2019-09-01T01:44:05+03:00
Звезды

Публика потеряла дар речи при виде шикарной внучки Боярского в прозрачном боди

20-летняя Екатерина с каждым днем только хорошеет
Ольга ЛИБГАРДТ
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Внучка Михаила Боярского регулярно попадает на первые полосы изданий благодаря яркой внешностиВнучка Михаила Боярского регулярно попадает на первые полосы изданий благодаря яркой внешностиФото: instagram.com
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Екатерина Боярская смело может называть себя звездой Инстаграма. С недавних пор за жизнью девушки пристально следят тысячи поклонников. И это не удивительно. Природа щедро одарила эффектную блондинку женственными формами и невероятно длинными ногами.

В свои 20 лет Екатерина Боярская долго оставалась в тени именитых родственников. Однако публика не могла пропустить такую красоту. Внучка Михаила Боярского регулярно попадает на первые полосы изданий благодаря яркой внешности.

На днях девушка приняла участие в фотосессии. На снимке, который Екатерина разместила в блоге, она предстает в весьма провокационном наряде. На внучке главного мушкетера страны надето прозрачное боди и черное нижнее белье. Пикантный образ довершали лакированные лодочки на шпильке.

kboyarskaya98kboyarskaya98
Екатерина Боярская
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Поклонники при виде Боярской буквально потеряли дар речи. Восторженная публика оставляет под фото сердечки и фразы из серии "Нет слов" и "Вау".

Кстати ранее внучка Михаила Боярского произвела фурор, представ перед публикой в розовом бикини. Яркой блондинке с пышными формами может позавидовать сама Анна Семенович. Кстати, в ходе общения с поклонниками Екатерина призналась, что найти бикини по размеру ей крайне сложно. Фолловеры поспешили успокоить свою любимицу, похвалили ее женственную фигуры и попросили девушку как можно чаще выкладывать снимки в купальниках.

ИСТОЧНИК KP.RU

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