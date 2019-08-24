Робот Федор не попал на МКС, но остается «спокоен» и ждет стыковки

СЕГОДНЯ 12:17 2019-08-24T12:24:48+03:00

Изменить размер текста: A A

В Роскосмосе сообщили, что робот Федор «спокоен» и несмотря на нештатную ситуацию ожидает, что корабль сблизится с международной космической станцией в назначенный день. Совершить стыковку помешали «ранее не встречавшиеся колебания». Руководитель полета российского сегмента МКС Владимир Соловьев назвал замечания по радийной аппаратуре исправимыми. У специалистов Центра управления полетами будет несколько дней, чтобы устранить недочеты. Содействие им окажет экипаж МКС.

Изначально планировалось, что «Союз МС-14» состыкуется с МКС в 8.30. Однако, в это время корабль находился в ста метрах от станции. Сближение 24 августа совершить не удалось. Эксперты заявляют, что если корабль не сможет состыковаться, то будет затоплен вместе с находящимся там Роботом Федором.

Робот-космонавт, когда ему наконец удастся попасть на станцию, сможет начать выполнять свою миссию: он будет выполнять упражнения под управлением космонавта Александра Скворцова. Станет копировать его телодвижения и продемонстрирует, сможет ли он хоть чем-то помочь экипажу. В перспективе Федю доработают, и он сможет выходить в открытый космос, чтобы помогать экипажу МКС.

ИСТОЧНИК KP.RU