Разбитый инсультом Борис Моисеев распродает последнее

Борис Моисеев несколько лет не выступает. Певец перенес два инсульта и вынужден вести совершенно иной образ жизни, чем тот, к которому привык. Материальное положение исполнителя хитов "Голубая Луна" и "Дитя порока" оставляет желать лучшего.

Борис Моисеев распродает имущество. На этот шаг певец вынужден идти из-за отсутствия доходов от концертных выступлений.

Не так давно он продал свои шикарные апартаменты в Дубае, несколько ценных картин и эксклюзивные ювелирные изделия. Теперь, чтобы взять у певца интервью, светские хроникеры обговаривают с ним гонорар. Впрочем, обговаривают - громко сказано. Артист плохо говорит.

bmoiseevpro Время пикника!

Поклонники Бориса очень за него переживают и все еще надеются на его возвращение на эстраду. Однако последние фотографии звезды говорят об обратном. Моисеев еле ходит, да и выглядит, мягко говоря, не лучшим образом. Моисеев сильно поправился. По его собственному признанию, рука и верхняя губа у него остались неподвижными.

Напомним, первый инсульт произошел у Бориса в 2010 году. Состояние артиста было тяжелым. У него произошла остановка сердца, затем его ввели в состояние медикаментозной комы и он долгое время был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

chabanova73 Вечер в компании друзей

Певец тогда смог восстановиться и даже вернулся на сцену. И хотя врачи рекомендовали артисту изменить образ жизни и оставить сцену, Моисеев решил по-своему. Артист забросил йогу в 2011 году, когда почувствовал себя лучше после годичного курса реабилитации. Он снова начал давать концерты, курить и употреблять алкоголь.

bmoiseevpro Воскресный вечер в компании близких друзей!

В итоге организм не выдержал, и в 2015 году у него случился повторный инсульт. Сейчас Борис старается избегать любых нагрузок и большую часть времени проводит на Рижском взморье, где у него пока еще есть жилье.

bmoiseevpro Борис Моисеев посетил концерт Димаша Кудайбергенова

Каждое утро Моисеев начинает с молитвы. По словам певца, это помогает ему освободиться от тяжелых мыслей. "Постою перед иконами, и все дурное улетучивается из головы. Это помогает привести мысли в порядок, избавиться от тревог и сомнений!", - признавался он.