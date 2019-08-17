"Мне хорошо понятны чувства женщин": мама Тимати поставила точку в спорах о Шишковой и Решетовой

Мама Тимати порядком устала от расспросов подписчиков о бывшей возлюбленной Алене Шишковой и нынешней избраннице рэпера Анастасии Решетовой, которая вот-вот подарит артистку ребенка. Симона Юнусова объяснила, почему Шишкову, родившую от исполнителя дочь Алису, не пригласили на день рождения певца. Женщина также поставила все точки над i в вопросе своего отношениях к избранницам сына.

Буквально два дня назад Тимати исполнилось 36 лет. Свой день рэпер отмечал в кругу близких и родных на Мальдивах. Среди приглашенных не оказалось бывшей возлюбленной рэпера Алены Шишковой. Поклонники модели были опечалены случившимся. Но мама певца призвала публику адекватно посмотреть на вещи.

Симона Яковлевна поспешила успокоить критиков. "Дорогие мои подписчики! Давайте закончим базар в комментариях. Если кому-то 16+, тогда я понимаю ваш праведный гнев, но те, кому около или за 30, должны уже понимать, что жизнь - это не сказка про «Алые паруса»! Все мы хотим счастья раз и навсегда, но далеко не каждый оказывается к этому готов...", - начала свое обращение Симона.

simona280 Мама впервые высказалась о возлюбленных Тимати

Она напомнила о том, что в реальности все гораздо сложнее, чем это может показаться. "Оставьте категорию «плохой и хороший» для трехлеток. Даже между «люблю и не люблю» огромное количество нюансов... Я очень стараюсь, чтобы в нашей семье царили мир и уважение, поэтому в моем контенте не выкладываю фото, которые могут ранить чью-то душу. Я взрослая и мне хорошо понятны чувства женщин... Но есть дети и у них всегда будут мама и папа", - написала Юнусова в блоге.

По ее словам, Алиса и ее мама Алена Шишкова, а также Настя и Тимур - это две разные истории. "Но я вас уверяю, что любая из этих девушек может рассчитывать на мою помощь, если понадобится. Семья разрастается, но это не значит, что кто-то становится изгоем. Не бывает бывших матерей и отцов, бывают люди, которые не дают себе труд работать над отношениями, даже если они в прошлом", - поведала женщина.

Тимати с дочерью Алисой и Анастасией Решетовой Фото: www.instagram.com/simona280/

Она не скрывает, что, порой, бывает непросто принимать и уважать людей, которые входят в твою жизнь. "А теперь отвечу на вопрос, будоражащий умы моих подписчиков. Я чересчур люблю своих детей, чтобы не считаться с их выбором...", - сообщила мама рэпера. В конце своего обращения Симона Юнусова попросила подписчиков закончить с домыслами и сравнениями по отношению к Алене и Насте.

Отметим, Тимати давно считается завидным женихом. Рэпера всегда окружали красивые девушки. Семь лет назад у него случился роман с Аленой Шишковой. Плодом любви певца и модели стала дочь Алиса. Бабушка и папа души не чают в девочке, которая, к слову, очень похожа на Тимура. Экс-возлюбленные смогли сохранить дружеские отношения.

После расставания с Аленой Тимати начал строить новые отношения с Анастасией Решетовой. Сейчас возлюбленная рэпера беременна. Осенью Тимати станет отцом во второй раз.