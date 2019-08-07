Алла Вербер пыталась спасти Жанну Фриске от смерти

Трагичное известие о смерти легендарного fashion-директора ЦУМа и вице-президента компании Mercury Аллы Вербер стало шоком для всех, кто не только близко знал и дружил с бизнесвумен. Многие вспоминают о том, каким человеком она была. Свою историю общения с этой сильной и мужественной женщиной рассказала близкая подруга Жанны Фриске.

Хэлс-коуч, спортсменка фитнес-бикини и бизнесвумен Катя Цветова крайне редко дает интервью о своей многолетней дружбе с Жанной Фриске. Именно Катя организовала быт Жанны в Америке. Они ходили на хоккейные матчи и йогу. Обожали гулять по магазинам. Цветова одной из первых узнала о страшном диагнозе певицы и пыталась спасти ее от смерти.

Более того, Катя обратилась за помощью к Алле Вербер, когда узнала о болезни Жанны через две недели после того, как артистке был поставлен страшный диагноз. "Я не была подругой Аллы Константиновны. Мы здоровались, у меня даже есть ее телефон. Но, если бы ее спросили, кто я, может, она даже и не вспомнила бы", - начала свой монолог Екатерина.

katia__stern Хэлс-коуч, спортсменка фитнес-бикини и бизнесвумен Катя Цветова

По ее признанию, жизнь свела ее с легендарным fashion-директора ЦУМа пару раз. У них оказалось много общего. У обеих есть жилье в Торонто, поэтому знакомых и общих друзей у них очень много. Но главное - не это. Когда Жанна позвонила и спокойно сказала о недуге, Катин мир оборвался. У ее Жанны рак. Цветова лихорадочно стала искать врачей и клинику.

Тогда-то судьба и свела ее с Вербер. "Не уйдя бы сейчас Алла из жизни, может быть, я никогда и не поделилась этой историей без имен... Зная, что Алла болела подобной болезнью, как и моя ближайшая подруга, и что она преодолела этот недуг, я обратилась к ней за помощью", - продолжила подруга Фриске.

Когда Катя спросила Аллу, где могут помочь и что делать, она в твердой форме ответила: "Только Нью-Йорк. Sloan Memorial. Только там".

verberalla Доброе утро! Вот и начался мой отпуск

"Я с надеждой и радостью побежала к мужчине моей подруги с такой важной и обнадеживающей информацией. Ведь есть надежда, что мы ее спасем! «Катя, мне далеко будет летать к сыну!», - вот был ответ убивающегося горем...", - пишет женщина.

Ее вторая встреча с Аллой произошла через некоторое время в Юрмале на одной из приватных вечеринок: "«Ну что, вы едете в Нью-Йорк?», - спросила меня Алла очень серьезно, даже с каким-то наездом. Мне даже стало не по себе, как будто я предала ее, не последовав мудрому совету...".

Но Цветова тогда ничего поделать не могла, только произнесла: "Там есть ответственный. И он сказал, что ему будет далеко летать...". На что Вербер жестко ответила: "Передай ему, Катя, что летать ему скоро будет не к кому...".

Так и случилось. Летать теперь не к кому. "А может, и не хотелось летать никуда? Может, и лечить не хотелось... Хотя, нет... Ведь почти год спустя они туда все-таки полетели именно в этот госпиталь... И даже как-то постановочно-слащаво это было показано прессе", - вспоминает Цветова.

В конце своего поста она поблагодарила Аллу Константиновну за мудрость, честность и искренность. "Спасибо за недолгое, но запоминающееся навсегда общение. Спасибо за вклад в других! С любовью и благодарностью!", - резюмировала она.

Напомним, о смерти fashion-директора магазина ЦУМ и вице-президента ювелирной компании Mercury Аллы Вербер стало известно 6 августа. Аллу Константиновну по праву называли главной женщиной российской fashion-индустрии. Она первой привезла в Россию большую часть известных дизайнерских имен. С ней были знакомы многие звезды шоу-бизнеса. Вербер умерла в 61 год в курортном местечке Форт-Дей-Марми. Бизнесвумен стало плохо 5 августа. Ее отвезли в больницу с диагнозом "сепсис". Бороться за жизнь прилетели израильские врачи. Но спустя сутки она скончалась от обширного инфаркта.