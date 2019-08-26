«Кудрин был прав»: Минэкономразвития в 10 раз понизило прогноз роста доходов россиян

Не видать россиянам роста зарплат. Такой неутешительный прогноз сделали в Минэкономразвития. Наши доходы в этом году если и вырастут, то микроскопически.

- Рост реальных располагаемых доходов составит всего 0,1%. Это связано со слабостью внутреннего спроса и со слабостью рынка труда, - заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин на встрече с журналистами.

Предыдущий прогноз был оптимистичнее на порядок. Еще в начале лета ведомство считало, что доходы россиян вырастут на 1%. Тогда эта цифра удивила главу Счетной палаты Алексея Кудрина. Он сразу сказал, что сомневается в реальности прогноза.

Как считают в Минэкономразвития, главная причина маленького роста доходов - слишком большая кредитная нагрузка. Граждане увязли в долгах банкам и продолжают их набирать. Ставки у нас высокие, а номинальные зарплаты увеличиваются медленно. Вот всю прибавку и съедают инфляция и растущие выплаты банкам.

- Отрицательный вклад последних в динамику реальных располагаемых доходов населения составил 0,7%, - подсчитали в ведомстве Орешкина.

Кстати, в Минэкономразвития понизили и другие прогнозы: по общему росту экономики (ВВП), цене на нефть и курсу рубля (см. таблицу). Это связано в том числе и с ситуацией в мировой экономике. Никто не ожидал, что США и Китай развяжут полноценную торговую войну.

Из позитивных новостей - разве что снижение инфляции. В ведомстве считают, что цены вырастут всего на 3,8%. Но и это связано только с тем, что в экономике снизился спрос. У людей нет денег, вот они и не покупают. Сама по себе низкая инфляция не так важна. Для большинства россиян имеет значение лишь разница между тем, как растут доходы, и тем, как растут расходы. Желательно, чтобы она была положительная.

В Минэкономразвития такой расклад прогнозируют в 2020 году и позднее. Рост наших реальных располагаемых доходов должен составить 1,5 - 2,5% в год. Но в прогнозе есть важная оговорка - в том случае, если в стране проведут структурные реформы. А это можно произойти разве что в фантастическом сценарии.

Как будет развиваться наша экономика в ближайшие годы

Как будет развиваться наша экономика в ближайшие годыФото: Рушан КАЮМОВ

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