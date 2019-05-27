2019-05-27T13:46:05+03:00
Звезды

Настя Каменских сняла обручальное кольцо и показала шикарную фигуру в мини-бикини

Певица отдыхает на пляже и пьет шампанское
Ольга ЛИБГАРДТ
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Поклонников волновало, будет ли теперь уже замужняя певица публиковать откровенные фотоПоклонников волновало, будет ли теперь уже замужняя певица публиковать откровенные фотоФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Потап (Алексей Потапенко) и Настя Каменских после громкой свадьбы проводят медовый месяц в теплых краях. Поклонников волновало, будет ли теперь уже замужняя певица публиковать откровенные фото. Артистка публику не разочаровала и разместила снимок в мини-бикини.

Настя Каменских и Потап в статусе супругов отдыхают на пляже, пьют шампанское, а сама певица в который раз в Instagram продемонстрировала шикарную фигуру. На одном из фото Каменских позирует в купальнике с фужером шампанского в объятиях мужа.

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Настя Каменских наслаждается медовым месяцем
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На другом снимке Настя продемонстрировала в кадре роскошные формы в сером мини-бикини с черным кружевом. Певица показала шикарную фигуру, сделав снимки спереди и сзади. Подписчики отметили, что звезда находится в прекрасной форме и продолжили поздравлять молодоженов со свадьбой. "Люблю я красивые сочные формы", "Фигура просто огонь!", "Шикарная, самая женственная, сексуальная фигура", - восхищается публика.

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Потап и Настя проводят медовый месяц в теплых краях
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Не секрет, что несколько лет назад Настя весила 80 килограммов при росте 173 сантиметра. Она смогла сбросить 20 килограммов. Потап решил взять пример с возлюбленной. Он весил 140 килограммов, а сейчас - 111.

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Вау-вау!
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Подписчики Насти в комментариях также обратили внимание на отсутствие обручальных колец на пальцах новобрачных. "Что-то колец обручальных не наблюдаю", "А, может, они не поженились?", "Где кольца?", "А где обручалки?", - спрашивают любопытные фолловеры.

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Невеста
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Напомним, 38-летний Потап и 32-летняя Настя Каменских поженились 23 мая. Свадьбы звезд проходила в элитном ресторане под Киевом, где собрались родственники и близкие друзья пары. Невеста блистала в кружевном облегающем платье с глубоким декольте, а жених выбрал костюм кремового оттенка и белые кроссовки. Слухи о романе Насти и Потапа появились в 2006 году, когда артист еще был женат на Ирине Горовой. Сами звезды свою личную жизнь не комментировали.

ИСТОЧНИК KP.RU

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