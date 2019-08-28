Сколько стоит собрать ребенка в школу 2019 году

Для многих семей 1 сентября - день волнительный. Не только из-за начала нового учебного года, но и потому что подготовка к школе многим влетает в копеечку. И, как показывает статистика, с каждым годом гранит науки обходится все дороже. "Комсомолка" подсчитала, сколько будет стоит собрать ребенка в школу в 2019 году.

Форма дешевой не бывает

По данным сервиса объявлений Авито, базовый набор российского школьника обойдется в этом году в 2619 рублей - если считать в среднем по стране. За эти деньги, как наивно полагают аналитики, можно купить школьную форму, рюкзак и пенал.

- Странные цифры, даже если брать 3326 рублей, которые предлагаются для Москвы, - считает многодетная мама Любовь Аверина. - Одежда за такие деньги будет самого низкого качества и износится за полгода. Да и не будет же ребенок каждый день в одной рубашке или блузке ходить!

Анализ покупок россиян дает совсем другие цифры.

10,7 тысячи рублей - стоимость «обмундирования» одного школьника. (См. «Конкретно»).Сколько насчитали сами россияне в разных городах - (см. «Цифры»). По сравнению с прошлым годом ученический набор подорожал на 2%. Вообще же инфляция по стране колеблется на уровне 4,5%.

Все в сеть

Все больше россиян предпочитают заказывать товары к школе через интернет. Онлайн-магазины фиксируют в этом году небывалый рост спроса.

Российский онлайн-ретейлер Wildberries рассказал, что продажи канцтоваров увеличились в разы. Ручки, пеналы, карандаши - все уходит влет. А больше всего - на 800% - вырос спрос на дневники. Конечно, эти товары и так чаще всего покупают в августе, но в прошлом году цифры были куда скромнее.

По данным интернет-магазина Ozon, большинство родителей набирают в корзину до 15 наименований товаров - от линеек до обуви - и заказывают все одним кликом мышки. Судя по тому, что средняя цена такого набора в районе 13,5 тысячи рублей, к онлайн-шопингу прибегают более обеспеченные семьи, все-таки в среднем по стране люди укладываются в меньшую сумму.

Главный плюс такого варианта - экономия времени. Не нужно толпиться в магазинах, все привезут на дом.

Все больше мам предпочитают не тратить время в магазине, а заказать все к школе через интернет.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Тетрадки и ручки - за счет государства?

А в это время в Госдуме предложили учредить «первосентябрьский капитал», по аналогии с капиталом материнским. На эти деньги родители и будут одевать и обувать детей к школе.

- Сейчас во время подготовки к 1 сентября у родителей всегда встает вопрос, где взять деньги. Потому что тот рост цен, который сейчас виден невооруженным глазом, просто потрясает, - говорит автор идеи, заместитель председателя Комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов. - Родители вынуждены влезать в кредиты, обращаться в микрофинансовые организации.

Депутат Чернышов предлагает ограничить цену на «школьную корзину»: рюкзак, форма, канцтовары, учебники - 25% от среднемесячной зарплаты в каждом регионе. А все, что сверх этого, должно покрывать государство.

Правда, у инициативы народного избранника немного шансов стать полноценным законом.

- Во многих регионах в той или иной мере это уже реализуется, в частности для граждан с низкими доходами и многодетных семей, - прокомментировал первый зампред того же комитета Геннадий Онищенко. - Тут нужна скорее не финансовая, а социальная помощь, то есть конкретная одежда, учебники. Если выдавать деньги, они могут уйти на другие нужды.

КОНКРЕТНО

10,7 тысячи рублей - средний чек на школьные товары

+2% по сравнению с прошлым годом

Что подорожало:

Блузки и рубашки +30%

Пенал +18%

Школьная форма +6%

Канцелярия +3%

Что подешевело:

Рюкзаки -2%

Настольная лампа -2%

Туфли и ботинки -13%

По данным оператора фискальных данных «Платформа ОФД».

СОВЕТЫ БЫВАЛОГО

Не раскошеливайтесь зря на цветы

Мать двоих детей Елена Афанасьева по просьбе «КП» поделилась лайфхаками, которые помогают ей закупиться всем необходимым с минимальным ущербом для семейного бюджета.

1. Готовьтесь к школе круглый год

И у меня такое ощущение, что для многих мам 1 сентября какое-то непредвиденное стихийное бедствие. Прямо как снег зимой для наших коммунальщиков. Вы же знаете, что ребенок пойдет в школу, так купите ему ручки или брюки заранее! Или попозже - необязательно все скупать прямо к Дню знаний.

Зимой в гипермаркете, куда мы обычно ездим за продуктами, была распродажа на тетради. Самые обычные, 12 листов, зеленая обложка. Стоили по рублю. Сейчас такие же стоят три в том же магазине. Просто не ленитесь заглядывать в отделы с канцелярией в течение всего года. Так и скидки поймаете, и траты будут распределены по времени, не будет такого удара по карману в августе. Формы это тоже касается. Ну и что, если рубашка на пару размеров больше. Не в этом году, так в следующем пригодится. Дети-то растут! А одежда делового стиля в продаже есть всегда.

2. Не давайте ребенку выбирать

Они всегда хотят что-нибудь яркое, с модными героями. Причем рисунок на дневнике или рюкзаке перестает их волновать уже через неделю. Поэтому сейчас мы с мужем обычно не берем сыновей за покупками, если речь идет о школьных принадлежностях. Я выбираю самый адекватный вариант в магазине: тут важно, чтобы он не вредил осанке. Фотографирую и отправляю сыну. И еще пару вариантов: с цветочками и машиной. Я знаю, что он захочет то, что выбрала я, потому что цветочки - это как-то по-девчачьи, а к гонкам он равнодушен. В итоге все в выигрыше.

3. Дарите учителю один букет от класса

Отдельная тема - цветы на День знаний. Они просто стоят в вазах и ведрах несколько дней в классах и в учительской. А вы попробуйте отвезите 27 «веников» домой. Поэтому уже несколько лет мы дарим один, но большой и красивый букет. Учителя не в обиде, и родители экономят.

А для тех, у кого достаток поскромнее, меньше поводов переживать, что «цветы не такие».

Цифры

Сколько уходит на подготовку к 1 сентября

Красноярск, Новосибирск - 9000 руб.

Москва - 8700 руб.

Казань - 8500 руб.

Уфа - 8400 руб.

Екатеринбург, Ростов-на-Дону - 8100 руб.

Санкт-Петербург, Нижний Новгород - 8000 руб.

Самара - 7800 руб.

Челябинск, Омск - 7700 руб.

Волгоград - 7300 руб.

Воронеж - 6800 руб.

Пермь - 6500 руб.

По результатам опроса сервиса SuperJob.

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