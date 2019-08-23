Аллу Вербер убила заразная супербактерия

Появились новые подробности смерти fashion-директора ЦУМа Аллы Вербер. Причиной трагического ухода из жизни бизнесвумен стала новая супербактерия. Мутировавший штамм W135 вызывает тяжелую форму менингококкового сепсиса, шанс выжить при котором равен нулю.

Выявить супербактерию крайне сложно. Долгое время она не дает о себе знать. Развивается заболевание постепенно. У многих менингококковая инфекция поначалу маскируется под простуду. Например, насморк, который она вызывает, поначалу мало кого тревожит. Кроме того, W135 может жить в бронхах и никак не проявляться очень долго.

Иногда мутировавший штамм врачи обнаруживают совершенно случайно при специальном обследование. Медики предупреждают - все контактировавшие с Аллой Вербер в последние дни ее жизни находятся в группе риска и нуждаются в специальной диагностике, пишет сайт mk.ru.

verberalla Ушла великая женщина, которая стала легендой при жизни

Незадолго до кончины Вербер веселилась на юбилее композитора Игоря Крутого. Помимо мэтра и его родни на празднике отметились многие представители отечественного шоу-бизнеса.

Первые симптомы менингита - головная боль, температура. Потом под удар попадают внутренние органы. Очень быстро наблюдается шоковое состояние, спутанность сознания, появляется сыпь на теле, часто с кровоизлияниями и последующим некрозом мягких тканей.

Напомним, Алла Вербер умерла 6 августа на 62-м году жизни во время отдыха в итальянском Форте-Дей-Марми. Сначала появилась информация, что причиной ее смерти стал инфаркт, который произошел после анафилактического шока, сепсиса и отказа органов. Позже Ксения Собчак указывала, что Алла Константиновна болела "весь год", дважды перенесла воспаление легких. Команда Вербер овучила причину ее смерти в блоге бизнесвумен: "Официальная причина смерти - менингококковый сепсис. Из-за слабого иммунитета, организм не смог побороть эту инфекцию".