«Теперь осталось выйти замуж»: Анастасия Волочкова пригласила на свадьбу

Гостьей прямого эфира Инстаграма «КП» @onlinekpru стала балерина Анастасия Волочкова. О чем наши подписчики спрашивали артистку?

Все как обычно. Про деньги, шпагаты и романы.

— Настя, подписчики интересуются: сколько стоит твой особняк?

— Можете подписчикам и моим хейтерам (от которых я закрываю комментарии, что помогло увеличить аудиторию моего Инстаграма в два раза) сказать, что этот особняк для меня бесценен, потому что это дом моей мечты. А если говорить серьёзно, я все в этом доме делала сама. Я жила в строительных магазинах, все сама купила — от ламината до плинтусов, светильники, шпаклёвку. В общем, я в своей жизни уже дом построила, дочку родила, дерево посадила (и не одно). Теперь осталось выйти замуж, чтобы «Комсомольская правда» осветила это событие.

Обязательно приглашу вас.

— В топе новостей: «Почему Анастасия Волочкова появилась на презентации своей книги «Плата за успех» в фате и прозрачном наряде».

— Про фату пока секрет (улыбается — Ред.). У меня же все, вы же знаете, с подвывертом. Видимо, я настолько интересна людям, что меня сканируют. Ну посмотрите, как одеваются другие люди? Они приходят на мероприятия порой вообще без одежды. А Волочкова в прозрачной блузке и вязаных штанах почему-то обсуждаема.

Все равно напишут, что я голая пришла.

Видимо, настолько обнажена моя светлая душа, настолько я стройная, что меня все хотят раздеть. Хотя бы глазами. Вне зависимости, что на мне надето.

У нас звезды шоу-бизнеса могут раздеться до гола, показав страшные тела, но это никого не будет занимать. А Волочкова в мини-купальнике на пляже — это уже стриптиз.

— Пишут, что ты сильно постройнела. Что ты ешь?

— Практически не ем. На отдыхе в Греции мало ела. Чуть-чуть салатных листиков, чтобы составить компанию друзьям. А вечером одно или два вареных яйца всмятку. Дома меня сейчас пытаются откормить. Моя помощница по хозяйству Лолочка приготовила суп том-ям. Самое главное — я много работаю. По 8 часов в зале каждый день репетирую. Поэтому стройность пришла. При такой нагрузке уже и есть не хочется. Дочь Аришка приезжала ко мне на репетиции, привозила водоросли морские. Я их не люблю, но дочь угостила, пришлось есть.

— Недавно твой шпагат занесли в книгу рекордов России, измерив его строительной линейкой.

— Рулеткой. (Смеётся.) Это напомнило мне историю, когда бывший директор Большого театра заявил, что уволил меня, потому что я большая и толстая.

Он же не мог сказать, что ему занесли денег, чтобы убрать Волочкову. Ему легче было сказать, что я за две недели выросла на 12 сантиметров и поправилась на целую тучу кило. Приезжали тогда журналисты из Нью-Йорк Таймс и в ресторане измеряли мой рост рулеткой.

— Вы такая худенькая! А мы-то думали! — говорили мне они.

А шпагат растиражировали мои подписчики и хейтеры. Два метра двадцать пять сантиметров — длина моего шпагата. Если вам надо что-то измерить, Волочкова это может сделать своим шпагатом. Причём измерять я умею все: хамам, крыши автомобилей. Мне, кстати, компания одна автомобильная предлагала рекламный контракт, но мне пять сантиметров не хватило, чтобы машина проехала между моим шпагатом, когда я сижу на двух автомобилях. Но ничего. В Греции я села на два массажных стола. Тоже всем понравилось.

— Как ты относишься к народному творчеству, к фотожабам, которые появились после знаменитой фотосессии на Мальдивах.

— Хорошо отношусь. Вообще чувство самоиронии у меня развито на высшем уровне. Если мы не будем смеяться сами над собой, то над нами будет смеяться весь мир. Я не могу понять, что такого в тех мальдивских фотографиях. Волочкова в песочке, камешках. По сравнению с тем, что сейчас делают другие звезды, мои фотки — это шедевры античного искусства. Тело красивое, все там элегантно и очень аккуратно. Фотожабы забавные были. Я смеялась так, что мои друзья записали этот смех и поставили себе на рингтон. Нужно жить на позитиве. Посмотрите, что происходит: самолёты падают, люди погибают. Надо радоваться каждому мгновению жизни, а не осуждать друг друга.

Вы, осуждающие меня, вы сами идеальны? Да, я в своей жизни столько перенесла, что не под силу порой даже мужчине выдержать. Я имею право жить, как хочу.