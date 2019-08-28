«Снова пополнение»: У 79-летнего Виторгана родилась третья дочь

В прошлом году 78-летний Эммануил Виторган праздновал рождение первого совместного ребёнка в браке с 56-летней Ириной Млодик. У пары родилась дочь Этель. Ирина говорила, что рожала сама, но никто беременной её не видел.

И вот спустя год, когда малышка Этель подросла, жена Виторгана написала в соцсетях, что ищет двух нянь - для годовалой Этель и грудничка.

Семья ищет двух нянь - для годовалой Этель и грудничкаФото: СОЦСЕТИ

Все сразу поняли, что пара готовится снова стать родителями. Тем более в недавнем интервью «КП» Виторган признался, что планирует ещё раз испытать радость отцовства.

- У нас пополнение, на свет появилась еще одна дочь Кларочка, - поделилась счастливая чета с подписчиками в Инстаграм, опубликовав фото с младенцем и старшей дочкой.

Для 57-летней Ирины это второй ребенок, а у 79-летнего Эммануила Гедеоновича уже есть взрослые дочь и сын и несколько внуков. Судя по всему, Клару выносила суррогатная мать, поскольку Ирина была на недавнем фестивале Лаймы Вайкуле в Юрмале без внушительного животика.

emmanuil_vitorgan У 79-летнего Виторгана родилась третья дочь

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