2019-08-23T14:11:19+03:00
Происшествия

Севший на кукурузное поле у Жуковского самолет начали пилить на куски

Авиакомпания "Уральские авиалинии" заверила, что использовать запчасти от борта не будет [видео]
Анастасия ВАРДАНЯН
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Самолет «Уральских авиалиний», совершивший аварийную посадку в Подмосковье, начали утилизировать. Фото: Денис Воронин / АГН МоскваСамолет «Уральских авиалиний», совершивший аварийную посадку в Подмосковье, начали утилизировать. Фото: Денис Воронин / АГН Москва
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В четверг, 22 августа на месте аварийной посадки самолета «Уральских авиалиний» были завершены следственные действия. Даже предварительные результаты пока держат в секрете. Тем временем владельцу борта разрешили начать утилизацию. Работы стартовали утром в пятницу, 23 августа. Первым делом была отсечена носовая часть самолета.

- На данный момент на месте инцидента работают инженеры и авиатехники. Воздушное судно полностью подготовлено к эвакуации: топливо удалено, элементы систем, содержащие давление жидкостей и газов, такие как гидроаккумуляторы, пожарные баллоны, кислородные баллоны разряжены или сняты. Также с самолёта удалены все ценные блоки и двигатели, - рассказали «КП» в пресс-службе «Уральских авиалиний».

Самолет А321 авиакомпании «Уральские Авиалинии» после аварийной посадки, 15 августа 2019 г. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Самолет А321 авиакомпании «Уральские Авиалинии» после аварийной посадки, 15 августа 2019 г.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В авиакомпании уверяют, что все части самолета больше никогда не будут эксплуатироваться. Где и как они будут утилизированы держат в секрете. По мнению экспертом, сам процесс займет от двух недель до месяца.

Напомним, самолет А321 авиакомпании «Уральские Авиалинии» 15 августа выполнял рейс 178 по маршруту Жуковский — Симферополь. Во время взлета в двигатели попала стала птиц. В итоге пилот принял единственное верное решение: менее чем через минуту он посадил самолет на ближайшем кукурузном поле. Чудом обошлось без жертв, а госпитализация понадобилась только одной пассажирке.

Демонтаж самолета А321 на месте аварийной посадки в кукурузном поле.

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ЧП с А321 «Уральских авиалиний», который совершил вынужденную посадку после столкновения со стаей чаек, могло обернуться настоящей трагедией. От десятка, а то и сотней жертв спасло то, что для самолета проложили курс не через мегаполис. (подробности)

Жена пилота, который посадил самолет в поле в Подмосковье: «Наши дети уже знают, что папа спас самолет»

Это утро стало вторым рождением для 230 человек. Все они находились в самолете «Уральских авиалиний». Борт летел рейсом «Москва - Симферополь». Однако спустя несколько минут, после взлета в двигатель попали птицы. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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