2019-08-25T13:10:43+03:00
Звезды

"Глупости, ничего подобного о болезни никто не говорил": Илья Авербух прокомментировал слухи о раке Анастасии Заворотнюк

Звезда сериала "Моя прекрасная няня" пригласила поклонников "провести последние тёплые выходные" на благотворительном вечере
Анна ВЕЛИГЖАНИНА
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Звезда сериала "Моя прекрасная няня" Анастасия Заворотнюк в прошлом году родила мужу дочкуЗвезда сериала "Моя прекрасная няня" Анастасия Заворотнюк в прошлом году родила мужу дочкуФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В сети продолжают муссировать слухи про то, что у жены фигуриста Петра Чернышева, актрисы Анастасии Заворотнюк, якобы обнаружен рак мозга.

Один журнал сообщил об этом, ссылаясь на свои источники. Звезда сериала "Моя прекрасная няня" Анастасия Заворотнюк в прошлом году родила мужу дочку Милу (у нее есть двое взрослых детей от бывшего мужа Дмитрия Стрюкова). Последнее время актриса вообще не появляется на мероприятиях, не выставляет свои фото, отменила участие в антрерпризном спектакле.

Не сопровождала Настя мужа и в его поездке в Крым. Месяц назад она писала у себя на странице: "В Ялте прямо на набережной открывается каток, который проработает до конца сентября и будет радовать крымчан и туристов волшебным ледовым шоу «Золушка». В честь открытия главные роли исполнят Петр Чернышев и Татьяна Навка. Петя, мы с Милочкой (дочкой. - Ред.) тебя очень любим и ждём дома!!!"

А сегодня актриса через свой инстаграм пригласила всех желающих посетить мероприятие подопечного ей благотворительного фонда.

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Счастье - это когда рядом все самые главные. Моя дорогая мамочка, самый лучший муж, мои такие разные и бесконечно любимые дети. Без них не представляю своей жизни. Счастье - это моя семья Мои любимые в этот день рядом со мной, и я по-настоящему счастлива))
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Она написала пост на своей странице: "Хочу пригласить вас провести последние тёплые выходные с Благотворительным фондом «Анна», попечителем которого я являюсь, - 25 августа в элитном яхт-клубе Малибу при поддержке Международного конгресса недвижимости и инвестиций, состоится Конкурс красоты для глянцевых журналов. Посетите мероприятие и получите удовольствие от отдыха за городом! Средства от продажи входных билетов идут на поддержку подопечных Благотворительного фонда «Анна».

Илья Авербух прокомментировал слухи о раке Анастасии Заворотнюк Фото: Евгения ГУСЕВА

Илья Авербух прокомментировал слухи о раке Анастасии ЗаворотнюкФото: Евгения ГУСЕВА

В СМИ пишут, что вроде как фигуристы (коллеги Петра Чернышева, супруга актрисы) озадачены сообщениями о недуге Заворотнюк.

"Комсомолка" позвонила тренеру и фигуристу Илье Авербуху, который хорошо знает и Петра Чернышева, и Заворотнюк.

- Пишут какие-то глупости, - сказал "КП" Авербух. - Ничего подобного о болезни никто у нас не говорил. Это непроверенные слухи.

- Вы считаете, эти слухи - вранье?

- Уверен!

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Анастасия Заворотнюк появилась на публике
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ИСТОЧНИК KP.RU

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