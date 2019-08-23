Маму Тимати заблокировали в Инстаграме за видео с внучкой без бюстгальтера

Мама Тимати угодила в неприятную историю. 59-летней Симоне Юнусовой пришлось сильно понервничать, когда она не смогла попасть в свой Инстаграм.

Симона Юнусова является активным пользователем соцсетей. Женщина постоянно публикует фото и видео с маленькой внучкой Алисой. На днях мама Тимати разместила ролик, где Тимати плескался в бассейне с наследницей и учил ее нырять с маской.

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Кто бы мог подумать, что невинное видео станет предметом разбирательств. "Ребята, вчера утром меня заблокировал Инстаграм. Мы решили, что это «глюк», но чутье подсказывало другое. Когда через сутки я по-прежнему не смогла произвести ни одного действия, стало ясно, что ничего не ясно", - обратилась к подписчикам Симона.

К ее неслыханной радости на следующий день запрет был снят. Однако ночью Юнусова получила уведомление о нарушении правил контента. "В таких случаях, как и в визовом отделе посольства, тебе не объясняют, почему не дали визу. Просто принимается такое решение, и спорить бесполезно, но тут я поняла в чем дело!", - поведала родительница рэпера.

Оказывается, ее подписчики пожаловались на, казалось бы, безобидный ролик с Алисой. "Я приношу свои глубочайшие извинения пуританам от Инстаграма, что оскорбила их чувства! Они жаловались на видео, где папа занимается в бассейне с Алисой не просто так! Пятилетняя девочка была с баллоном, утяжелителями, в маске, в плавках, но без бюстгальтера! Инстаграм публикацию удалил", - написала в блоге женщина.

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Она пообещала в следующий раз не ранить чувств особо впечатлительных фолловеров. "Обещаю впредь при съемке, надевать этот кусочек ткани, дабы не травмировать психику окружающих", - заключила Симона.

Отметим, Симона Юнусова много времени посвящает пятилетней внучке Алисе. Девочка посещает сразу несколько кружков и секций. Одно из увлечений наследницы рэпера - балет. Бабушка всячески поддерживает увлечения ребенка. В своем блоге Симона рассказывает о занятиях девочки и ее увлечениях. Подписчики даже говорят, что женщина отодвинула на второй план маму Алисы - модель Алену Шишкову.