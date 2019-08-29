Спасаясь, люди прыгали в море: Второй день взрывается самый непредсказуемый итальянский вулкан Стромболи

Извержение вулкана Стромболи, расположенного на маленьком острове в Тирренском море к северу от Сицилии, продолжается уже второй день. Вулкан проснулся накануне днем. По данным итальянского агентства ANSA, пострадавших из-за извержения пока нет.

Мощные выбросы пепла, песка и другого вулканического материала засыпали окрестности. Очевидцы происшествия сделали фотографии извержения вулкана. Оживший вулкан застал врасплох туристов отдыхавших на острове. Людей не успели предупредить о надвигающейся опасности. На видео, снятых очевидцами, слышны грохот и взрывы, виден дымящийся вулкан. Многие прыгали в море, спасаясь от приближающейся опасности. Повезло лишь тем, кто в момент извержения плавал на яхте.

Также по причине извержения вулкана начались небольшие пожары в деревне Гиностра, которая расположена на юго-западе острова Стромболи. Местные жители вынуждены прятаться в церкви. Туристы спешно покидают расположенный на острове популярный курорт, сообщает итальянский телеканал TG1 Online.

Президент сицилийского центра наблюдений Ingv Карло Доглиони считает, что существует опасность возникновения крупного цунами, сообщила итальянская газета Il Mattino.

Напомним, что это не первый случай связанный с итальянской огненной горой в текущем году. Сайт kp.ru писал об извержении сицилийского вулкана в первых числах июля. В том происшествии погиб один турист и еще один пострадал.