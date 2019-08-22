"Брага" одолела "Спартак" в Португалии 1:0, нашим через неделю в Москве надо будет отыграться

В четверг, 22 августа, в далеком португальском городе Брага на другом краю Европы футболисты московского "Спартака" сыграли свой первый матч квалификационного раунда плей-офф Лиги Европы. В соперниках у команды Олега Кононова была местная "Брага" - в последние годы строго четвертый клуб чемпионата Португалии. Соперник у спартаковцев был принципиален и в плане противостояния России с португальцами в таблице коэффициентов УЕФА. Неделю назад "Краснодар" выбил из Лиги Чемпионов миллионеров из "Порту". "Спартаку" же предстояло "зарубиться" с номинально грозной "Брагой".

В прошлом раунде Лиги Европы португальцы довольно уверенно прошли датский "Брондбю". В первой игре в гостях команда победила 4:2, а дома взяла верх 3:1. Битва с "Брагой" за место в группе Лиги Европы у "Спартака" началась на поле в Португалии на уникальном стадионе. Он известен тем, что был построен к Евро-2004 и построен в скале, на "Стадио Мунисипаль Брага" - две трибуны, одна на против другой. А секторов за воротами просто нету.

В целом, первый тайм матча "Брага" - "Спартак" прошел достаточно спокойно и без особых событий. И самое важное - без забитых голов. На первый перерыв в матче команды ушли при счете 0:0 на табло. На финише первого тайма и старте второй половины встречи "Спартак" провел несколько опасных атак, но - без результата. И до поры до времени казалось, что матч так и завершится в нужную для "красно-белых" ничью.

Гол Андре Орты в ворота Спартака в матче Брага - Спартак 22 августа 2019.Брага - Спартак 1:0 22.08.2019. Орта, 74.

И вот наступает 74-я минута матча. На правом фланге "Спартака" возник провал в обороне - оттуда последовал обрез в центр штрафной площади и коленом игрок "Браги" Рикарду Орта отправил мяч в ворота москвичей. Все, равновесие в поединке нарушено, хозяева вышли перед последней пятнадцатиминуткой.

До конца поединка счет так и не поменялся - "Брага" добилась победы над "Спартаком" с минимальным счетом 1:0. И теперь через неделю надо будет отыграть этот один мяч преимущества у португальцев.

Ответная игра противостояния "Брага" - "Спартак" пройдет через неделю - 29 августа в Москве на стадионе "Открытие Арена" команда Олега Кононова примет на своем поле бражан.

Сайт KP.RU провел прямую онлайн-трансляцию поединка Брага - Спартак.