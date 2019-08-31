Депутат Бундестага — о Польше, не пригласившей Россию на годовщину Второй мировой: Участвовать в таких мероприятиях имеют право все европейские нации

1 сентября исполнится 80 лет с начала самой кровавой бойни в истории человечества. Но согласия между мировыми игроками сейчас не намного больше, чем тогда. Польша, с нападения на которую и началась Вторая мировая, не пригласила российского лидера к себе на траурные мероприятия. Зато делегацию из тогдашней страны-агрессора, Германии — наоборот, ждут.

Что интересно, не приедет и президент США Дональд Трамп. Его, наоборот, звали — но магнат сослался на необходимость дать отпор очередному урагану, что вот-вот накроет побережье Штатов. И послал вместо себя «свадебного генерала» — вице-президента Майка Пенса. Хотя год назад на другое похожее мероприятие — годовщину окончания Первой мировой во Франции — Трамп, наоборот, с удовольствием прибыл.

Так почему же Польша так странно себя ведёт — как реагировать Европе на попытки США разместить здесь свои системы противоракетной обороны (ПРО)? Об этом в интервью «КП» рассказал депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Армин-Паулюс Хампель.

ОТ «НЕМЕЦКИХ РЕПАРАЦИЙ» ПОЛЬША УЖЕ ОТКАЗАЛАСЬ

— Господин Хампель, как Вы оцениваете демарш Варшавы, не пригласившей на эти памятные торжества Москву?

— Все страны-участницы и Первой, и Второй мировых войн должны твёрдо осознавать, что XX век ознаменовался для Европы не только невыразимыми страданиями, массовыми депортациями и потерей родных и близких. Эти войны означали также и утрату европейского доминирования в мире. Поэтому все европейские нации должны иметь возможность принять участие в таких памятных днях — без каких-либо исключений.

— При этом Варшава (пока что — на уровне отдельных депутатов Сейма) сейчас требует взыскать с Германии репарации за Вторую мировую. На сумму в $900 миллиардов.

— Польша уже официально отказалась от этих репараций в 1953 году. И оттого, что её нынешнее правительство подчёркивает: мол, то было при коммунистах — суть тех договорённостей не меняется. Равно как и нынешняя Польша остаётся легитимной правопреемницей предыдущей. [Созданная при Сталине Польская Народная Республика просуществовала до 1989 года, когда была сметена «бархатной революцией» вместе с остальным соцлагерем, поменяла государственный строй и получила теперешнее название — Республика Польша — прим. ред.]

ПРО «ПРО» И ПРО ПАКТ

— Неделю назад была ещё одна годовщина — 80 лет пакта Молотова-Риббентропа (который якобы «развязал руки Гитлеру»). И многие пытаются возложить ответственность за Вторую мировую не только на нацистскую Германию, но и на Россию.

— Следует оставить духи прошлого в покое. Нам нужно не бессмысленно дискутировать по данному вопросу — а сосредоточиться на проблемах настоящего и будущего.

— К примеру, сейчас Америка пытается разместить в Польше или даже Германии свои системы ПРО после выхода из РСМД [договора о сокращении ракет средней и меньшей дальности; был подписан 31 год назад между СССР и США, но сейчас обе стороны, обвинив друг друга в нарушениях, денонсировали его — прим. ред.]

— Как спикер фракции движения «Альтернатива для Германии» в Бундестаге по международным делам, я говорил и говорю: с момента денонсации РСМД необходимо решить эту проблему с учётом интересов Европы. Наша партия предлагала заключить договор между всеми европейскими нациями, чтобы исключить размещение ракет средней дальности, которые могут нести ядерные боеголовки, на земле Европы. Да, мы осознаём, что для достижения таких договорённостей понадобится долгое время — причём их необходимо заключить на более широком уровне, с участием других международных игроков: Китая, Индии, Пакистана [у которых, в отличие от ситуации тридцатилетней давности, теперь тоже есть и ядерное оружие, и те самые ракеты для его доставки — прим. ред.]

Что означало бы: никаких ядерных ракет средней дальности от Британских островов до Владивостока. Если мы сможем преодолеть наши разногласия с Россией и отменить санкции — то, я уверен, таково будет желание всех европейских наций: заключить новый всеобъемлющий договор по решению «ракетно-ядерного вопроса», сделав шаг к стабильности и миру в Европе.

— Благодарю вас, господин Хампель, и, в свою очередь, выражаю надежду, что тени кровавых войн остаются в прошлом, и две наши страны будут лишь сотрудничать во благо европейского дома.

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ПРИМЕЧАНИЯ РЕДАКЦИИ

Изначальный договор по РСМД запрещал ракеты радиусом действия 500-5500 км: подлётное время на таком расстоянии столь мало, что ракета может успеть преодолеть системы ПРО, а значит, «порог применения» понижается, а потенциальный риск взаимного ядерного конфликта — возрастает. Именно поэтому «ракетный вопрос» и необходимость перезаключение РСМД в той или иной форме вызывают столь сильное беспокойство во всём мире.

Партия «Альтернатива для Германии», в которой состоит наш собеседник, является третьей по численности фракцией Бундестага — и единственной, системно выступающей против антироссийских санкций и бесконтрольного приёма нелегальных мигрантов.