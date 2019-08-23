2019-08-23T20:18:52+03:00
Звезды

Адвокат Анастасии Заворотнюк отказался говорить о ее болезни

Андрей Брысин сообщил, что актриса оформляет американское гражданство
Татьяна ЗИМНЯЯ
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Анастасия задолжала ипотечный кредит, который брала на покупку домаАнастасия задолжала ипотечный кредит, который брала на покупку домаФото: Анатолий ЖДАНОВ
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Информация о том, что у Анастасии Заворотнюк серьезное онкологическое заболевание (по слухам, опухоль мозга) прозвучала как гром среди ясного неба. Успешная, симпатичная, самодостаточная актриса — живи да радуйся, и вдруг такая беда. Анастасия, как и было раньше, когда у нее случались проблемы, пытается решить их самостоятельно.

Однако ее коллега по спектаклю «Все мужчины делают это» рассказал «КП», что здоровье Анастасии подорвала не беременность и рождение дочери Милы - ребенка, о котором она мечтала давно, а судебные тяжбы из-за долга по кредитному договору, который был составлен еще 7 лет назад, в 2012 году.

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Напомним, Анастасия задолжала ипотечный кредит, который брала на покупку дома. В качестве залога банку пошел участка земли в Подмосковье. Стоимость этой недвижимости была примерно на 25% дороже самого кредита. Тем не менее земля в течение шести лет (!) находилась в распоряжении банка, который требовал с актрисы еще и полмиллиона долларов. Суд вынес решение в пользу банка - о принудительном взыскании долга.

До этого у Анастасии прогорел бизнес-проект с ледовым катком в Ялте. Именно череда серьезных финансовых проблем, которая Анастасия пыталась решить в одиночку, подорвала ее здоровье. Ипотечный долг «прекрасная няня» закрыла только в прошлом году. За шесть лет судебных тяжб накопилась неустойка в размере 1,6 миллиона рублей, так называемый исполнительный сбор, о котором Анастасия не знала. Но и его она срочно погасила.

Эту спешку можно объяснить только тем, что актрисе срочно понадобилось выехать на лечение за границу. Собственно это и подтвердил представитель Завортнюк: «У Петра Чернышева (мужа Анастасии — Ред.) есть американское гражданство, вот и своим девочкам он его оформляет».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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