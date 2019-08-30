"Она забеременела назло мне": тайный муж Марии Мироновой откровенно рассказал о жизни с актрисой

Новость о беременности 46-летней Марии Мироновой стала неожиданной как для поклонников, так и для большинства друзей. Тем более, что актриса, всегда тщательно оберегавшая личную жизнь от чужих глаз, сама рассекретила интересное положение. Но больше всех остальных это известие потрясло одного человека из прошлой жизни Маши - ее бывшего гражданского мужа, врача-онколога Дмитрия Барановского. И не исключено, что сообщение о беременности в Инстаграме Мироновой было адресовано не столько широкой публике, сколько именно ему…

РОМАН ПО СКАЙПУ

По словам Дмитрия, они с Марией были вместе около года – с конца 2015 по осень 2016, но отношения развивались так быстро, что хватило бы на несколько жизней. И даже разница в возрасте (он моложе актрисы на 15 лет), Миронову не смутила.

По словам Дмитрия, они с Марией были вместе около года. Фото: предоставлено Дмитрием Барановским

- Одно время я работал в Госдуме, и так получилось, что был знаком с Елизаветой Петровной Глинка, - рассказал kp.ru Дмитрий. – Периодически что-то слышал о фонде «Артист» под попечительством Евгения Миронова и Марии Мироновой, видел ее по телевизору. Заочно она мне очень нравилась, и через общих знакомых я узнал телефон. Написал СМС, мол, здравствуйте, я врач, если будет нужна помощь вашим подопечным, обращайтесь. Честно, я не надеялся, что она ответит. Ну мало ли народу знаменитостям пишет? А она взяла да и написала: «Большое спасибо, будем иметь ввиду!».

Через сутки окрыленный поклонник, собравшись с духом, написал второе СМС: «Привет, как дела?». И Миронова снова прислала ответ.

- Ну тогда уж я решил, что наглость второе счастье, и позвонил, - продолжает Барановский. – А дальше все закрутилось с бешеной скоростью. Я тогда был не в Москве, и мы общались по скайпу ночью, когда она приходила с работы. Разговаривали по 7-8 часов! А вернувшись в столицу, я рванул к ней на встречу. Она подъехала на машине, открыла дверцу, протянула руку: «Привет, я Маша». С той первой встречи мы больше не расставались, разве что я заехал домой за вещами.

На дне рождении Марии Мироновой в 2016 году. Фото: предоставлено Дмитрием Барановским

РАДИ ЛЮБИМОЙ УШЕЛ ОТ БЕРЕМЕННОЙ ЖЕНЫ

…А дома Дмитрия ждала законная жена, оперная певица Анна Барановская, с которой он восемь лет прожил в браке. В тот момент она только-только родила второго ребенка, долгожданную дочку.

- Конечно, для нее мой уход стал шоком, я так виноват, - признается Дмитрий. – К тому же дочь назвали Машенькой, и я знал, в честь кого… Маша просила не торопить события, подождать, все время спрашивала, что я в ней нашел. Но я был полон решимости, меня как будто волной накрыло, не мог без нее жить. Из дома ушел с одним чемоданом.

Гражданский муж поселился дома у Мироновой, в роскошной пятикомнатной квартире в Плотниковом переулке. Эти отношения актриса тщательно скрывала даже от самых близких, проявляя чудеса конспирации. Однажды у Марии гостили одновременно три человека: мама Екатерина Георгиевна, и подруга с сыном, приехавшие из Франции. И они ни разу не столкнулись с молодым избранником:

- Квартира была такая огромная, что там реально можно было заблудиться. А вообще это выглядело очень смешно: Маша выходила, осматривалась, махала мне – мол, путь свободен, и я бежал в туалет, потом обратно в спальню. Прятались мы и от всех знакомых – ездили гулять в Питер, месяц провели в Италии. Уже потом, когда я признался ее маме, как все было, Екатерина Георгиевна ответила мне: «А я догадывалась, что Маша отдыхала не с подружкой. Так фотографировать может только влюбленный мужчина».

По фото Марии в Италии ее мама сразу поняла, что снимал любимый мужчина. Фото: предоставлено Дмитрием Барановским

МЕЧТАЛИ О ДЕТЯХ

По словам Барановского, они были очень счастливы, чувства зашкаливали:

- Маша очень хорошо отличает любовь от влюбленности, не разбрасывается словами. По ее мнению, любовь это ежедневный труд по созданию семейного очага, а не просто буйство гормонов. Но однажды, когда в июне мы отмечали мой день рождения, она все-таки произнесла эти слова. И ее близкая подруга тогда сказала: «Береги это чувство, оно у Маши глубокое и искреннее». И я старался.

Любимую женщину, которая сутками пропадала на работе (Миронова тогда снималась в сериале «Садовое кольцо») Барановский баловал блюдами собственного приготовления и дорогими подарками.

- У Маши тогда была Audi Q7, а я был без машины. Однажды мы заехали в автосалон на Ленинградке. Там она увидела Mercedes-Benz GL 350, запрыгнула в него, говорит: « Я не могу, я влюбилась!». И мы его купили, а я тогда пересел на «Ауди».

