2019-07-13T19:56:17+03:00
Звезды

Алена Шишкова выходит замуж за звезду "Дома-2"

Олег Майами сделал предложение бывшей невесте Тимати во Франции
Ольга ЛИБГАРДТ
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Алена Шишкова пять лет назад родила дочь от Тимати, но так и не получила от рэпера заветное обручальное колечкоАлена Шишкова пять лет назад родила дочь от Тимати, но так и не получила от рэпера заветное обручальное колечкоФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Участник скандального шоу "Дом-2" Олег Майами сделал предложение Алене Шишковой. Бывшая невеста Тимати, родившая от него в 2014году дочь Алису, ответила согласием. Пара обручилась в романтичной обстановке на берегу Бискайского залива.

Олег Майами разместил в своем блоге видео, где он при свидетелях делает предложение Алене Шишковой. Все произошло на съемках шоу "Форт Боярд".

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Устали. Хочется молчать и спать
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После трудного дня брутальный красавец встал на колено и предложил экс-возлюбленной Тимати выйти за него замуж. Стоит отметить, что до этого момента влюбленные размещали в соцсетях трогательные фотографии друг с другом, сопровождая снимки романтичными подписями.

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Будем заниматься вместе?
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Многие подписчики были очень удивлены тому, что Алена и Олег публично обручились. По их мнению, которым они делятся в соцсетях, жених и невеста обменялись под крики «Горько!» недостаточно страстным поцелуем. Да и никогда не появлялись вместе на публике. Но, как бы то ни было, Алена и Олег хранят молчание, не комментируя свои отношения.

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Мне хорошо рядом с тобой!
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Алена Шишкова пять лет назад родила дочь от Тимати, но так и не получила от рэпера заветное обручальное колечко. В итоге пара быстро распалась. Он сумел сохранить хорошие отношения с Аленой. Бывшие возлюбленные всегда вместе отмечают дни рождения их дочери Алисы. Певец сейчас живет со своей новой девушкой Анастасией Решетовой. Она ждет от музыканта ребенка. Но, по слухам, Тимати не торопится идти под венец.

Звезда «Дома-2» сделал предложение бывшей невесте Тимати.

ИСТОЧНИК KP.RU

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