2019-08-29T20:57:55+03:00
Звезды

Евгений Петросян приехал на «Новую волну» с молодой подругой

Сатирика сопровождает в Сочи Татьяна Брухунова [видео]
Алина ЧЕРНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Евгений Петросян и Татьяна Брухунова.Евгений Петросян и Татьяна Брухунова.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Если раньше Евгений Ваганович скрывал от общественности отношения со своей 30-летней помощницей Татьяной Брухуновой, то сейчас спокойно выходит с ней в свет, как с официальной спутницей.

Пара появилась на финале «Новой волны» в Сочи. В зал вошли вместе, сели неподалёку от жюри, где заседали Игорь Крутой, Филипп Киркоров, Сергей Лазарев и другие знаменитости. Видимо, отдыхали в Сочи и решили заглянуть на знаменитую «Новую волну».

Евгений Петросян и Татьяна Брухунова. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Евгений Петросян и Татьяна Брухунова.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Юморист был одет очень просто: штаны на подтяжках да полосатая рубашка. Его молодая спутница выбрала для выхода в свет летний сарафан и дизайнерскую сумку, которую несла очень важно, со значением поглядывая на реакцию окружающих. Платье Брухуновой выглядело достаточно просто, но судя тому, как за время знакомства с сатириком Татьяна скупила половину модных столичных бутиков, вещи на ней были надеты не за три копейки.

Напомним: именно Татьяну Брухунову окружение Евгения Петросяна считает виновницей развода юмориста с Еленой Степаненко. Однако Брухунова отрицает, что разрушила семью. Мол, у Петросяна и Степаненко уже давно были исключительно рабочие, а не семейные отношения.

Евгений Петросян на "Новой волне".

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Евгений Петросян: досье KP.RU»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
"Спартак" проигрывает "Браге" 0:2 после первого тайма матча Лиги Европы
На юге Москвы жителей девятиэтажки эвакуируют из-за обнаруженной гранаты
В Кронштадте запустили первую в России пилотную 5G сеть
Руководитель "Студия квартал-95" стал главой СБУ Украины
В Госдуме оценили идею перехода к 12-часовой рабочей неделе
"Трампу-кортик, Мелании-белорусский лен": Лукашенко на встрече с Болтоном передал подарки для семьи президента США
В Москве неизвестный позвонил в полицию и начал угрожать тем, что взорвет банк
Полицейские России и ОАЭ будут вместе ловить террористов и наркодилеров
Мирзов, Шюррле и Понсе выйдут в стартовом составе "Спартака" на игру против "Браги"
На Украине главой Минобороны страны назначили Андрея Загороднюка
РЖД получит двухэтажные вагоны со спортзалами
Роспотребнадзор Москвы обнаружил нарушения у 98% предприятий, которые торгуют шаурмой
На российские леса напала американская тля
Болтон сообщил, что на встрече с Лукашенко не принято конкретных решений
"Серьезно готовим госпереворот": В Сети опубликовали скандальную переписку о планах Порошенко
Алексей Гончарук назначен премьер-министром Украины
«Тихая прогулка»: Зеленский оценил первые сто дней президентства
Польша приняла решение продавать Украине доставленный из США сжиженный газ
Осужденный в России за шпионаж Сущенко доставлен из колонии в «Лефортово»
Зеленский внес в Раду законопроект «Об обороне Украины»
Названы регионы, где чаще всего срывают платежи по кредитам
Американская сирена сработала на МКС из-за повышения уровня кислорода в российском модуле
Валенса осудил Польшу за отказ пригласить Путина на годовщину начала Второй мировой
«Покажите это фото!»: В Раде появился первый темнокожий депутат
Глава ФАС заявил, что развитие конкуренции в России требует уничтожения госкорпораций
43 процента россиян смотрят телевизор каждый день