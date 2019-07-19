"Хорошо, если меня узнают": разбитый инсультом Борис Моисеев учится радоваться мелочам

Борис Моисеев, перенесший девять лет назад инсульт, вот уже месяц живет в курортной Юрмале. 65-летний певец встречается с друзьям, много гуляет на свежем воздухе, путешествует и, как обычный пенсионер, выказывает недовольство высокими тарифами на коммуналку.

"Каждое лето по месяцу я провожу в любимой Юрмале. У меня тут уютная трехкомнатная квартира, хотя коммунальные платежи довольно высокие", - посетовал Борис Моисеев.

bmoiseevpro Время пикника!

Впрочем, особо печалиться ему некогда. Сейчас в курортном городке проходит фестиваль Лаймы Вайуле. Для давней подруги исполнитель хита "Голубая Луна" - желанный гость. "На все дни у меня места на фестиваль "Лайма. Рандеву. Юрмала", - хвастается Борис.

Морской воздух 65-летнему Борису Михайловичу идет на пользу. "Каждый день гуляю по берегу моря, иногда захожу в магазины и радуюсь, если меня узнают. Недавно побывал в Литве, ездил в Майами. Посещаю многие концерты", - цитируют певца Дни.Ру.

bmoiseevpro Вечер в компании близких друзей!

Сейчас он больше похож на маленького ребенка, который счастлив мелочам. "Мороженое в Юрмале очень вкусное", - с улыбкой произнес Борис и откусил сахарный рожок.

Напомним, что в 2010 году Борис Моисеев перенес инсульт. В результате недуга левая часть тела знаменитости была парализована. Его ввели в кому, подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Через два месяца его выписали из больницы. После перенесенного инсульта звезде пришлось прекратить творческую деятельность.Со временем Моисеев вернулся к нормальной жизни. Но о возвращении на сцену и слышать даже не хочет. "Никогда и ни за что! Меня туда не тянет, не хочу больше выступать. Это все в прошлом!", - сказал, как отрезал. заслуженный артист России.