно на реализацию минимум 15 дней, поэтому покупатель обречен на «пластмассовые» огурцы.

Еще одна нестыковка - это малые партии товара. Если торговая сеть какого-то продукта продает по 300 тонн в день, то заморачиваться со многими поставщиками на 10-тонные партии им просто не с руки, указывает Николай Власенко.

ВОПРОС ДНЯ

А вам маленьких магазинчиков не хватает?

Виталий МИЛОНОВ, депутат Госдумы:

- А вы знаете, какой у них доход на 90 процентов? Продажа бухла. Торговцы работают по 24 часа. Ночью через окошки в замурованных дверях передают бутылки с водкой или вином. И качество выпивки опасно для жизни. Чаще всего торгуют подделкой, которую разливают гастарбайтеры в подвалах. Мы с помощником приходили закрывать такую точку. У нас в Петербурге азербайджанцы продавали ночью подросткам пиво. Полиция на вызов ехать не хотела, я слышал от владельцев угрозы. Но, слава богу, закрыли этот притон.

Андрей ТУМАНОВ, главный садовод России:

- Ужасно не хватает. Я жил в центре столицы. Там магазинчиков не было совсем. Киоски газетные, ларьки продуктовые - ничего не осталось. Только один магазин возле помойки. Люди так и говорили: «Пойду кефир и хлеб куплю на помойке!» Но мелкие ларьки гибче супермаркетов. Там сидит тетя Валя, она знает, что в пятницу лучше берут молоко, а в субботу - колбасу. И у нее просрочки никогда не остается.

А вам маленьких магазинчиков не хватает?Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Владислав ДЕЖНЕВ, маркетолог:

- Хожу только в крупные сети. В ларьках много подделок. Почти всегда за такими мелкими точками стоит этническая мафия. Чаще всего платят местной полиции и торгуют алкоголем круглые сутки. Я заходил недавно ночью в такой подвальчик. Стоит продавщица, а в подсобке спят четыре киргиза. Сходил за хлебушком, называется…

Антон ИВАНОВ, владелец магазина:

- Выживать очень трудно. Много запретов и проверок. Одни приходят, другие приходят. И все пытаются выклянчить денег. Отбиваемся кое-как. Конкурировать с «Пятерочками» и «Магнитами» нереально. Поэтому мы открылись в удобном месте - внутри коробки из многоэтажек. Покупатели - местные жители.

Игорь ШЕРЕМЕТ, юрист:

- Власти проще иметь дело с крупным бизнесом. Там все поставлено на поток, проще проверять, все на виду. А мелкие бизнесмены могут мухлевать и долго оставаться незамеченными. Но это не повод губить малый и средний бизнес.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Покупатель стал умнее или беднее

По данным Росстата, в нашей стране 800 тысяч продуктовых магазинов

В большинстве это маленькие торговые точки в небольших городах и поселках. Но основной оборот приходится на крупнейшие торговые сети. Их доля с каждым годом растет. А сами сети развивают разные форматы. (подробности)

ДРУГОЕ МНЕНИЕ

Супермаркеты и маленькие магазинчики: Кто кого съест

Почему люди перестали тратить выходные на шопинг в гипермаркетах и вернулись в магазины у дома

Первый гипермаркет в России - турецкий «Рамстор» - был настолько крутым для своего времени проектом, что открывать его в 1997 году приехал лично премьер-министр Черномырдин. Огромный магазин, в котором можно было купить все - от салата оливье до автомобильных шин, - потрясал воображение неизбалованных российских потребителей. (подробности)