2019-08-25T18:30:53+03:00
Звезды

Яна Рудковская сразила «Новую волну» длинными ногами и оголенными плечами

Продюсер появилась на красной дорожке конкурса в эротичном наряде
Мария РЕМИЗОВА@Maria_Remizova
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Яна стала одной из самых влиятельных женщин в российском шоу-бизнесеЯна стала одной из самых влиятельных женщин в российском шоу-бизнесеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Для Яны Рудковской Сочи - знаковый город. Тут красотка начала свою карьеру с простого косметолога. Потом стала владелицей салона красоты, а затем руководителем огромной модной индустрии из бутиков и салонов в Сочи и в Краснодаре. После начала сотрудничество с Димой Биланом, стала продюсером ледовых шоу Евгения Плющенко. Так Яна стала одной из самых влиятельных женщин в российском шоу-бизнесе.

Для красной дорожки «Новой Волны» продюсер выбрала бирюзовые платье с оголенным плечом. Дерзкое мини подчеркнуло длинные ноги знаменитой блондинки.

Конечно же, перед такой красотой не устоял Филипп Киркоров, осыпав подругу комплиментами.

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На открытии Новой Волны в цвете сочинской волны
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-Люблю и дорожу нашими отношениями. Все самое лучшее у нас впереди! - признался Яне в любви король сцены.

Напомним: дружба Филиппа Киркорова и Яны Рудковской началась в 2006 году, когда Дима Билан решился на первый штурм «Евровидения». Яна и Филипп спродюсировали выступление Билана на евросмотре, которое ему принесло второе место.

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Роскошный и неповторимый Филипп
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В 2008 году Билан вернулся на «Евровидение» за реваншем. И на этот раз уехал домой с долгожданной победой.

Яна Рудковская сразила «Новую волну» длинными ногами и оголенными плечами.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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