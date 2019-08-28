Почему Меркель двадцать лет носит одно платье

Стабильность - залог успеха. Миллионы мигрантов никак не желают интегрироваться в немецкое общество, но мы все равно будем их принимать, пока страна не лопнет. Такой «последовательный подход» канцлера Германии Ангелы Меркель проявляет не только в политике, но и при выборе одежды. И не важно, светский раут у нее или отпуск. Наряд у 65-летней женщины, скорее всего, будет один и тот же.

Я - японка. Сегодня и всегда!

Буквально на днях Меркель появилась на публике в разноцветной шелковой блузе-кимоно. Которой ни много ни мало 23 года. Эту вещицу будущий канцлер купила еще в 1996 году во время поездки в США. Броская накидка из Калифорнии настолько полюбилась фрау Меркель, что отказаться от нее канцлер не может даже спустя годы.

Доказательство - архивные фото. Впервые в этом пестром наряде фрау Ангела попала в кадр в том же 1996 году. Затем кимоно вновь мелькнуло в 2002 году - на церемонии открытия музыкального фестиваля в честь композитора Рихарда Вагнера в баварском городе Байройте.

Чем дальше - тем страшнее! Меркель стареет вместе с обновкой, выходя с ней в 2008, 2014, 2017 и 2018 годах (и только те фото, которые удалось найти журналистам). Шелковое кимоно держится неплохо - только от многократных стирок поблекли цвета.

Может, у Меркель такой скудный гардероб, если она годами ходит в одном и том же? Не похоже. Стоит лишь взглянуть на несчетное количество разноцветных пиджаков, в которых она появляется на других, более официальных мероприятиях. Да, помимо мужских нарядов, в гардеробе Меркель имеется и вечернее платье темно-синего цвета с вырезом. Его канцлер выгуливала дважды (и оба раза - вновь на фестивале Вагнера с разницей в четыре года).

1996 год. Вот это кимоно тогда еще будущая «бабушка всей Германии» купила 23 года назад. И ходит в нем по сей день. Фото: Getty Images

Бабушка в плохом смысле

А что думают об этом эксперты в мире прекрасного? Модный стилист Влад Лисовец в беседе с «КП» называет образ Меркель скучным.

- Персонаж не самый интересный, немодный. Что тут комментировать?! Старая бабушка в плохом смысле слова, - кратко заключил Лисовец.

- Ничего критичного в том, что Меркель надела одну и ту же вещь дважды или трижды, нет. Сейчас в мире тенденция к осмысленному потреблению и отказу от гонки за модой, - не соглашается другой звездный стилист Лина Дембикова. - Но тут скорее вопрос к самому кимоно. Оно довольно специфическое, хотя и, конечно, яркое. Непонятно, почему на важное мероприятие канцлер раз за разом его надевает. Ей нечего выбрать? Стилист заболел? Или настроение такое: не хочу нового, лучше выбрать привычное? Эта вещь не подходит ей по статусу. В ней Меркель выглядит топорно. Конечно, никто не требует от хозяйки Берлина становиться законодательницей мод, но она, занимая столь высокий пост, должна быть примером эстетики. А этот наряд - скорее антипример.

Пользователи соцсетей тоже реагируют на фрау Ангелу своеобразно. «Говорю своей дочери: видишь, даже Ангела Меркель носит наряды по 23 года, а тебе каждую неделю обновки подавай!» - иронизируют простые немцы. Действительно, лет через двадцать мода пойдет на новый цикл, и бабушкины обноски вновь станут последним писком.

Икона осознанного потребления

Другой пример (или все же антипример?) - супруга британского принца Уильяма - Кейт Миддлтон. Она тоже появляется на публике в одних и тех же нарядах. Например, четыре раза надевала платье-пальто жемчужного цвета от модельера Александра Маккуина. Впервые вышла в нем в свет в 2015 году на крестины принцессы Шарлотты, затем надела его на празднование дня рождения королевы Елизаветы II. А через год красовалась в нем во время визита в Бельгию. Кстати, в этом же наряде Кейт Миддлтон появилась на свадьбе принца Гарри и Меган Маркл в 2018 году.

