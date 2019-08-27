Два завидных холостяка нашли невест: Сергей Бурунов и Александр Петров собрались жениться

30-летний Александр Петров и 42-летний Сергей Бурунов стали популярны после выхода на экран сериала «Полицейский с Рублевки». После этого интересные роли и рекламные контракты посыпались на них один выгоднее другого. В итоге артисты стали зарабатывать больше многих коллег, а теперь еще и счастливо устроили личную жизнь.

По данным Forbes Петров за минувший год заработал 2,2 млн. (166 млн.руб.) А Бурунов немногим меньше. Суммы называются без учета налогов и расходов на выплаты менеджменту. В 2019-м году и Александр, и Сергей подписали рекламные контракты с банками, а значит в следующем рейтинге их годовой доход еще подрастет. Петров, кстати, открыл еще и бизнес (собственную гостиницу).

Бурунов превратился в настоящего модника - похудел на 10 кг, стал участником «БеспринцЫпных чтений» писателя Александра Цыпкина, получил высокооплачиваемую работу и даже сыграл в откровенном сериале Константина Богомолова «Содержанки». Поэтому за последний год поклонниц у Сергея Бурунова прибавилось: он стал завидным женихом с широкими возможностями.

Сергей Бурунов.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

«Сергей пережил сложный период безденежья и уже в зрелом возрасте получил все о чем только может мечтать актер. Наконец он счастлив и в личной жизни. Нет, она не актриса - ребята познакомились в общей компании, но никакого отношения к нашей киношной сфере она не имеет. Девушка обычной земной профессии. Сергей даже на премьеры и концерты ходит один, фотографируется один - не хочет, чтобы искали, обсуждали, кто его подруга», - рассказывает нам коллега артиста.

Бурунов созрел для создания семьи - он слишком долго был один, отдавая все свободное время работе. А вот его коллега Александр Петров напротив всегда окружен женской заботой и внимание. Но уже и он тоже готов остепениться. У Петрова настолько бурный роман с коллегой, 24-летней актрисой Стасей Милославской, что он готов жениться. Коллеги говорят, что Петров-то собирается жениться, а вот его невеста пока не решилась принять предложение. Поэтому, скорее всего, актерскую семью ждет гражданский брак. Хотя часть знакомых пары предполагают, что Саша и Стася могут расписаться в любой осенний выходной, не поставив никого в известность.

Невеста Александра Петрова Стася Милославская.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

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