Дмитрий моложе актрисы на 15 лет, но разница в возрасте их обоих не смущала. Фото: предоставлено Дмитрием Барановским

В какой-то момент Барановский, уже официально разведенный, предложил Мироновой выйти за него замуж. Она отправила его к своему духовнику на беседу – тот сказал: я вас обвенчаю, но только через год.

Кроме того, пара мечтала о детях. Однажды, когда взрослый сын Андрей (ему сейчас 27) сказал Маше, что она скоро она может стать бабушкой, актриса в ответ пошутила: «А может, это у тебя скоро братик или сестренка появится?».

- Однажды у нее вдруг началось кровотечение, мы очень испугались, - говорит Дмитрий. – Я экстренно связался с врачами, повез ее в больницу. Только потом мы узнали, что увы, ребенка у нас не будет.

"ВЫЗЫВАЙ ГАИ, ПУСТЬ ЛОВЯТ ЕЕ"

Между тем, из-за взаимной ревности в отношениях начались проблемы.

- Маша уходила в семь утра на съемочную площадку, возвращалась в час-два ночи. Конечно, я был недоволен, постоянно проверял ее телефон, скандалил. А еще на свой день рождения она, не предупредив меня, позвала и первого, и второго мужа. Маша тоже постоянно в чем-то меня упрекала, я огрызался: «Начни с себя, ты три раза была замужем, может, это в тебе проблема?». С Алексеем Макаровым они действительно были женаты, штамп в паспорте, все как положено. Но, как говорила Маша, жили они не вместе: он у себя, она у себя.

Во время итальянского отпуска пара серьезно повздорила. Казалось бы, отдыхают вдали от всех, отель – в уединенном месте, расположен на скале. Какие тут могут быть знакомые? Но и здесь актрису нашли назойливые поклонники: однажды вечером, когда пара в номере смотрела телевизор, в дверь постучали – это оказалась доставка цветов…

- Когда мы вернулись в Москву, она сказала: «Все, уходи». Я заявил, что никуда не денусь – как жил у нее, так и буду жить. В этот момент мы сидели в «Плотников паб», она на голодный желудок выпила бокал вина. И вдруг резко выбежала из ресторана, прыгнула в «Мерседес» и давай на скорости 180 нарезать круги по дорогам. Я испугался – разобьется же! Не знал, что делать, и вот тогда позвонил ее маме и все рассказал. «Вызывай ГАИ, пусть ловят ее», - ответила мне Екатерина Георгиевна. К счастью, все обошлось.

Но в этот вечер она вернулась домой с охраной. Выставила мой чемодан и меня вместе с ним. И следующие два месяца ходила с охраной, которая, как муху, отгоняла меня от нее. Я дневал и ночевал под ее окнами, мы даже переписывались. Было смешно: ее от меня охраняют амбалы, а мы у них под носом сообщениями обмениваемся! Но сойти она наотрез отказалась. Расставались мы со страшными скандалами и взаимными упреками. При этом нам было, что делить – машина, крупная сумма денег. Ничего из этого Маша мне не отдала. Но главное, что расставание было очень болезненным, мы как будто проросли друг в друга. Она была моей большой любовью и большой ошибкой. Потому что после таких ярких ощущений уже непонятно, как жить дальше...

Тот самый отель в Италии, где пара останавливалась в 2016 году. Фото: предоставлено Дмитрием Барановским

"НАДЕЮСЬ, ОНА БУДЕТ СЧАСТЛИВА"

С тех пор Дмитрий и Мария практически не общаются. Лишь однажды встретились, договорились забыть все обиды.

- Пару раз она писала мне ночью – «Ты где? Приезжай, ты мне очень нужен», - вспоминает Барановский. – Я тогда был в другом городе, и до сих пор себя корю, что не бросил все и не рванул к ней. Знаю, что весной 2017 года она еще была свободна, ни с кем не встречалась. Поэтому когда вчера узнал о ее беременности, это просто перевернуло весь мой мир. Как все могло так быстро случиться? Маша никогда не торопилась. А тут уже успела выйти замуж и забеременеть! Не думаю, что она торопится стать матерью из-за возраста, для нее это никогда не было проблемой. Мол, заморожу яйцеклетки, потом суррогатная мама родит. Если честно, у меня есть мысль, что все это делает мне назло, чтобы доказать, что у нее все прекрасно. Дай бог, чтобы это была любовь. Однажды я видел ее с новым мужчиной, но ничего о нем не знаю, даже профессию.

Артистка объявила о беременности лично. А потом продемонстрировала округлившийся животФото: Личная страница героя публикации в соцсети

В 2016 году актриса купила трехэтажный загородный дом за 34 миллиона. Родовое гнездо, о котором давно мечтала, и на которое, по словам Барановского, он добавлял деньги.

- Единственное, чего в нем нет, это бассейна, - говорит бывший избранник Мироновой. – Зато очень много места. Она мечтала, что перевезет сюда маму, бабушку с сиделкой. Мы даже решили, где будет детская, а еще – гостевая комната для моих двух детей. Надеюсь, здесь Маша будет по-настоящему счастлива, хоть и без меня.