Принц Уильям, его жена Кейт и другие члены британской королевской семьи давно поняли: быть иконой стиля уже не модно. А в этом платье Кейт появлялась аж 4 раза.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

При этом эксперты в мире моды отмечают, что герцогиня Кембриджская (аристократический титул Кейт. - Ред.) обладает хорошим вкусом. И повторения в нарядах не раздражают публику, а дают понять: она не тратит деньги налогоплательщиков впустую.

Кстати, а куда же деваются многочисленные платьица от топовых дизайнеров?

- Одни женщины-политики и первые леди хранят костюмы в гардеробных, чтобы отслеживать хронологию своего восхождения к вершинам власти. В конце концов если речь идет о дизайнерском изделии, созданном по заказу, то такую вещь женщины хранят годами и даже передают по наследству, - говорит имиджмейкер политиков и звезд шоу-бизнеса, основатель проекта «ИмиджВсе» Жанна Чернякова.

Юбка по этикету

А вот первая леди Франции Брижит Макрон в отличие от Ангелы Меркель свои наряды меняет регулярно. В ее гардеробе - одежда от французских модных домов Christian Louboutin и Louis Vuitton. Но и супруге президента Франции достается за нарушение этикета. Особенно любят критиковать мадам Макрон за страсть к мини-юбкам, которые она надевает по любому случаю. Конечно, ноги первой леди такие эксперименты позволяют, но вот положение в обществе… Правда, в последнее время Брижит Макрон исправилась: стала прислушиваться к советам стилистов и народной критике. И выбирает модели, закрывающие колени. Постоянно меняет наряды и не появляется в одном и том же платье супруга президента США Мелания Трамп.

Первую леди Франции Брижит Макрон регулярно шпыняли за страсть к мини-юбкам. Она стала одеваться скромнее, но все равно порой длина платьев позволяет рассмотреть коленки во всех подробностях. Фото: ZUMAPRESS.com

- У всех женщин, которые имеют отношение к власти, есть личные стилисты. У таких дам слишком много дел, чтобы думать еще и о выборе одежды, - продолжает имиджмейкер Жанна Чернякова. - Все случайности в нарядах на самом деле не случайны. На мой взгляд, выход Ангелы Меркель в нелепой кофте-кимоно, отсутствие женственности в деловой одежде, эксперименты с цветными пиджаками - это хорошо продуманная провокация стилистов и творцов имиджа. Благодаря этому любое появление Меркель на публике не остается незамеченным.

Впрочем, есть и другое мнение: зачем искать хитроумный заговор там, где все можно объяснить банальной небрежностью. Или просто дурновкусием.

ЗВОНОК ЭКСПЕРТУ

Михаил ХОРС, клинический психолог:

У канцлера Германии может быть синдром Плюшкина. В легкой форме

- Существует несколько причин, побуждающих людей не выбрасывать любимые вещи. Во-первых, сейчас в западных странах вообще популярно осмысленное потребление. Многие состоятельные люди отказываются от излишеств и пустого шика, носят потертые джинсы, ездят на старых авто. Вспомните заштопанные рубашки Билла Гейтса или черную водолазку Стива Джобса.

Клинический психолог Михаил Хорс. Фото: vk.com/mikhail_khors

Во-вторых, у людей есть потребность возвращаться в памяти к приятным эмоциям. Подчас это происходит через какую-то вещь - любимый кулончик, вечернее платье или счастливую кофту. Этот прием называется якорением: определенная вещь дарит возможность вновь пережить сильную эмоцию, испытанную, когда эта деталь гардероба была впервые надета. Может быть, и у Меркель с этим кимоно связано некое личное переживание.

И, в-третьих, существует заболевание психики - синдром Плюшкина, или патологическое накопительство. Причины могут идти из детства, часто неблагополучного, голодного или военного. Человеку страшно туда вернуться, поэтому он запасается вещами. Крайность - когда больной тащит в дом все подряд, захламляя жилище. Думаю, это отчасти может касаться и фрау Меркель. Хотя не стоит забывать, что она выросла в строгой религиозной семье, где к вещам в принципе относились бережно.