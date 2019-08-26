Пышнотелая Настя Каменских заставила нервничать Потапа из-за откровенных снимков

Потап и Настя Каменских стали мужем и женой четыре месяца назад. Публика, ожидаемо порадовалась за влюбленных, но и огорчилась. Мол, теперь певица прекратит размещать откровенные снимки, так как исполнитель будет против. Однако супружеская жизнь не мешает артистке публиковать страстные фотографии не только в бикини или нижнем белье, но и без него.

Подписчики Насти Каменских всегда приходят в восторг от аппетитных форм своей любимицы. Звезда публику не разочаровывает. В ее блоге постоянно появляются смелые снимки. Так произошло и на этот раз.

kamenskux Soy tu sue o

"Я твоя мечта", - кокетливо подписала серию фотографий певица. Она предстает в черном боди с глубокими вырезами по линии бедра. Настя показала себя со всех сторон, ничуть не стесняясь посторонних глаз. Жгучая брюнетка продемонстрировала все изгибы пышной фигуры.

Интернет-активисты забились в экстазе от увиденного. Правда, нашлись моралисты, которые озадачены поведением фигуристой артистки. Фолловеры недоумевают - разве замужняя дама может выкладывать откровенные снимки на всеобщее обозрение.

"Что же скажет на это муж?", "Ну, это чисто фотки для интимной переписки с мужем", "Настя, ты сошла с ума. На тебя же подписаны дети", "А зачем такие фото выкладывать замужней женщине?", - негодуют впечатлительные граждане.

И тут появился Потап. Вероятно, провокационные кадры разнервировали музыканта. "Насть! Марш домой!", - гаркнул он. Мужчина сопроводил свое сообщение огненным эмодзи.