2019-08-24T12:24:48+03:00
Наука

Робот Федор не попал на МКС, но остается «спокоен» и ждет стыковки

Об этом сообщили в Роскосмосе
Юлия САЛЬНИКОВА
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Федор - первый робот в космосеФедор - первый робот в космосеФото: пресс-служба Роскосмоса
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В Роскосмосе сообщили, что робот Федор «спокоен» и несмотря на нештатную ситуацию ожидает, что корабль сблизится с международной космической станцией в назначенный день. Совершить стыковку помешали «ранее не встречавшиеся колебания». Руководитель полета российского сегмента МКС Владимир Соловьев назвал замечания по радийной аппаратуре исправимыми. У специалистов Центра управления полетами будет несколько дней, чтобы устранить недочеты. Содействие им окажет экипаж МКС.

Изначально планировалось, что «Союз МС-14» состыкуется с МКС в 8.30. Однако, в это время корабль находился в ста метрах от станции. Сближение 24 августа совершить не удалось. Эксперты заявляют, что если корабль не сможет состыковаться, то будет затоплен вместе с находящимся там Роботом Федором.

Робот-космонавт, когда ему наконец удастся попасть на станцию, сможет начать выполнять свою миссию: он будет выполнять упражнения под управлением космонавта Александра Скворцова. Станет копировать его телодвижения и продемонстрирует, сможет ли он хоть чем-то помочь экипажу. В перспективе Федю доработают, и он сможет выходить в открытый космос, чтобы помогать экипажу МКС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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