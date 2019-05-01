Петросяну не разрешили развенчать брак со Степаненко

Продолжается суд по разделу совместно нажитого имущества Евгения Петросяна и Елены Степаненко, стоимость которого, по некоторым оценкам, составляет 1,5 млрд рублей. Супруги развелись в прошлом году, прожив в браке 30 лет. Виновницей их расставания называют 30-летнюю помощницу юмориста Татьяну Брухунову. Сегодня Татьяна, уже не скрываясь, сопровождает 73-летнего зубра юмора на светских мероприятиях.

Жилье на 280 млн рублей

Тем временем суд назначил независимую экспертизу в Минюсте всего имущества супругов, причем расходы по ней возложены на Петросяна. Имущество включает не только недвижимость, но и коллекцию картин и раритетов, которые Петросян и Степаненко собирали десятилетиями.

Заинтересовали суд и апартаменты, принадлежащие подруге юмориста. За время работы у Петросяна Татьяна Брухунова обзавелась элитной недвижимостью в столице, общая стоимость которой - около 280 млн руб. (см. «Кошелек»). Теперь суд изучает документы по этим квартирам и, скорее всего, учтет, что деньги на их покупку и ремонт Петросян мог брать из семейного бюджета. То есть фактически заплатил за них деньгами, заработанными в браке со Степаненко. Ведь Брухунова, даже имея высокий доход, не могла только за счет своего труда приобрести элитные квадратные метры и сделать в них ремонт. Известно, что кредитов она не брала, квартиры не находятся в ипотеке. Нетрудно догадаться, кто финансово помогает Золушке из Тулы.

Брак Евгения Петросяна и Елены Степаненко продержался более 30 лет. Фото: Личный архив

Кроватки для двух малышей

Платьишко в горошек, сложенные на коленях ручки: единственное интервью об отношениях с юмористом Татьяна дала в декабре прошлого года в программе «Эксклюзив» на Первом канале. Ведущий программы спрашивал ее и про квартиру на Трубецкой улице, в которой Брухунова оборудовала детскую в голубых тонах с двумя кроватками.

- Это не моя квартира! - заявила Татьяна.

В Инстаграме Брухунова ерничала: мол, мне уже двойню приписали. Была ли на самом деле беременность или нет, вопрос спорный. А вот по поводу детской в квартире сомнений больше нет. В распоряжении «КП» оказалась копия договора с дизайн-бюро, делавшего ремонт в апартаментах подруги Петросяна.

Договор с фирмой на дизайн-проект квартиры Татьяна заключила еще два года назад. Фото: instagram.com/bruhunova

«Договор на выполнение дизайн-проекта от 9 марта 2017 года. Брухунова Татьяна Александровна, именуемая в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Эсте-дизайн»... заключили договор о нижеследующем».

Далее идет расшифровка услуг - дизайн-проект, планировочное решение, техзадание и т. д. В договоре указан конкретный адрес объекта, где будет выполнен дизайн: Москва, ул Трубецкая, д. 12. Общая площадь квартиры - около 230 кв. м.

Ранее мы публиковали сведения о собственности Брухуновой - и в этих документах из Росреестра значится та же самая квартира на Трубецкой (адрес и площадь совпадают с данными в договоре на оказание дизайн-услуг). Есть схема этой квартиры. И она полностью совпадает с дизайнерским планом. А в плане распланирована детская с двумя кроватками.

К слову, в квартире Брухуновой есть не только детская, но и детский санузел. А рабочий кабинет в этом жилище - точная копия кабинета Петросяна в его доме со Степаненко.

Особый интерес вызывает детская комната с двумя кроватками в квартире Брухуновой на улице Трубецкой. Фото: estee-design.ru

В беседе с «Комсомолкой» дизайнеры сообщили, что суд прислал им официальный запрос, и они подтвердили: квартира принадлежит Татьяне Брухуновой. Именно Татьяна делала заказ на обустройство детской с двумя кроватками. И потом принимала готовую работу. В договоре указана сумма - 200 тыс. руб. Но это минимальная, стартовая оплата. Выполнение отдельных работ шло дополнительными соглашениями к основному договору. Весь ремонт обошелся в несколько миллионов рублей.

