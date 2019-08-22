2019-08-22T23:35:13+03:00
Спорт

"Брага" одолела "Спартак" в Португалии 1:0, нашим через неделю в Москве надо будет отыграться

Единственный гол "красно-белые" пропустили в конце игры [видео]
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
Поделиться:
"Спартак" сыграл в гостях против "Браги"."Спартак" сыграл в гостях против "Браги".Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

В четверг, 22 августа, в далеком португальском городе Брага на другом краю Европы футболисты московского "Спартака" сыграли свой первый матч квалификационного раунда плей-офф Лиги Европы. В соперниках у команды Олега Кононова была местная "Брага" - в последние годы строго четвертый клуб чемпионата Португалии. Соперник у спартаковцев был принципиален и в плане противостояния России с португальцами в таблице коэффициентов УЕФА. Неделю назад "Краснодар" выбил из Лиги Чемпионов миллионеров из "Порту". "Спартаку" же предстояло "зарубиться" с номинально грозной "Брагой".

В прошлом раунде Лиги Европы португальцы довольно уверенно прошли датский "Брондбю". В первой игре в гостях команда победила 4:2, а дома взяла верх 3:1. Битва с "Брагой" за место в группе Лиги Европы у "Спартака" началась на поле в Португалии на уникальном стадионе. Он известен тем, что был построен к Евро-2004 и построен в скале, на "Стадио Мунисипаль Брага" - две трибуны, одна на против другой. А секторов за воротами просто нету.

В целом, первый тайм матча "Брага" - "Спартак" прошел достаточно спокойно и без особых событий. И самое важное - без забитых голов. На первый перерыв в матче команды ушли при счете 0:0 на табло. На финише первого тайма и старте второй половины встречи "Спартак" провел несколько опасных атак, но - без результата. И до поры до времени казалось, что матч так и завершится в нужную для "красно-белых" ничью.

Гол Андре Орты в ворота Спартака в матче Брага - Спартак 22 августа 2019.Брага - Спартак 1:0 22.08.2019. Орта, 74.

И вот наступает 74-я минута матча. На правом фланге "Спартака" возник провал в обороне - оттуда последовал обрез в центр штрафной площади и коленом игрок "Браги" Рикарду Орта отправил мяч в ворота москвичей. Все, равновесие в поединке нарушено, хозяева вышли перед последней пятнадцатиминуткой.

До конца поединка счет так и не поменялся - "Брага" добилась победы над "Спартаком" с минимальным счетом 1:0. И теперь через неделю надо будет отыграть этот один мяч преимущества у португальцев.

Ответная игра противостояния "Брага" - "Спартак" пройдет через неделю - 29 августа в Москве на стадионе "Открытие Арена" команда Олега Кононова примет на своем поле бражан.

Сайт KP.RU провел прямую онлайн-трансляцию поединка Брага - Спартак.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Брага - Спартак 22 августа 2019: прямая онлайн-трансляция матча квалификационного раунда плей-офф Лиги Европы
Футбол, матч Брага - Спартак 22 августа 2019. Прямая онлайн-трансляция состоится 22 августа 2019. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч квалификационного раунда плей-офф Лиги Европы
Новости 24
США назвали условия возвращения России в G8
БАМу на юбилей подарят уникальную фотовыставку
На юге Польши четверо туристов погибли от удара молний
"Покажем характер в условиях санкций": Дмитрий Рогозин поблагодарил РКЦ "Прогресс" за новую ракету
В США заявили, что Трамп и Меркель на G7 обсудят "зависимость Германии от российского газа"
Зеленский выразил согласие с позицией канадского премьера по поводу возвращения РФ в G8
Группы в ОК смогут комментировать, упоминать других и ставить классы
Захарова рассказала, что владеет данными по обмену удерживаемых между РФ и Украиной
В Госдепе озвучили причины "нарушения" РФ ДРСМД
Песков заявил, что в Анкаре готовится саммит РФ-Иран-Турция
Песков заявил, что возвращение РФ в "большую восьмерку" не является самоцелью
В Росстате назвали самые распространенные среди российской молодежи заболевания
Генконсульство РФ рекомендовало россиянам избегать людных мест в Гонконге
В Москве пенсионер умер, отравившись арбузом
Мозамбик и Россия заключили соглашение о взаимной защите секретной информации
СК и МАК завершили работы на месте приземлившегося в кукурузном поле самолета
На восстановление Иркутской области после наводнения будет направлено еще 17 млрд рублей