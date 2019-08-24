"О Боже, это Домогаров?": публика с трудом узнала располневшего актера

Александр Домогаров считался одним из самых сексуальных и желанных актеров. Тысячи женщин сходили по нему с ума. Особенно ему удавались роли романтичных героев, которые были готовы бросить весь мир к ногам прекрасной дамы. Однако в последние годы артист сильно изменился.

Александр Домогаров старается не афишировать свою жизнь. Актер почти перестал появляться в соцсетях и крайне редко посещает светские мероприятия или громкие премьеры. Он продолжает играть в театре и активно снимается в кино. А любое появление артиста на публике вне рабочего процесса вызывает особый интерес. Так произошло и на этот раз.

Домогаров снимается в продолжении знаменитого фильма Светланы Дружининой о гардемаринах. На днях в официальном аккаунте фильма "Гардемарины-4" появилось свежее фото актера. "Рабочий перерыв всегда необходим! Он приносит заряд и энергию на целый съемочный день", - гласит подпись к снимку, на котором артист в компании коллеги сидит на лавочке.

film.gardemariny Рабочий перерыв всегда необходим!

На фотографии Домогаров запечатлен в белой рубашке, в которой он снимается в фильме, а также в голубых джинсах и белых кроссовках. Однако бросается в глаза то, что Александр заметно прибавил в весе. Располневшего актера тяжело узнать с первого взгляда. Настолько он изменился внешне. Поклонники тут же забили тревогу. Мол, 56-летняя звезда, по их мнению, выглядит, мягко говоря, не очень хорошо.

film.gardemariny Репетиция перед съемкой...

"Александр Домогаров изменился до неузнаваемости", "Что с Домогаровым?", "Не те уже гардемарины", "Господи! Как время неумолимо!", "О Боже, это Домогаров?", "Возраст неумолим. Не сразу узнала актера", - высказались подписчики.

Напомним, ранее в одном из интервью Александр Домогаров признался, что его сердце свободно, и он надеется встретить женщину, с которой бы родил еще детей. По словам актера, он мечтает о дочери. По словам Александра, он живет полной жизнью и полностью посвятил себя работе.