Сторона Степаненко не собирается оспаривать имущество Брухуновой. Но траты Петросяна на его пассию вполне можно рассматривать как вывод денег из семейного бюджета и могут быть учтены при разделе совместно нажитого имущества.

За рамками суда остался вопрос: а зачем Брухунова установила две кроватки и сделала детскую в своей квартире? Можно предположить, что Татьяна хочет стать мамой - пусть и не в ближайшем будущем.

План квартиры Брухуновой на улице Трубецкой.

ДЕЛА ДУХОВНЫЕ

Иерей Андрей ДОРОХИН:

Виновной в разводе стороне чаще всего отказывают

Несмотря ни на что, Петросян и Степаненко - муж и жена перед Богом. Хотя они и разведены судом, у них остался церковный брак. Как сообщил «КП» осведомленный источник, юморист просил развенчать его брак с Еленой Степаненко, но представители церкви ему отказали.

- Елена Степаненко и Евгений Петросян венчались в нашем храме Ильи Пророка в Обыденском переулке, - рассказал «Комсомолке» служитель храма, иерей Андрей Дорохин. - Это было лет десять назад.

- Несмотря на развод, у них брак церковный остается?

- Да. До последнего времени такого понятия, как развенчание брака, не было. Церковный брак не расторгали, потому что церковь не признавала развода. Лишь в случае повторного церковного брака прежний аннулировался автоматически. Но сейчас, учитывая многочисленные обращения людей с просьбой расторгнуть церковный брак, появилось такое нововведение. Патриарх разрешил расторгать церковный брак примерно год назад.

Сейчас человек может прийти в каноническую комиссию и подать прошение о расторжении церковного брака. Прикладывается свидетельство о расторжении брака из загса. Рассматривает прошение уполномоченный священник, который изучает все обстоятельства. При решении привлекают и того священника, который венчал людей. Каждый случай рассматривается индивидуально. Дается либо согласие на прекращение церковного брака, либо мотивированный отказ. Если разрешение получено, человеку выдается документ о том, что церковный брак расторгнут. Обычно обращается потерпевшая сторона, которая хочет окончательно порвать связь. И, как правило, разрешение дается. А виновный в распаде семьи чаще всего получает отказ.

- Виновная в распаде семьи сторона, прежде чем о чем-то просить, должна покаяться, дается духовное наказание, епитимья, - говорит протоиерей Александр Ильяшенко. - Раньше даже разрешения повторного брака практически не выдавались. В принципе церковь признает только один брак. Но это идеал. Поскольку люди нередко по своей греховности не дотягивают до идеала, в отдельных случаях дается благословение на второй брак. И только в самом крайнем случае - на третий. При этом венчание уже, как правило, не проводится. Но если один человек из двоих уже был женат, а второй еще ни разу (как в случае с Аллой Пугачевой и Максимом Галкиным: пародист не был женат ни разу, а Примадонна получила разрешение на второй церковный брак, первый был с Киркоровым. - Ред.), то венчание могут провести. Если же для обоих это повторный брак, венчание уже не допускается, возможно только церковное благословение на второй брак.

- Есть мнение, что если вы не развенчаетесь, то в следующем браке вас ждут несчастья, отсутствие детей и всякие невзгоды...

- Не нам указывать Господу Богу, как вести человека по жизни. Но грех - это некая духовная негативная тяжесть, которая давит душу. И человек это чувствует.

КОШЕЛЕК

Чем владеет подруга юмориста

Согласно документам, оказавшимся в распоряжении редакции «КП», 20 апреля 2016 года Татьяна Брухунова стала владелицей квартиры в центре Москвы на Лесной улице. Это двухкомнатная квартира площадью 77,5 кв. м. Кадастровая стоимость этого жилья - 19 млн 564 тыс. руб.

27 июля 2017 года Брухунова обзавелась элитной недвижимостью на улице Трубецкой. Площадь квартиры - 229,3 кв. м, кадастровая стоимость - 77 млн 697 тыс. руб.

По тому же адресу Брухунова владеет машино-местом кадастровой стоимостью примерно 954 тыс. руб. и строением площадью 6,1 кв. м (вероятно, кладовка) - это еще 208 тыс. руб.

По оценкам риэлторов, квартиры на Лесной и Трубецкой по рыночной стоимости в сумме могут оцениваться в 280 млн руб.

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