Шоу «Удивительные люди»: Шпиц-гипнотизер из Англии усыпил 15 человек за минуту

Казалось бы, только-только обсохли слезы зрителей после программы «Звезды под гипнозом» (Первый), где под взглядом «гипнолога» и «спортивного менталиста» (на самом деле шарлатана) Исы Багирова возрастные звезды отечественной сцены унижались, изображая то собак, то обезьян.

А тут — новый комедийный номер.

Мужчина-аккумулятор электричества покажет свои возможности в новом сезоне. Фото "ВайТ Медиа"

Кто бы мог подумать, но переплюнул достижения мужественного Исы маленький черный шпиц, которого показали в эфире шоу «Удивительные люди» (Россия 1). Уморительный выпуск программы вышел в прошлом году, но никакого резонанса не вызвал. Не так много людей смотрят проект. Однако сейчас, перед сентябрьской премьерой четвертого сезона шоу талантов, в интернете всплыл фрагмент того самого номера. В котором полтора десятка человек ввела в состояние гипноза....дама с собачкой.

Сеанс гипноза от собаки в эфире России 1 .

Британка Кристина Леннон носит шпица по кличке Принцесса по разным телепроектам давно — они были в Англии в проекте Britain's Got Talent, а а еще в Китае в передаче такого же толка Challenge Impossible. Что же уникального умеет собачка?

Трудно такое представить, но животное действует почти, как Кашпировский. Одним коротким взглядом заставляет людей рушиться на пол вперед лицом, словно после идеального нокаутирующего удара Майка Тайсона.

Трудно такое представить, но животное действует почти, как Кашпировский

Только посмотрите, что происходит! Немецкий шпиц Принцесса сидит на руках хозяйки, которая поворачивает собачку по сторонам по звуки тревожной музыки, после чего стоящие на коленях (зачем? «не хочется, чтобы они упали и разбили нос») люди, попадающие под «гипнотическое воздействие» животного дара, рушатся, как подкошенные. Точнее, аккуратненько ложатся на подушечку. Собака в этот момент прерывисто дышит, высунув язык, видимо, таким образом посылая сигнал на установку спать. Иса Багиров из шоу «Звезды под гипнозом» хлопал одурманенных селебрити по лбу со словами «Спать!», но собачка переиграла человека. 15 человек за 60 секунд. По словам хозяйки, у собаки нет сверхъестественных способностей —такой талант дается только животным, надо только тренироваться.

Шпиц-гипнотизер из Англии усыпил 15 человек за минуту

Все присутствующие старательно делают вид, что это не постановочный номер. А жюри проекта — боксер Наталья Рагозина, ученый Василий Ключарев, танцор Евгений Папунаишвили и ведущая Мария Ситтель, непосредственно реагируют на происходящее и совещаются: «Она им прямо в глаза смотрит!»

Более того, шокирующее явление на полном серьезе попытался объяснить директор Института когнитивных нейронаук, профессор Василий Ключарев: «Видимо, у этой собаки оптимальная конфигурация глаз (!), что вызывает у испытуемых акинезию (нарушение нормального тонуса мышц или их чувствительности, невозможность двигаться — Авт.). Что бывает. Когда происходит что-то страшное, человек иногда замирает и не может ничего с собой сделать. Здесь мы видим возможность вызвать замирание непрямым способом».

Удивительные люди . Кристина Леннон. Гипнотический дар.

Введя 15 человек в сон при помощи собаки под мышкой, Кристина Леннон «внушила» загипнотизированным напрочь забыть свои имена и цифру 7 во время счета. Затем она потрогала несколько человек и велела им после пробуждения принять подушки за ведра с водой, которые нужно будет поставить на голову.

Введя 15 человек в сон при помощи собаки под мышкой, Кристина Леннон «внушила» загипнотизированным напрочь забыть свои имена и цифру 7 во время счета

Как вы думаете, что сделали случайные люди из зала после того, как очнулись от гипноза? Совершенно верно — они исполнили все команды хозяйки уникального шпица.

Аллилуйя!

Это ли не чудо?

Или, может, оружие британской спецслужбы Ми-6?

Более того, в комментариях под этим роликом в ютубе многие признаются, что на себе ощутили эффект магии Принцессы сквозь экран монитора: «Черт, досмотреть не могу никак, сознание теряю и теряю!».

Совсем скоро в эфир «России 1» выходит четвертый сезон шоу. Собачек там, к сожалению не будет, зато ожидается масса русских самородков и множество иностранцев: женщина, разбивающая яйца кнутом, мужчина-аккумулятор электричества и другие уникумы.

Совсем скоро в эфир «России 1» выходит четвертый сезон шоу. Фото "ВайТ Медиа"

КАК ЭТО БЫЛО

Метод кнута и праздника

Повелитель кубика Рубика, трехлетний полиглот и американка с кнутами - все это ждет нас в новом сезоне шоу «Удивительные люди» (подробности)