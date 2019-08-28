"Я календарь переверну": Шуфутинский обратился к россиянам в честь 3 сентября

Михаил Шуфутинский напомнил публике о приближении 3 сентября. Певец подчеркнул, что не хочет быть в этот день "прощания совсем один".

Михаил Шуфутинский опубликовал видеообращение в честь одноименной песни "3 сентября". "Дорогие мои друзья, совсем скоро - 3 сентября. День прощания, день, когда горят костры рябин. Как костры, горят обещания в день, когда я совсем один. Но я не хочу быть совсем один в этот день. Вообще не хочу быть один, хочу быть с вами", - заявил 71-летний артист.

mikhail.shufutinsky До встречи 3 сентября...

Музыкант выглядел модником. Он был одет в черную футболку с принтом и бейсболку. Глаза прятал за солнцезащитными очками.

Напомним, одной из самых популярных песен Михаила Шуфутинского является "3 сентября". В Сети регулярно в этот день организуются флешмобы. Каждый год соцсети заполняются шутками про перевернутый календарь и горящие рябины, о которых поет шансонье.

Стихи к "3 сентября" написал композитор и певец Игорь Николаев. Автор музыки - Игорь Крутой. Впервые певец исполнил композицию в 1993 году. "Я телефон в этот день не поднимаю. Звонков больше, чем на день рождения. Если честно, конечно, я благодарен судьбе за эту песню и не жалуюсь", - признавался Шуфутинский.

Исполнитель отмечал, что с момента выхода композиции на нее было выпущено множество каверов. "Песня удалась, я ее полюбил с первого взгляда, как говорится, и с тех пор пою с удовольствием. Не проходит практически ни одного концерта, где бы я ее не спел, потому что ее всегда просят", - поведал он.