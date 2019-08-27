«Жизнь не может стоить как два айфона»: Бари Алибасов не пойдет на мировую с представителями «Крота» и «Ашана»

История с отравлением Бари Алибасова, растянувшаяся на несколько недель, близится к развязке. От слов представители артиста перешли к делу: в четверг, 29 августа, суд рассмотрит иск к производителю жидкости для прочистки труб и продавцу — сети гипермаркетов «Ашан». Суть в том, что бутылка «Крота» не маркирована как опасный химикат, поэтому выпускать и распространять такую продукцию значит подвергать покупателей риску.

- Пресненский районный суд Москвы назначил проведение беседы сторон по нашему иску на 29 августа в 12:45, - рассказал kp.ru PR-директор артиста Вадим Горжанкин. - Беседа - это стадия подготовки к рассмотрению дела, где суд выясняет причины спора, все обстоятельства. Как правило, на этом этапе стороны могут заключить мировое соглашение. Но к нам ни представители «Крота», ни представители «Ашана» до сих пор не обращались. И даже если судья предложит мировую, мы откажемся.

История с отравлением Бари Алибасова, растянувшаяся на несколько недель, близится к развязке

Напомним, адвокаты Алибасова требуют с ответчиков 100 миллионов рублей: 85 из них — это ущерб здоровью, 15 — моральный вред.

- Отступать от этой суммы мы не намерены, - заверил Горжанкин. - Только в России 100 миллионов вызывает шок - «О, решили по быстрому бабла срубить». А на Западе это нормальное явление, там за такое миллион фунтов стерлингов требуют. Ведь жизнь не может стоить каких-нибудь 250 тысяч рублей, как два айфона!

Будет ли Алибасов присутствовать в суде, пока неизвестно. После отравления продюсер уже приступил к работе, но пока вынужден придерживаться щадящей диеты.

Будет ли Алибасов присутствовать в суде, пока неизвестноФото: Иван МАКЕЕВ

- Чувствует он себя нормально, даже один катается по городу на личном велосипеде, - поделился PR-директор Алибасова. - Навещает Лидию Федосееву-Шукшину в военном госпитале, а еще с юристами ведет переговоры с ее дочерью Ольгой, которая в СМИ рассказывает о нем неприглядные вещи. Надеюсь, в ближайшее время они помирятся, и семейные скандалы на этом закончатся.

А вот о Бари Алибасове-младшем, который, по словам отца, сбежал от него, прихватив заработанные на истории с «Кротом» 20 миллионов, пиарщику ничего не известно. Наследник артиста не появляется у отца и не дает о себе знать.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/716077" frameborder="0"></iframe> Бари Алибасов рассказал о своём состоянии.

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