Яна Рудковская сразила «Новую волну» длинными ногами и оголенными плечами
Для Яны Рудковской Сочи - знаковый город. Тут красотка начала свою карьеру с простого косметолога. Потом стала владелицей салона красоты, а затем руководителем огромной модной индустрии из бутиков и салонов в Сочи и в Краснодаре. После начала сотрудничество с Димой Биланом, стала продюсером ледовых шоу Евгения Плющенко. Так Яна стала одной из самых влиятельных женщин в российском шоу-бизнесе.
Для красной дорожки «Новой Волны» продюсер выбрала бирюзовые платье с оголенным плечом. Дерзкое мини подчеркнуло длинные ноги знаменитой блондинки.
Конечно же, перед такой красотой не устоял Филипп Киркоров, осыпав подругу комплиментами.
-Люблю и дорожу нашими отношениями. Все самое лучшее у нас впереди! - признался Яне в любви король сцены.
Напомним: дружба Филиппа Киркорова и Яны Рудковской началась в 2006 году, когда Дима Билан решился на первый штурм «Евровидения». Яна и Филипп спродюсировали выступление Билана на евросмотре, которое ему принесло второе место.
В 2008 году Билан вернулся на «Евровидение» за реваншем. И на этот раз уехал домой с долгожданной победой.
Яна Рудковская сразила «Новую волну» длинными ногами и оголенными плечами.
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ИСТОЧНИК KP.RU