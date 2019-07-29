Александр Петров бросил Ирину Старшенбаум ради 24-летней актрисы

Звезда сериала "Полицейский с Рублевки" Александр Петров встречается с 24-летней актрисой Стасей Милославской. Поговаривают, что именно она стала причиной краха предыдущих отношений Александра с Ириной Старшенбаум.

Александр Петров расстался с Ириной Старшенбаум после трех лет отношений. Для поклонников разрыв артистов стал громом среди ясного неба. Ведь Петров и Старшенбаум готовились к свадьбе.

actorsashapetrov Это Сонечка

Расставшись с бывшей возлюбленной, на которой собирался жениться, 30-летний актер стал встречаться с коллегой Стасей Милославской. Новая избранница моложе завидного жениха на шесть лет. Поговаривают, что именно она стала причиной краха предыдущих отношений Александра, сообщает Teleprogramma.pro.

Актриса Стася Милославская.Фото: Борис КУДРЯВОВ

starshenbaum Ирина Старшенбаум

Роман между Петровым и Милославской завязался во время съемок. Оба на тот момент были несвободны, но экранные отношения перетекли в настоящие чувства.

Пара не прячется от публики. Их отношения длятся уже несколько месяцев. В июне Петрова и Милославскую заметили уединяющимися на "Кинотавре" в Сочи. Александр был там ведущим церемонии открытия, а Стася представляла фильм "Бык".

milostasii Стася Милославская

На сегодняшний день Александр Петров является одним из самых востребованных актеров. Не так давно уроженец Переславля-Залесского вошел в рейтинг Forbes "40 самых успешных звезд России до 40 лет". Он занял 31-е место в списке. Актер имеет доход 2,5 млн долларов в год. Стася Милославская стала известной после выхода сериала "90-е. Весело и громко".