60-летняя мама Тимати в дерзком мини сразила наповал

Симона Юнусова сорвала овации зрителей во время концерта в Сочи. 60-летняя мама Тимати вышла на сцену вместе с другими мамами и бабушками. Сначала под классическую музыку она исполнила танец в балетной юбке, затем показала элементы из народного танца. Но больше всего публике понравилась зажигательная "Самба", которую пенсионерка исполнила в джинсовой мини-юбке и яркой футболке.

Теперь понятно, в кого Тимати и его единственная дочь Алиса такие артистичные. Симона Юнусова сразила публику наповал танцами в балетном лагере. Женщина опубликовала в своем блоге видео.

"Сегодня заканчивается первая смена нашего балетно- приключенческого лагеря. Как всегда, время пролетело незаметно. Но знаете, что меня удивляет и радует из года в год? Наши мамы! Девчонки, какие же вы все молодцы! Смелые, творческие, красивые! Всем нам страшно выступать, но мы выходим на сцену вместе с детьми, чтобы своим примером показать, как можно интересно жить! Три танца за 10 дней - это много. По-моему мы справились и не подвели своих педагогов! ", - написала Симона Яковлевна.

Мама Тимати также анонсировала вечерний гала-ужин, награждение и спектакль. "Так что не расслабляемся! Покажем нашим детям, что взрослые тоже умеют хулиганить!", - добавила она.

Талант женщины оценили ее многочисленные подписчики, среди которых оказался даже Сергей Лазарев. "Восхищаюсь", - лаконично написал он. Поклонники также не поскупились на комплименты. "Какая вы умничка! Дали фору молоденьким мамам!", "Симона, вы огонь!", "Теперь я точно знаю, какой бабушкой хочу быть в будущем", "Суперская вы бабушка", "Вы такая молодец! С Вас нужно брать пример. Молодец", - пишут восторженные пользователи соцсети.

Отметим, Симона Юнусова много времени посвящает пятилетней внучке Алисе. Девочка посещает сразу несколько кружков и секций. Одно из увлечений наследницы рэпера - балет. Бабушка всячески поддерживает увлечения ребенка. В своем блоге Симона рассказывает о занятиях любимой внучки. Ее подписчики даже говорят, что женщина отодвинула на второй план маму Алисы - модель Алену Шишкову.