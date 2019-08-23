"Диагноз не называют, эту тему пытаются замять": Анастасия Заворотнюк отменяет спектакли на фоне слухов о раке мозга

Новость о том, что у Анастасии Заворотнюк, недавно ставшей мамой в третий раз, обнаружили рак, шокировала поклонников. Прямых подтверждений тому нет — СМИ, сообщившие о болезни, сделали вывод на основе одной фотографии.

5 апреля Заворотнюк в последний раз после родов появлялась на публике: актриса открывала в Ереване ювелирный салон. Фото с мероприятия появились в ее Инстаграме, но область шеи у «прекрасной няни» была прикрыта то шарфиком, то длинными локонами. А вот на видео, размещенном организаторами, заметен порез. Не исключено, что это шрам от хирургического вмешательства, а именно, биопсии загрудинных лимфоузлов, которую делают, чтобы подтвердить или опровергнуть рак крови.

Актриса в Ереване на открытии ювелирного салона, апрель 2019 г. Фото: Инстаграм artyoms_jewelry

Но анонимные источники намекают, что у Насти другая болячка — глиобластома, по-простому — рак мозга. Именно такую заразу обнаружили у Жанны Фриске сразу после рождения ребенка, и медики уверены, что спровоцировать рак тогда могла процедура экстракорпорального оплодотворения…

МЕЧТАЛА О РЕБЕНКЕ 10 ЛЕТ

Прибегнуть к этой процедуре могла и Анастасия Заворотнюк. Актриса, забеременевшая в 47 лет, тщательно скрывала не только ожидание, но и рождение дочери Людмилы. Девочка появилась на свет в октябре прошлого года, а рассекретили ее только в марте. Тогда в свой загородный дом в коттеджном поселке Крекшино счастливая мама пригласила журналистов глянца. Фотографам позировала вся большая и дружная семья: Настя с малышкой Милой на руках, ее муж — 48-летний фигурист Петр Чернышев, для которого этот ребенок стал первенцем, старшие дети Заворотнюк от предыдущего брака - 18-летний Майкл и 23-летняя Анна, а также мама актрисы Валентина Борисовна.

- Меня очень поддерживали, говорили, что все будет хорошо и не стоит волноваться, - осторожно рассказывала тогда Заворотнюк о беременности. - Я старалась держать все в тайне и просто исчезла на время. Было страшно, что если что-то пойдет не так, то меня все активно начнут жалеть.

Анастасия с мужем Петром Чернышевым.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Говорят, о ребенке Настя и Петр, поженившиеся еще в 2008 году, мечтали давно. Но сначала дети актрисы были маленькие, да и некогда было из-за работы, потом случилась жуткая история с валютной ипотекой — последние шесть лет Заворотнюк выплачивала банку почти миллион долларов, набежавший из-за резкого роста курса валют и просрочки. Ее пороги обивали приставы, выезд за границу закрыли — какие уж тут радости материнства? В итоге дотянули до 47-ми... «Заказывать» ребенка суррогатной маме Анастасия категорически не хотела, решила во что бы то ни стало родить сама любимому мужчине. Хотя, по словам Чернышева, врачи отговаривали жену от этого шага. Прекрасным вариантом для возрастной мамочки стало ЭКО, когда в организм женщины подсаживают эмбрион, выращенный в пробирке.

- Сама про себе процедура не сложная, но чтобы эмбрион прижился, будущей маме проводят интенсивную гормональную терапию, - рассказал kp.ru хирург-онколог, академик, бывший главный онколог страны Михаил Давыдов. - Именно она и провоцирует развитие опасных последствий, в том числе онкологические заболевания. Но! ЭКО не приводит к раку на пустом месте. Оно может осложнить ситуацию, только если к моменту беременности у женщины уже была начальная стадия рака.

Заворотнюк на здоровье никогда не жаловалась, а планируя ребенка, прошла полное медобследование. Но онкология принесла немало горя семье актрисы. Пять лет назад скончался ее отец, а в прошлом году не стало старшего брата — в обоих случаях один и тот же страшный диагноз.

Анастасия Заворотнюк в 2017 году.Фото: Борис КУДРЯВОВ

«СОСТОЯНИЕ НЕКРИТИЧНОЕ, НО РАБОТАТЬ НЕ СМОЖЕТ»

Поклонники «няни Вики» до последнего не хотят верить в недуг артистки. "Неужели Настя повторит судьбу Жанны Фриске?" - ужасаются пользователи соцсетей. - "Только не это!". Но слишком многое указывает на то, что не все гладко. Заворотнюк забросила Инстаграм— с мая по август актриса ничего не публиковала, хотя раньше охотно делилась с подписчиками семейными фото. В последних постах Анастасии либо архивные карточки, либо снимки других артистов. На экране последний раз она появлялась в прошлом году — актриса не берется ни за новые роли, ни за выступление в качестве ведущей. Единственное, где изредка мелькала Заворотнюк — на сцене театров с антрепризным спектаклем «Все мужчины делают это». В марте актриса играла в Санкт-Петербурге, а вот 8 августа выйти здесь на сцену уже не смогла — Заворотнюк заменила актриса Ирина Сотикова. Ближайшие гастроли тоже под угрозой.

- Мы узнали о болезни пару недель назад, из своих, скажем так, театральных кругов, - подтвердил kp.ru информированный источник. - При этом диагноз никто не называет, менеджеры актрисы всячески пытаются замять все вопросы на эту тему. Об отмене спектаклей не говорится до последнего. Не знаю, рак это или нет, но до конца месяца актрисы будут наблюдать, и лишь в сентябре будет известно, сможет ли она играть. Я слышал, что состояние не критичное, но работать Анастасия, скорее всего, не сможет... Ждем новостей.

Между тем, представители актрисы проблемы со здоровьем опровергают. По словам менеджера Заворотнюк, одно-единственное ее выступление сорвалось из-за "оформления документов", которым артистка занята из-за американского гражданства мужа.

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