2019-07-01T19:24:12+03:00
Звезды

Разбитый инсультом Борис Моисеев вышел в свет на курорте

65-летний певец заметно поправился
Ольга ЛИБГАРДТ
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Борис Моисеев отправился вместе с близкими в латвийский курортный город Юрмалу Фото: instagram.com/bmoiseevpro/Борис Моисеев отправился вместе с близкими в латвийский курортный город Юрмалу Фото: instagram.com/bmoiseevpro/
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Борис Моисеев отправился на отдых в Юрмалу. В курортном городке певец проводит время с близкими друзьями.

Борис Моисеев около девяти лет назад перенес инсульт. С тех пор певец крайне редко появляется на публике. Медики рекомендовали музыканту прекратить активную творческую деятельность. Ему нельзя пить и курить. Большую часть времени исполнитель хитов "Голубая Луна" и "Глухонемая любовь" проводит в Майами.

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Юрмальский вечер в компании друзей
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И вот на днях стало известно, что Борис Моисеев отправился вместе с близкими в латвийский курортный город Юрмалу. В фанатском аккаунте артиста появилось фото и видео звезды. "Юрмальский вечер в компании друзей", - гласит подпись к снимку. Судя по фото Моисеев заметно поправился и пребывает в хорошем расположении духа.

В комментариях пользователи пожелали артисту здоровья и приятного отдыха. "Хорошего отдыха!", "Борюся, ты лучший", "Борис Михайлович, дорогой! Как Вы?", "Набирайтесь сил и солнца!", "Обожаем вас!", - написали поклонники.

С чем связан приезд любимца публики в Юрмалу, пока неизвестно. В курортном городке сейчас отдыхают Алла Пугачева и Игорь Николаев с семьями. А певица Лайма Вайкуле готовит музыкальное шоу, которое пройдет в этом латвийском городе через несколько недель.

Напомним, в декабре 2010 года у Бориса Моисеева случился инсульт. У артиста была парализована левая часть. Исполнителя ввели искусственную кому и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Через два месяца его выписали из больницы. После перенесенного инсульта Борису Моисееву пришлось прекратить творческую деятельность.

ИСТОЧНИК KP.RU

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