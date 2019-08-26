2019-08-26T14:41:12+03:00
Звезды

Экстремально худая Алена Шишкова отправилась в детокс-клинику

Поклонники волнуются за здоровье бывшей возлюбленной Тимати
Ольга ЛИБГАРДТ
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Поклонники регулярно обсуждают фигуру Алены ШишковойПоклонники регулярно обсуждают фигуру Алены ШишковойФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Алена Шишкова постоянно подвергается критики за свою чрезмерную худобу. Публика даже подозревает у бывшей супруги рэпера Тимати анорексию и просит модель срочно набрать вес. Однако девушка не прислушивается к советам. А на днях и вовсе отправилась в детокс-клинику.

Поклонники регулярно обсуждают фигуру Алены Шишковой и советуют ей набрать хотя бы пару килограммов. Внешний вид модели всерьез волнует публику. Алена активно ведет свой блог и постоянно выкладывает фотографии. 26-летняя модель, кажется, тает на глазах.

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Алена Шишкова напугала публику чрезмерной худобой
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Однако вместо того, чтобы наедать килограммы, экс-возлюбленная Тимати отправилась в клинику для похудения. Шишкова является постоянной клиенткой этого медицинского учреждения. Все выходные Алена показывала, как проходит ее лечение. Девушка ходит в баню, пьет травяные чаи и занимается спортом. Как долго она там пробудет, не известно.

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Время тренить
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Подписчики, меж тем, по-настоящему испугались за здоровье модели. "Алена, надо поправиться, это анорексия! Дальше некуда", "Мурашки по коже... Надеюсь, близкие люди не упустят момент", "Алена, иди покушай", "Извините, но хочется Вас обнять и покормить. Это уже диагноз", "У тебя случаем нет анорексии?", "Покушай пожалуйста. Это анорексия. Если вынуть импланты, то станет все заметнее", "И как еще волосы не выпали от такой худобы", "Мама дорогая, жаль, болезнь эта страшная, а у тебя ведь дочка растет...",- пишут интернет-активисты.

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Сама Алена Шишкова не комментирует подобные высказывания. Напомним, модель воспитывает дочь Алису, которая родилась в 2014 году от союза с певцом Тимати. Через год после рождения малышки молодые люди решились расстаться и сумели сохранить хорошие отношения. Мама рэпера тепло относится к Алене. Симона Юнусова даже называет ее "дочкой".

ИСТОЧНИК KP.RU

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