Евгений Петросян приехал на «Новую волну» с молодой подругой

Если раньше Евгений Ваганович скрывал от общественности отношения со своей 30-летней помощницей Татьяной Брухуновой, то сейчас спокойно выходит с ней в свет, как с официальной спутницей.

Пара появилась на финале «Новой волны» в Сочи. В зал вошли вместе, сели неподалёку от жюри, где заседали Игорь Крутой, Филипп Киркоров, Сергей Лазарев и другие знаменитости. Видимо, отдыхали в Сочи и решили заглянуть на знаменитую «Новую волну».

Евгений Петросян и Татьяна Брухунова.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Юморист был одет очень просто: штаны на подтяжках да полосатая рубашка. Его молодая спутница выбрала для выхода в свет летний сарафан и дизайнерскую сумку, которую несла очень важно, со значением поглядывая на реакцию окружающих. Платье Брухуновой выглядело достаточно просто, но судя тому, как за время знакомства с сатириком Татьяна скупила половину модных столичных бутиков, вещи на ней были надеты не за три копейки.

Напомним: именно Татьяну Брухунову окружение Евгения Петросяна считает виновницей развода юмориста с Еленой Степаненко. Однако Брухунова отрицает, что разрушила семью. Мол, у Петросяна и Степаненко уже давно были исключительно рабочие, а не семейные отношения.