Услуги суррогатной мамы обошлись чете Виторганов в 2 миллиона рублей

За последние полтора года Народный артист России и его супруга дважды стали родителями. Дочь Этель, появившаяся на свет 26 февраля прошлого года, для 56-летней Ирины - первый долгожданный ребенок. А сегодня счастливый Эммануил Гедеонович сообщил о рождении ее сестрички — малышки Клары, названной в честь его матери.

Готовиться к приятным хлопотам супруги начали заранее. Недавно няня Этель, которая с рождения заботилась о девочке, сменила место жительства, и соответственно, работы. Месяц назад Ирина Млодик срочно кинула клич — ищем новую помощницу, а точнее, сразу двух. Для новорожденной Клары Виторганы взяли няню с проживанием в их доме, для полуторагодовалой Этель — приходящую.

Как подтвердили «КП» друзья семьи, чета Виторганов прибегла к помощи суррогатной мамы. И это похоже на правду: на всех фотографиях в Инстаграме Эммануила Гедеоновича его жена демонстрирует фигуру без всяких признаков беременности.

emmanuil_vitorgan На летних фотографиях Ирины в Инстаграме - никаких признаков беременности

- Гонорар сурмамы в среднем составляет 950 тысяч рублей, - рассказал kp.ru Владислав Мельников, директор Европейского центра суррогатного материнства. - Плюс расходы на полезное питание, по 20 тысяч в месяц, итого — 180. А кроме того, медицинские процедуры обойдутся от 120 до 250 тысяч. Таким образом, вместе с платными родами сумма выльется в 1,5 — 2 млн рублей.

Все требования к женщинам, вынашивающим чужого ребенка, прописаны в приказе Минздрава. Возраст 25 — 35 лет, хорошие анализы и показатели здоровья. Внешность, характер или уровень образования значения не имеют, так как генетически ребенку ничего от сурмамы не передается. Кстати, около половины будущих родителей даже не знакомятся с суррогатными матерями. Не исключено, что так поступили и супруги Виторган.

ВОПРОС-РЕБРОМ

КАК МОЖЕТ ЖЕНЩИНА РОДИТЬ ПОСЛЕ 50?

В прошлом году, когда на свет появилась Этель, Ирина Млодик утверждала, что выносила ее сама. Скептики тогда шушукались, мол, вздор и бред — не может женщина в 56 лет родить своего первого ребенка. И действительно, возраст для беременности экстремальный...

emmanuil_vitorgan У нас пополнение, на свет появилась еще одна доченька... В честь моей Мамы... КЛАРОЧКА

- Это абсолютно реально, - огорошил нас Автандил Чоговадзе, руководитель банка репродуктивных клеток «Репробанк». - Конечно, забеременеть естественным путем в этом случае вряд ли получится. Подобные случаи бывали — в Индии, Пакистане, но это уникальное явление, на уровне Книги рекордов Гиннесса. К 45-50 годам, когда у женщин наступает менопауза, в организме уже не остается «рабочих» яйцеклеток, которые могли бы быть оплодотворены. Значит, чтобы забеременеть, женщина использует либо собственные замороженные яйцеклетки, либо донорские.

По словам эксперта, по новым технологиям, которые в России используются с 2008 года, такой материал может храниться бесконечно долго (раньше был велик процент «брака», когда через несколько лет яйцеклетки «размораживались»). Кстати, у мужчин возраст фертильности не ограничен — отцом можно стать и в 90 лет, замораживать сперматозоиды для этого нет необходимости.

- В любом случае, кто бы ни вынашивал ребенка, - возрастная родная мама или суррогатная, речь идет об ЭКО, - продолжает Автандил Чоговадзе. - Стоит такая процедура около 180 тысяч рублей: сюда входят медобследование, гормональные препараты, реактивы для заморозки и так далее. Затем матери подсаживают 5-6-дневный эмбрион, который должен прижиться. В 56 лет женщина крепкого здоровья может успешно выдержать все 9 месяцев беременности, но внимание со стороны врачей к такой пациентке будет повышенное.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/728657" frameborder="0"></iframe> Жена Эммануила Виторгана высказалась о радостях материнства.

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